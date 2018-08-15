6AM W6AM W

Actualidad

El Mintrabajo se reunió con los sindicatos del país y les pidió apostar por el diálogo

La apuesta y solicitud fue hecha por el Ministerio del Trabajo durante la primera reunión entre el nuevo Gobierno y las centrales sindicales de Colombia.

El Mintrabajo se reunió con los sindicatos del país y les pidió apostar por el dialogo social.. Foto: Colprensa

El Mintrabajo se reunió con los sindicatos del país y les pidió apostar por el dialogo social.. Foto: Colprensa(Thot)

Tras la primera reunión entre el Ministerio de Trabajo del Gobierno Duque y las centrales obreras del país realizada en Cali, ambas partes se dieron a la tarea de calificar como positivo dicho encuentro, en el que de paso la jefe de la cartera laboral, Alicia Arango, hizo la solicitud a las centrales obreras de promover y reforzar el diálogo social como herramienta fundamental del Tripartismo a instancias de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que tienen asiento las organizaciones sindicales, los gremios de la producción y el Gobierno Nacional, a través de la cartera laboral y otras entidades del Ejecutivo.

De igual forma, Orozco, manifestó que en su administración el lograr reforzar el diálogo social como herramienta de solución a los problemas de la cartera laboral, es uno de los principales objetivos que se tiene, añadiendo, que en este gobierno a través del dialogo, tanto empresario, como sindicatos y Gobierno deben poder sentarse en una misma mesa y lograr acuerdos.

En esta mesa de trabajo de bienvenida a las organizaciones sindicales, la Ministra Arango, estuvo acompañada del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, y la Secretaria General del Ministerio, Helena Bermúdez, y en la misma se abordaron disímiles temas de la agenda laboral como son: sistema pensional del país, formalización laboral, erradicación del trabajo infantil, negociación colectiva, pactos colectivos, políticas de trabajo, tercerización laboral indebida e inspección laboral, entre otros.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad