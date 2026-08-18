“El tema de sismo resistencia sí ha salvado vidas”: experto Juan Francisco Correal

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Juan Francisco Correal, experto en ingeniería estructural y diseño sismo resistente y profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Los Ande, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio sobre el uso de normas sismorresistentes y el aporte para evitar que fuera mayor el desastre por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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