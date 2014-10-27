Cuatro fosas con doce cuerpos fueron halladas en Cauca, confirma gobernador

Temístocles Ortega, gobernador de Cauca, dijo en

que de

las cuatro fosas se han extraído doce cadáveres que pertenecen a niños, mujeres y hombres.

Ortega indicó que hasta el momento no tienen verificación de la fecha de las muertes o de los motivos. Dijo que aun faltan “más análisis” para conocer qué pasó en la zona.

“Se manejan diferentes hipótesis, pero

lo único confirmado es que son cuatro fosas y doce cadáveres

”, sostuvo el gobernador del Cuaca.

El Cuerpo Técnico de Investigación analiza si los cadáveres corresponden a desapariciones masivas o masacres en la zona.