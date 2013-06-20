Dudas en "día cero" de unión de parejas de mismo sexo
La procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos, el abogado Germán Rincón y María del Pilar Arango, entregaron sus conceptos sobre la unión de parejas del mismo sexo.
La procuradora delegada para la familia, Ilva Myriam Hoyos el abogado Germán Rincón Perfetti y la presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, María del Pilar Arango hablaron y entregaron sus conceptos en www.wradio.com.co sobre la unión entre parejas del mismo sexo.
Desde el jueves 20 de junio, las parejas del mismo sexo podrán formalizar su unión ante un notario o un juez. Lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia C – 577 de 2011, en la que exhortó al Congreso a legislar antes de esta fecha sobre los derechos de las parejas del mismo sexo.
Para la procuradora Ilva Myriam Hoyos la sentencia de la Corte existen vacíos. Además, aseguró que el director del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, profirió una circular dirigida a todos los funcionarios públicos del país, en la que le advierte a notarios y jueces que si consideran que al formalizar y solemnizar las uniones de parejas del mismo sexo violan su conciencia, están en total libertad de "ejercer el derecho fundamental de la objeción de la conciencia".
Hoyos enfatizó que estas uniones “no pueden tener connotación de matrimonio”. Y aclaró que esa circular, entrega una serie de directrices, recomendaciones y peticiones a jueces, notarios y Corte.
Por su parte, el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, recomendó a las parejas del mismo sexo “no firmar documentos que no den garantías” porque de lo contrario “vamos a quedar peor que antes”.
Rincón Perfetti sostuvo que luego de un análisis, “determinamos que tenemos unión marital de hecho, pero este documento nos deja en un limbo jurídico porque es regresivo y anticonstitucional”.
Finalmente, la presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, María del Pilar Arango, aseguró que tienen las garantías constitucionales de independencia judicial que les permite interpretar la sentencia.
Por eso explicó que pueden declarar a parejas unidas en matrimonio o por vínculo solemne.
