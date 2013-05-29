En Cambio Radical no se sorprenden por decisión de Vargas Lleras de no regresar al partido
Así lo dieron a conocer Antonio Guerra de la Espriella y Germán Varón Cotrino, quienes coincidieron que la nueva gestión del exministro, impedía que se reincorporara al partido.
Guerra de la Espriella dijo en www.wradio.com.co que las funciones de Germán Vargas Lleras en la fundación Buen Gobierno lo “deslindan” de Cambio Radical, no lo “alejarán de los que hemos trabajado con él en política”.
Indicó que luego de las elecciones presidenciales pasadas, surgió la tendencia natural de que el exministro empezara a tomar distancia del partido “porque políticamente había tomado un vuelo superior” al de Cambio Radical.
De igual forma, insistió en que al interior de la colectividad están trabajando para “intentar reintegrar el partido”. Sostuvo que “muchos hechos” han tratado de acabar con Cambio Radical, pero que se están “sacudiendo” para recuperar el partido.
Por su parte, Germán Varón Cotrino aseguró que “no estaba en los cálculos” que Vargas Lleras regresara a dirigir Cambio Radical.
“Todo indica que es imposible que se devuelva a Cambio Radical porque ahora tiene la tarea de la Fundación Buen Gobierno”, señaló Varón Cotrino.
Dijo que “hay que entender” que esto se trata de una estrategia que recoge a todos los partidos de la Unidad Nacional y que es “mayor el trabajo allá que como director de Cambio Radical”.
“Es mayor la entidad que tiene que manejar ahora, lo cual le impide dedicarse a Cambio, y los demás partidos no aceptarán que tenga prevalencia por Cambio”, sostuvo.
