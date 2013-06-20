Debate sobre sostenibilidad fiscal en ley estatutaria de salud fue innecesario: Minsalud
En diálogo con La W, el ministro Alejandro Gaviria, contó que el tema de la tutela se retiró de la ley estatutaria que fue aprobada por la Cámara por incapacidad pedagógica.
En diálogo con www.wradio.com.co, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, contó que el tema de la tutela se retiró de la ley estatutaria que fue aprobada por la Cámara de Representantes por “incapacidad pedagógica”.
Gaviria indicó que existe un procedimiento para configurar lo que se llama la “lista negativa”, es decir lo que no se va cubrir, lo que es un acto administrativo que basa sus recursos en la ley.
El ministro explicó que el Consejo de Estado se demora cinco años resolviendo los recursos sobre esto, lo que se proponía es que de ahora en adelante se tuviera que resolver en 60 días. “Esto se entendió como una vía alterna a la tutela, por eso se retiró”, explicó.
De igual forma, sostuvo que el debate de la sostenibilidad fiscal resultó ser innecesario porque lo que decía el artículo en este tema es que el Estado proveerá los recursos necesarios para garantizar el derecho fundamental en conformidad a lo que dice la Constitución: “los derechos fundamentales no pueden subordinarse a la sostenibilidad fiscal”.
Según el jefe de la cartera de Salud, “ningún juez de la República podrá negar una tutela por razones de sostenibilidad fiscal”. En (la ley estatutaria a la salud) figura un principio de sostenibilidad como lo tienen todas las leyes”, aseguró.
Dijo que el debate y posterior aprobación de la ley lo dejó “más que satisfecho” y recalcó que hay temas tan importantes como el de señala que ahora los servicios de urgencias no necesitarán autorizaciones administrativas, “lo que nos llevará a eliminar el paseo de la muerte”.
Gaviria indicó que existe un procedimiento para configurar lo que se llama la “lista negativa”, es decir lo que no se va cubrir, lo que es un acto administrativo que basa sus recursos en la ley.
El ministro explicó que el Consejo de Estado se demora cinco años resolviendo los recursos sobre esto, lo que se proponía es que de ahora en adelante se tuviera que resolver en 60 días. “Esto se entendió como una vía alterna a la tutela, por eso se retiró”, explicó.
De igual forma, sostuvo que el debate de la sostenibilidad fiscal resultó ser innecesario porque lo que decía el artículo en este tema es que el Estado proveerá los recursos necesarios para garantizar el derecho fundamental en conformidad a lo que dice la Constitución: “los derechos fundamentales no pueden subordinarse a la sostenibilidad fiscal”.
Según el jefe de la cartera de Salud, “ningún juez de la República podrá negar una tutela por razones de sostenibilidad fiscal”. En (la ley estatutaria a la salud) figura un principio de sostenibilidad como lo tienen todas las leyes”, aseguró.
Dijo que el debate y posterior aprobación de la ley lo dejó “más que satisfecho” y recalcó que hay temas tan importantes como el de señala que ahora los servicios de urgencias no necesitarán autorizaciones administrativas, “lo que nos llevará a eliminar el paseo de la muerte”.