Debe revaluarse la criminalización de la violencia intrafamiliar: Néstor H. Martínez

El candidato a Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, lanzó una propuesta polémica ante la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que “debe revaluarse la criminalización de la violencia intrafamiliar” pues este delito está “atosigando a todo el sistema penal colombiano”.

“En el tema de la violencia intrafamiliar uno percibe que la criminalización de esa conducta debe ser objeto de una revisión desde el punto de vista sociológico muy importante porque, lo hemos percibido quienes hemos trabajo en estos temas a lo largo de los años, al criminalizarse la violencia intrafamiliar finalmente se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión, además atosigando a todo el sistema penal colombiano”, afirmó.

Para Martínez, el manejo del delito de violencia intrafamiliar debe ser interdisciplinar, no exclusivamente desde el ámbito penal. Y deben articularse organismos como el Bienestar Familiar y las Casas de Justicia.

Esto, para que “podamos atender estas formas de expresión del comportamiento atípico de nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura machista, que es lo que tenemos”.