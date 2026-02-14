El fin del proyecto es garantizar que el que la haga la pague: Edward Rodríguez

El congresista añadió que se busca que haya una menor impunidad en estos delitos y un mayor énfasis en la protección de las víctimas.. Foto: Colprensa - Diego Pineda( Thot )

En diálogo con La W, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Edward Rodríguez explicó su proyecto con el que busca "orientar la política criminal a la víctima y garantizar que el la hace la pague".

El representante explicó que esta iniciativa, que aplica para casos de hurto, abigeato y lesiones personales, establece una reducción de pena de hasta el 83% para quienes admitan su responsabilidad en delitos, "pero estas penas se pagarían efectivamente en centros carcelarios".

El proyecto también busca que se repare a la víctima con hasta tres veces el valor del bien Hurtado y establece un sistema de "strikes".

"En el primer 'strike' habrá pena de hasta un año y medio, en el segundo dos años y cuatro meses y en el tercero, hasta 13 años de prisión", aseguró Rodríguez.

El congresista añadió que se busca que haya una menor impunidad en estos delitos y un mayor énfasis en la protección de las víctimas.