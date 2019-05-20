El relato de Mayerlis Angarita, líder social atacada en Barranquilla

Tenemos que ver que hay una protección material por los riesgos, pero el tema debe ir más allá: Mayerlis Angarita. Foto: Foto: narrarparavivir.org

En diálogo con La W, la líder social de Montes de María, Mayerlis Angarita Robles, habló sobre atentado que sufrió cuando desconocidos dispararon contra la camioneta blindada en la que se transportaba en Barranquilla junto a una de sus hijas y un sobrino.

“Yo me dirigía a una asamblea de la iglesia a la que voy, de repente sale de la nada un tipo, tiró un tronco inmenso y nos apuntó” narró.

Angarita señaló que es líder social por los derechos humanos desde el año 2000 y que, aunque ha pensado en “tirar la toalla” muchas veces, no quiere dejar esta lucha. “Yo estoy muy afectada por todo, estamos resistiendo”.

Finalmente, dijo que la Fiscalía debe decir quién quiere matar a los defensores de derechos y “se debe citar a la Comisión intersectorial y a la mesa de garantías”.

Le puede interesar: