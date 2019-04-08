Todos anhelamos una verdadera paz. Creo que hoy en la tarde existirá una bancada mayor aceptando las objeciones del gobierno a la JEP: representante Jaime Felipe Lozada. Foto: Colprensa

El conservatismo está dividido frente a las objeciones de la JEP: Jaime Lozada

Los representantes a la Cámara de Representantes José Daniel López y Jaime Felipe Lozada conversaron en la W sobre las ponencias encontradas que presentarán esta tarde cada uno de los dos con referencia a las objeciones presentadas semanas atrás por el presidente Iván Duque Márquez a la Ley estatutaria de la JEP.

Mientras que López, perteneciente a Cambio Radical afirmó que las objeciones no solamente trastocan 6 de los artículos de la JEP, sino que afectan la esencia del tribunal propuesto, Lozada afirma que las objeciones no buscan hacer trizas los acuerdos de paz, y que por el contrario son un paso para corregir el camino y convertir a las víctimas en centro del modelo de paz.

“Hay doblar la página de la polarización”, señaló el representante conservador Jaime Felipe Lozada, afirmando que, de ser aprobadas las objeciones, para mejorar los acuerdos de paz, los dos sectores terminarían apuntando hacia la misma dirección.

“Es una oportunidad para generar consensos sobre el acuerdo de paz y la posición que debe tener la JEP para garantía de las víctimas”, afirmó Lozada

Para López, las objeciones son “el primero de varios pasos de los sectores radicales para ir desmontando el acuerdo de paz”, y por eso afirma que es importante rechazar las objeciones.

“Hay sectores que han hablado incluso de asamblea nacional constituyente si no les sale bien estas objeciones”, recordó el parlamentario.

Dentro de la conversación, Lozada, ponente a favor de las objeciones, también afirmó que, para la hora de la entrevista, el partido Conservador aún no tenía una posición unificada, y que seguirían trabajando previo a la sesión de la Cámara.

