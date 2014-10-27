6AM W6AM W

Actualidad

Cuatro fosas con doce cuerpos fueron halladas en Cauca, confirma gobernador

El gobernador Temístocles Ortega dijo que han extraído cadáveres de doce personas. Hasta el momento se desconocen causas de la muerte.

Temístocles Ortega, gobernador de Cauca, dijo en

que de

las cuatro fosas se han extraído doce cadáveres que pertenecen a niños, mujeres y hombres.

Ortega indicó que hasta el momento no tienen verificación de la fecha de las muertes o de los motivos. Dijo que aun faltan “más análisis” para conocer qué pasó en la zona.

“Se manejan diferentes hipótesis, pero

lo único confirmado es que son cuatro fosas y doce cadáveres

”, sostuvo el gobernador del Cuaca.

El Cuerpo Técnico de Investigación analiza si los cadáveres corresponden a desapariciones masivas o masacres en la zona.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad