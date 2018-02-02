Coviandes presenta al Gobierno plan de medidas para reabrir la vía Bogotá-Villavicencio

El presidente Juan Manuel Santos ordenó la reapertura de la vía al Llano, atendiendo las medidas de seguridad que sean necesarias tras la caída del puente Chirajara. Foto: Colprensa( Thot )

Según lo informado por el Ministerio de Transporte, las condiciones y el plan de medidas presentadas por Coviandes, concesionaria de la vía Bogotá – Villavicencio, para que el presidente Juan Manuel Santos decidiera reabrir este importante tramo fue el siguiente:

Primero, Coviandes deberá monitorear en todo momento la pila que queda en pie del puente Chirajara y que ya por la interventoría se ha expresado que podría derrumbarse en cualquier momento. Segundo, Coviandes deberá implementar un plan de manejo de tráfico para reducir cualquier riesgo para los usuarios y personas que se encuentran pasando o utilizando esta parte de la carretera de la vía Bogotá – Villavicencioa la altura del kilómetro 62, haciendo referencia la parte de la carretera donde está el puente Chirajara. Tercero, Coviandes deberá idearse un plan para remover del viaducto el brazo de la torre grúa que aún se encuentra en la estructura.

Las medidas deberán estar implementadas durante este viernes 2 de febrero y estarán bajo supervisión y vigilancia de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Tan pronto se terminen de implementar las medidas por parte de la concesionara y se haya firmado la resolución que autoriza la apertura de la vía.