¿Cómo es el temperamento de Donald Trump? Periodista colombiana que cubre la Casa Blanca lo revela

Alejandra Jaramillo, periodista colombiana que cubre la Casa Blanca, contó cómo es su relación con el Donald Trump y su experiencia en el atentado en contra del mandatario | Getty Images

Alejandra Jaramillo, periodista colombiana de CNN que cubre la Casa Blanca, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló de su carrera profesional, la relación con Donald Trump y su experiencia en el atentado en contra del mandatario estadounidense en Pensilvania.

La periodista colombiana, quien también trabajó para Univision y NBC, señaló que no sabe si el presidente Donald Trump la conozca por su nombre, pero su cara si las conoce, por las preguntas que le hace.

“He cubierto el presidente mucho, he entrado muchas veces a la oficina Oval, he viajado con él, acabo de llegar de Irlanda con el presidente, yo no sé si él sabe exactamente quién es Alejandra Jaramillo, pero mi cara y la persona que siempre está ahí preguntando, gritando, sí creo que sepa”, explicó.

Alejandra Jaramillo reveló que, a pesar de su fuerte carácter, el mandatario no se ha molestado con ella por alguna pregunta o su presencia, sin embargo, contó una situación que le pasó con el mandatario.

“Nunca me ha dicho a usted no le contesto. Muchas veces que nosotros entramos con él estamos representando a muchas cadenas, pero una vez si me dijo que mi pregunta no era la mejor pregunta antes de que pasara todo lo que pasó con Venezuela. Le llegué a preguntar si habían planes sobre la mesa de una acción militar y me dijo por qué me haces esa pregunta si yo no voy a divulgar los planes de la administración militares ante todo el mundo. Entonces, sí me llegó a decir eso, pero nunca me ha dicho que no me quiere contestar por ser CNN”, señaló.

Asimismo, la periodista habló sobre las restricciones por parte de la administración para periodistas extranjeros, sin embargo, le parece extraño, ya que al presidente le gustan los medios.

“He escuchado de colegas que no los han permitido entrar o que le quitaron la credencial. Hay una ironía aquí porque también es un presidente muy accesible, que sí le gustan los medios, que sí le gustan las cámaras, entonces no quiero entrar en detalles porque no sé muy bien a qué viene esa restricción, no sé de primera mano si los números o los datos de la restricción, pero sí he escuchado de mis colegas dentro de la Casa Blanca”, afirmó.

Su carrera en el periodismo

Jaramillo reveló que su carrera inició desde pequeña porque quería ser periodista y resaltó el apoyo de sus padres en Barranquilla.

“Estudié en Nueva York, estudié periodismo, me gradué de medios de cultura y de diseño de periodismo, y de ahí pues me creé como periodista en Univision, siempre me gusta decir, de ahí me fui a NBC, donde logré aprender cómo cubre la noticia y el mundo los medios estadounidenses”, manifestó

Luego de esto, la periodista regresó a Univisión, donde ingresa al mundo de la política y produjo un show llamado Línea de Fuego con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez.

“Me apasioné sobre la política y de ahí me contrata CNN para cubrir al presidente Trump en su campaña presidencial”, añadió la periodista colombiana.

De igual manera, reveló la diferencia en el cubrimiento entre los medios estadounidenses y los medios latinos, colombianos y de habla hispana.

“Lo más importante es conocer la audiencia. La diferencia entra en qué le interesa a la estadounidense y qué le interesa a la audiencia hispana. También los procesos, hay unos procesos un poco diferentes. Hay unas reglas para cubrir para un medio estadounidense dentro de la Casa Blanca”, explicó.

Jaramillo entregó un ejemplo: “hay como unas reglas en cómo se hacen las cosas. Lo que pasa dentro de la Casa Blanca, dentro de los medios estadounidenses, es el pool, cuando tenemos acceso al pool, los cinco medios más grandes nos rotamos, quien cubre el presidente cada día, y esa persona es responsable de darle el material y la información a los otros medios de televisión, entonces esa diferencia era a lo que me refería”, detalló.

Atentado al presidente Donald Trump

El 13 de julio de 2024, Donald Trump fue víctima de un atentando en Butler, Pensilvania, donde un tirador le disparó desde el tejado de un edificio cercano y le causó una herida de bala en la parte superior de la oreja derecha. Ese día, la periodista colombiana estuvo presente y aseguró que la marcó personal y profesionalmente.

“Quién está presente para un intento de asesinato al presidente, y ya yo he pasado por tres, pero Butler, nos marcó a todos, profesionalmente y personalmente también. Uno no sabía qué estaba pasando, escuchamos esos tiros, enseguida la seguridad nos tiró como debajo de la tarima de prensa, yo estaba en el cuarto de controles, porque estábamos a punto de ir al aire, y yo solamente le decía a las personas de CNN en el cuarto de controles que yo tenía en mi oído todo lo que estaba pasando y la confusión que estaba pasando. No entendíamos muy bien si el presidente se había muerto o si el presidente estaba vivo”, relató Alejandra Jaramillo.

La periodista contó que en esos momentos le pidió a los camarógrafos que tomaran fotos y le hicieran Zoom para conocer lo que estaba pasando.

“Todo fue una conmoción, como ya era ahora un lugar donde hubo un atentado, nos sacaron de ahí, cortaron comunicación, señal con todo el mundo, yo no podía escribirle a mi familia, decirle que estaba bien, pero enseguida nosotros como periodistas, lo primero que empezamos a hacer es preguntarle a las personas que estaban ahí, lo que vivieron, cómo lo vivieron, ¿Qué está pasando?“, añadió.

La periodista afirmó que gracias a sus preguntas pudo conocer que una persona había fallecido, ya que la persona que entrevistó le reveló que él había sacado el cuerpo de la persona que perdió la vida.

Escuche la entrevista completa:

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