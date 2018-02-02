Coviandes presenta al Gobierno plan de medidas para reabrir la vía Bogotá-Villavicencio
Bajo este plan, el presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de reabrir esta importante vía.
Según lo informado por el Ministerio de Transporte, las condiciones y el plan de medidas presentadas por Coviandes, concesionaria de la vía Bogotá – Villavicencio, para que el presidente Juan Manuel Santos decidiera reabrir este importante tramo fue el siguiente:
- Primero, Coviandes deberá monitorear en todo momento la pila que queda en pie del puente Chirajara y que ya por la interventoría se ha expresado que podría derrumbarse en cualquier momento.
- Segundo, Coviandes deberá implementar un plan de manejo de tráfico para reducir cualquier riesgo para los usuarios y personas que se encuentran pasando o utilizando esta parte de la carretera de la vía Bogotá – Villavicencioa la altura del kilómetro 62, haciendo referencia la parte de la carretera donde está el puente Chirajara.
- Tercero, Coviandes deberá idearse un plan para remover del viaducto el brazo de la torre grúa que aún se encuentra en la estructura.
(Le puede interesar: No podemos dar respuestas de una vía que es responsabilidad de Coviandes: Germán Cardona)
Las medidas deberán estar implementadas durante este viernes 2 de febrero y estarán bajo supervisión y vigilancia de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
Tan pronto se terminen de implementar las medidas por parte de la concesionara y se haya firmado la resolución que autoriza la apertura de la vía.