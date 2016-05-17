Deuda externa de Colombia aumentó a US $112.786 millones en febrero de 2016

El Banco de República entregó su informe sobre la deuda externa de Colombia, la cual aumentó 0.5% con respecto a enero de 2016, cuando llegó a US$112.138.

Este resultado del mes de febrero equivale al 41% del Producto Interno Bruto del país, cifra que se reportaba desde el año 2000.

Según el informe del Banco Central colombiano, la deuda pública para el segundo mes del año fue de US$67.301 millones.

Por su parte, la deuda privada fue de $45.485 millones, lo que significa un aumento de $594 millones con relación a enero de 2016.