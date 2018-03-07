“Contratistas irresponsables” deben responder por el detrimento en Aerocafé: Mintransporte

Germán Cardona afirmó que engañaron a gobernadores y alcaldes, que ahora están siendo investigados por la Contraloría. Foto: Colprensa( Thot )

El ministro del Transporte, Germán Cardona, defendió a los gobernadores, alcaldes y a los funcionarios públicos que están siendo investigados por la Contraloría por el presunto detrimento patrimonial por 65.779 millones de pesos, en torno a la construcción del Aeropuerto del Café, en el municipio de Palestina (Caldas).

El ministro afirmó que los únicos culpables de los retrasos en la construcción de Aerocafé son los contratistas, que según él, engañaron a los mandatarios. Según la Contraloría, la obra inició en 2005 y debía estar lista en 2014.

“Quisiera que ese proyecto del Aeropuerto del Café hubiera sido una realidad en este gobierno. Pero desafortunadamente ni el doctor Guido, ni los alcaldes y gobernadores, ni nadie, tienen responsabilidad en lo que ha sucedido ahí. Desafortunadamente hoy estamos avocados a nuevas investigaciones de la Contraloría General de la República por culpa de contratistas irresponsables, que les adjudicaron una gran cantidad de obra sin estudios, diseños. Se fueron a hacer inmensos movimientos de tierra, engañaron a gobernadores y alcaldes, se ganaron seguramente un montón de dinero, también están investigados y esperamos que esas investigaciones lleguen a buen término", declaró Cardona desde Armenia.

Algunos de los contratistas que estuvieron a cargo de esta obra, que actualmente está suspendida, en su inicio fueron el Consorcio Aeropuerto del Café, compuesto por las empresas antioqueñas Sedic S.A. y AIM quienes para 2012 hicieron los estudios y diseños del aeropuerto.

Entre los investigados por la Contraloría se encuentran el gobernador de Caldas, Guido Echeverry, tres exalcaldes de Manizales; tres exalcaldes de Palestina y ex directivos de Aerocivil e Inficaldas.