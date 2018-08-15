6AM W6AM W

Destruyen laboratorio para la producción de coca del ELN en Norte de Santander

Según el Ejército, lo que encontraron en estas estructuras le permitía a este grupo guerrillero producir más de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Tropas de la Décima Brigada del Ejército destruyeron un cristalizadero y un laboratorio para el procesamiento de cocaína, que pertenecía al Frente Camilo Torres del ELN y que estaba ubicado en la vereda el Edén, del municipio de El Carmen, Norte de Santander.

"El laboratorio estaba conformado por una construcción en madera con un tamaño de 70 metros cuadrados y contenía en su interior cuatro tanques plásticos con capacidad de 500 litros cada uno con sustancias al parecer ácido, siete canecas plásticas de 55 galones con tinner, seis bultos de soda cáustica, tres bultos de urea, siete canecas de cuatro galones con acetona, una estufa industrial de una boquilla, un cilindro de 40 libras, una lavadora de 16 libras y un rollo de tela blanca", informa un comunicado del Ejército.

