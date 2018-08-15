Duque busca fortalecer los lazos con nuevo gobierno de Paraguay

El presidente de la República, Iván Duque, dijo a su llegada a Paraguay que espera fortalecer los lazos con ese país en varios aspectos. Foto: Presidencia de la República( Thot )

"Colombia y Paraguay son países hermanos, con grandes vínculos históricos y hoy venimos a hacer gala a esa relación de tantos años", afirmó el mandatario al indicar que acompaña al nuevo presidente de ese país en su posesión, Mario Abdo Benítez, pues es "una persona con la que me identifico generacionalmente".

Agregó que esta relación será muy importante "en los lazos que sigamos fortaleciendo en el continente en defensa de la democracia, de la libertad y de una visión de desarrollo y equidad cimentada en los principios de libertad económica".

El presidente fue recibido por el vicecanciller de Paraguay, Hugo Saguier, y por el embajador de Colombia en ese país, general Javier Flórez.