Cuatro fosas con doce cuerpos fueron halladas en Cauca, confirma gobernador
El gobernador Temístocles Ortega dijo que han extraído cadáveres de doce personas. Hasta el momento se desconocen causas de la muerte.
Temístocles Ortega, gobernador de Cauca, dijo en
que de
las cuatro fosas se han extraído doce cadáveres que pertenecen a niños, mujeres y hombres.
Ortega indicó que hasta el momento no tienen verificación de la fecha de las muertes o de los motivos. Dijo que aun faltan “más análisis” para conocer qué pasó en la zona.
“Se manejan diferentes hipótesis, pero
lo único confirmado es que son cuatro fosas y doce cadáveres
”, sostuvo el gobernador del Cuaca.
El Cuerpo Técnico de Investigación analiza si los cadáveres corresponden a desapariciones masivas o masacres en la zona.