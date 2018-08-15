El Mintrabajo se reunió con los sindicatos del país y les pidió apostar por el diálogo

Tras la primera reunión entre el Ministerio de Trabajo del Gobierno Duque y las centrales obreras del país realizada en Cali, ambas partes se dieron a la tarea de calificar como positivo dicho encuentro, en el que de paso la jefe de la cartera laboral, Alicia Arango, hizo la solicitud a las centrales obreras de promover y reforzar el diálogo social como herramienta fundamental del Tripartismo a instancias de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que tienen asiento las organizaciones sindicales, los gremios de la producción y el Gobierno Nacional, a través de la cartera laboral y otras entidades del Ejecutivo.

De igual forma, Orozco, manifestó que en su administración el lograr reforzar el diálogo social como herramienta de solución a los problemas de la cartera laboral, es uno de los principales objetivos que se tiene, añadiendo, que en este gobierno a través del dialogo, tanto empresario, como sindicatos y Gobierno deben poder sentarse en una misma mesa y lograr acuerdos.

En esta mesa de trabajo de bienvenida a las organizaciones sindicales, la Ministra Arango, estuvo acompañada del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, y la Secretaria General del Ministerio, Helena Bermúdez, y en la misma se abordaron disímiles temas de la agenda laboral como son: sistema pensional del país, formalización laboral, erradicación del trabajo infantil, negociación colectiva, pactos colectivos, políticas de trabajo, tercerización laboral indebida e inspección laboral, entre otros.