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22 jul 2026 Actualizado 10:55

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¿Cuándo fue la última vez que le fue mal en un negocio?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

A young, anxious businessman with his head in his hands, sitting outside his building

A young, anxious businessman with his head in his hands, sitting outside his building / Jackyenjoyphotography

A young, anxious businessman with his head in his hands, sitting outside his building
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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