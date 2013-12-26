6AM W6AM W

Cruz Roja hace llamado urgente para donar sangre

La Cruz Roja Colombiana buscar captar las unidades suficientes de sangre que le permitan atender las posibles emergencias que se presenten en navidad y fin de año.

Teniendo en cuenta que en esta época del año disminuyen las reservas de sangre en clínicas y hospitales, la Cruz Roja Colombiana hizo un llamado a todos los colombianos para que se acerquen a cualquiera de sus siete bancos de sangre, a nivel nacional, a "

salvar vidas mediante la donación voluntaria de sangre".

Con este llamado, la Cruz Roja Colombiana buscar captar las unidades suficientes de sangre que le permitan atender las posibles emergencias que se presenten en navidad y fin de año.

