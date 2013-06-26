El Gobierno es partidiario de ampliar fecha de caducidad de contratos del Canal UNO
El ministro Diego Molano señaló que la decisión que ha tomado la ANTV es hacer una nueva licitación, pero que el asesor que es la U. Nacional, dice que no es el momento adecuado.
El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, señaló en www.wradio.com.co que la decisión que ha tomado la ANTV sobre el Canal UNO es hacer una nueva licitación, pero que el asesor técnico, que es la Universidad Nacional, dice que no es el momento adecuado para realizarla.
Según el ministro, la Universidad señala que es imposible hoy determinar las condiciones adecuadas para una licitación, porque “hay variables que no conocemos. No sabemos qué va pasar con la televisión digital, no sabemos qué va pasar con el tercer o cuatro canal”.
Molano dijo que por este motivo el Gobierno Nacional es partidario de ampliar la fecha de caducidad de los contratos que finalizan el 31 de diciembre de 2013.
“Uno de los escenarios es que los actuales concesionarios continúen y si no continúan pues que el Estado programe. Tenemos unos meses para cerrar este tema de qué hacer desde el 31 de diciembre, pero también estamos en conversaciones para ampliar la fecha de caducidad de los contratos”, señaló.
