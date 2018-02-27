Constructores de Torre de Control de El Dorado demandarán a la Nación

La W pudo conocer en exclusiva que una de las empresas que hizo parte del consorcio que construyó la nueva Torre de Control y del Centro de Gestión Aeronáutico del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, tiene lista la demanda contra el estado por una suma cercana a los 120.000 millones de pesos.

Se trata del consorcio Torre Muisca, que argumenta que, hasta la fecha, la Aeronáutica Civil no ha cumplido con los pagos que quedan pendientes a la construcción de esta importante obra del país.

Este tema se remonta a mayo del año 2014. La empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) presentó una reclamación económica ante la Aeronáutica Civil, argumentando que el valor a pagar por parte de la entidad a quienes construyeron dicha Torre y Centro de Gestión, fuera de los 153.000 millones de pesos que costó la obra, debía ser de 18.250 millones de pesos adicionales. Esto debido a que, cuando el consorcio Torre Muisca ganó la licitación, la Aerocivil entregó unos planos deficientes que tuvieron que ser rediseñados por FCC para dar cumplimiento al contrato.

A estos hechos se suma que, al momento de liquidar el proyecto, también se presentó un incremento en cuanto a la cantidad de concreto que se utilizó en la construcción de la Torre y del Centro de Gestión. Esto ocasionó un sobrecosto superior a los 4.328 millones de pesos, para un total de cobro de FCC a la Aerocivil de 22.580 millones de pesos.

Ante este escenario, en 2015 y 2016, respectivamente, se hicieron reclamos de la empresa española a la Aerocivil. Sin embargo, en ambos casos, las reclamaciones fueron rechazadas, lo que al día de hoy tiene al borde de una millonaria demanda al estado colombiano y, por otro lado, de la retirada de una multinacional del país.

De esta información conocida por W Radio, llama la atención que la Aerocivil obligó al contratista a contratar una firma de auditoría internacional, la cual dio como resultado que esta no solo avaló las pretensiones del contratista, sino que incluso avaló cantidades mayores dentro de lo que la Aeronáutica tendría que pagar a FCC.