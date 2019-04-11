Declaraciones de Trump hacen daño y afectan sensibilidad de colombianos: canciller

El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró en diálogo con La W que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticando los avances de Colombia en la lucha contra las drogas, "no ayudan para nada, hacen daño, afectan la sensibilidad de los colombianos y son innecesarias".

El canciller explicó que lo anterior es porque "los colombianos tenemos claro qué es lo que debe hacerse, lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo porque está en el más alto interés del nivel nacional bajar los cultivos ilícitos, aumentar las incautaciones, luchar eficazmente contra el desvío de precursores químicos y contra todos los eslabones de la cadena".

Según Trujillo, la relación con Estados Unidos "tiene una base institucional muy fuerte y se fundamenta en el adelantamiento de acciones conjuntas alrededor de asuntos que nos interesan a las dos naciones". Sin embargo, reconoció que "episodios como el de ayer naturalmente generan inquietud, preocupación y rechazo, pero hay que verlo de dos maneras: en primer lugar, hay un trabajo muy armónico y permanente de las autoridades colombianas con las distintas agencias americanas encargadas de la lucha contra el problema mundial de la droga, es un diálogo constante, en el cual se analizan las situaciones, se toman medidas, se corrigen direcciones, se incorporan acciones nuevas y es un diálogo que se sigue adelantando de manera estrecha y con resultados positivos".

Además, insistió en que la lucha contra las drogas es global y que es una "responsabilidad de todos los países que de alguna manera tienen que ver con algún eslabón de la cadena y que hay que luchar eficazmente contra la producción, la transformación, el consumo, el tránsito, el lavado de activos, el contrabando de armas y todos los eslabones de esa cadena criminal, eso es lo que Colombia ha planteado desde hace mucho tiempo y reclama ahora porque ese principio se ha venido debilitando y que las naciones del mundo que se comprometieron con planes de acción específicos no han cumplido adecuadamente con la tarea que les corresponde".

El canciller dijo que al presidente Trump sí se le ha explicado que el gobierno Duque recibió el país con 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos y las acciones que se llevan a cabo para disminuir la producción de cocaína.

"Vale la pena que las autoridades norteamericanas reflexionen sobre el impacto negativo de esas declaraciones, por supuesto que ese es el temperamento y la personalidad del presidente Trump y no aspiro a cambiar su forma de ser con estas declaraciones, pero esas declaraciones producen un impacto, molestan a los colombianos, afectan la credibilidad de las acciones que se están adelantando y suscitan muchísimas preocupaciones", aseguró.

También insistió en que Estados Unidos debe poner su parte disminuyendo el consumo. "Con el inmenso respeto que merece el presidente Trump y las autoridades norteamericanas, aquí lo que hay que hacer es trabajar juntos, bajar el consumo que en Estados Unidos es muy grave. Así como Estados Unidos tiene que tomar acciones eficaces para bajar el consumo nosotros tenemos que hacerlo para bajar la producción y los países donde hay tránsito impedir el tránsito", indicó.

Agregó que el diálogo con las autoridades estadounidenses "es constante con todas las agencias, vamos a continuar trabajando en esa dirección sin dejar de expresar preocupación y malestar por episodios como el que nuevamente se presentó ayer que no contribuyen para nada porque Colombia es perfectamente consciente de los deberes, responsabilidades que tiene y el camino que debe seguir, también de las deficiencias, falencias, estrechez presupuestal que nos afecta, pues estamos enfrentados a muchos desafíos al mismo tiempo".

