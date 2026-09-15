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Habló esposa de colombiano detenido por ICE cuando estaba en el Capitolio: “parece que lo vendieron”

En 6AM W habló Anita Sandoval, esposa de Luis Rodrigo Espíndola Suárez, el colombiano que fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando prestaba sus servicios en el Capitolio.

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Espíndola es chef y electricista, por lo que fueron requeridos sus servicios en uno de los recintos más importantes y resguardados de Estados Unidos. Allí, según contó Sandoval, una oficial le informó que tenía una detención pendiente desde el 2021, por lo que luego procedieron a detenerlo, haciéndole perder todo su día de trabajo.

Señaló que, luego de varias horas detenido, la misma oficial le dijo que ella había cometido un error y procedió a dejarlo libre. No obstante, al intentar salir del Capitolio otras personas lo detuvieron y lo entregaron al ICE.

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“Allí (Capitolio) no entra cualquiera a trabajar. No es una empresa de electricidad cualquiera o común, es una que trabaja con los museos y dentro del Capitolio”, dijo.

“Parece que lo hubieran vendido”, añadió.

Apuntó que, para mala suerte del ICE, los documentos de su esposo siguen en el Capitolio para cualquier trámite que quieran hacer. Por eso, denunció que lo están presionando para que acceda a la autorización para trasladar sus papeles.

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Asimismo, aclaró que su esposo no tiene ni antecedentes penales ni orden de deportación, además de estar en trámite de asilo y contar con permiso de trabajo.

¿Por qué lo detuvieron?

Contó que, al parecer, es por no pagar un ticket.

¿Cómo está Luis Espíndola?

Sandoval mencionó que lo “han paseado por todo el país”, que está enfermo y mal alimentado: “solo le dan aguay sándwich”. Denunció también que lo tienen en una cárcel con presos que no tienen nada que ver con temas de ICE.

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“Me da miedo por su vida”, dijo.

Finalmente, pidió al presidente Abelardo de la Espriella para que interceda ante Marco Rubio y el gobierno Trump para la liberación de su pareja.

Escuche la entrevista completa aquí: