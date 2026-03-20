Largas filas en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá previo al fin de semana festivo

En horas de la mañana de este viernes 20 de marzo, se presentaron extensas filas en las salidas internacionales del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Justamente este fin de semana es festivo en Colombia por el Día de San José, por lo que muchas personas aprovechan para viajar. Teniendo en cuenta, además, que se aproxima Semana Santa el primer fin de semana del mes de abril.

Las filas se extendían más allá del primer filtro, que son los sistemas lectores del pasabordo.

“Es un tema usual aquí. Se está moviendo de una manera razonable para la cantidad de gente que hay. Está demorado, pero razonable para la cantidad de gente que hay”, aseguró en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio un hombre que acompañaba a su hija a viajar a Estados Unidos.

Aunque llegaron con tres horas de anticipación, solo le quedaba una hora para hacer la fila y llegar a tiempo a la sala de espera del vuelo.

“Supongo que la aerolínea debe tener en cuenta eso y debe ponerle freno al avión mientras llegan los pasajeros”, señaló.

Muchos viajeros ya están acostumbrados que para estas fechas de puente festivo, vacaciones y temporadas altas el aeropuerto colapse y se presenten demoras.

“Pienso que es normal porque viene fin de semana con puente y la Semana Santa, el proceso ha sido normal. De pronto esas dos vacaciones hicieron que la gente viajara más”, afirmó una mujer que acompaña a su familiar a tomar un vuelo internacional.

Debido al alto flujo de pasajeros, las autoridades recomiendan a las personas llegar con al menos 3 horas de anticipación al aeropuerto para evitar cualquier novedad.

Desde Migración Colombia confirmaron que se presentan largas filas porque hay muchos eventos internacionales, Bogotá es una escala frecuente en los vuelos, los viajeros están con menores de edad y todavía hay personas que no están registradas en Biomig, lo que podría retrasar el proceso.