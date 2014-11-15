Dos mineros murieron en nueva emergencia en Amagá, Antioquia

Los organismos de socorro realizaron las labores de rescate de los cuerpos la misma noche del pasado viernes. Fueron hallados a 400 metros de la bocamina.



Carlos Aristizábal, director del Departamento de Atención de Desastres, (Dapard), dijo que con relación a los trabajos de rescate en la mina La Cancha donde perdieron la vida 12 trabajadores, esperan culminar la jornada este sábado.



Cabe recordar que por decisión de los familiares de las víctimas de esta tragedia, los cadáveres permanecerán en Medicina Legal hasta que sea extraído el último cuerpo del socavón, para adelantar así un sepelio colectivo.