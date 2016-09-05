Deutsche Bank compró a Estraval US$25 millones en libranzas

En el informe que rindió el liquidador Luis Fernando Alvarado a la Superintendencia de Sociedades se hace grandes revelaciones en cuanto a las víctimas de la empresa que ya se confirmó captó ilegalmente dinero.

Se conocía que además de personas naturales, la banca también terminó afectada del defalco de Estraval; pero se encontró que el Deutsche Bank, el principal banco de Alemania y uno de los diez bancos de inversión más grandes del mundo, está entre las víctimas.

Según el informe, en julio de 2015 el Deutsche Bank hizo una inversión en libranzas por más de 25 millones de dólares, compró 22.916 pagarés libranza por valor en pesos de $77.781 millones.

De esas libranzas 14.385 aparecen vendidas a dos o más compradores: 12.685 pagarés fueron vendidos a dos compradores, 1.645 lo fueron a tres compradores y 55 fueron negociados con cuatro compradores.

Así mismo, otro reconocido banco cuando el GNB Sudameris también tenía 5.206 pagarés, de los cuales 3.458 fueron vendidos a dos, tres y cuatro personas, lo cuales valen más de $36 mil millones.

Incluso, la interventoría encontró que, uno de esos pagarés fue vendido primero a GNB Sudameris, luego al Deutsche Bank y después a la comisionista de bolsa Global Securities.

El informe revela que son 47.144 casos, en donde el pagare libranza de un mismo deudor, era vendido dos, tres y hasta cuatro veces a diferentes compradores de cartera, en distintas fechas de operación y con flujos cuyos intervalos se cruzan.

El valor de las operaciones asciende a más de $365.000 millones de los $725.700 millones que negoció la empresa durante sus años de vigencia.