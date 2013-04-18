El tema del matrimonio igualitario regresará a manos de la Corte y jueces, dice Benedetti
El senador de la U sostuvo en La W que solo los parlamentarios que viven en "tiempos de la caverna" son los que quieren hundir el proyecto.
El senador de la U, Armando Benedetti, sostuvo en www.wradio.com.co que solo los parlamentarios que viven en "tiempos de la caverna" son los que quieren hundir el proyecto de matrimonio igualitario.
Benedetti manifestó que la iniciativa “volverá a la manos de la Corte Constitucional” y que serán los jueces de la República los que “tengan que decidir” sobre el tema.
Contó que el debate en la plenaria del Senado “empezó muy bien” porque hubo respeto, pero se determinó aplazarlo porque no había transmisión por televisión.
Sobre el rumor que la U quiere votar negativo el proyecto para demostrarle al liberalismo que ellos son la mayoría, el senador afirmó que eso es cierto.
Benedetti manifestó que la iniciativa “volverá a la manos de la Corte Constitucional” y que serán los jueces de la República los que “tengan que decidir” sobre el tema.
Contó que el debate en la plenaria del Senado “empezó muy bien” porque hubo respeto, pero se determinó aplazarlo porque no había transmisión por televisión.
Sobre el rumor que la U quiere votar negativo el proyecto para demostrarle al liberalismo que ellos son la mayoría, el senador afirmó que eso es cierto.