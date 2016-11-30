Congreso refrendó los acuerdos con las Farc

Tras cerca de diez horas de debate, la Plenaria de la Cámara de Representantes tomó la decisión de refrendar los acuerdos con la guerrilla de las Farc.

La proposición suscrita por los partidos de la Unidad por la Paz fue votada afirmativamente por 130 parlamentarios; los 19 representantes del Centro Democrático se retiraron del recinto al momento de la votación, así como 8 representantes conservadores liderados por el expresidente del partido, David Barguil.

Al término de la sesión, el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que el respaldo del Congreso "le da más solidez a los acuerdos de paz" y reiteró que el día D será mañana; "la última parte de la negociación nos dejó exhaustos y ahora vendrá algo más difícil que es la implementación", añadió Jaramillo.



Ahora hay expectativa sobre la implementación de los acuerdos; si bien es un hecho que el primer proyecto que hará su curso en el Congreso de la República será el de amnistía para guerrilleros rasos, el mecanismo a través del que se surta este trámite no es claro.

Mientras el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el Gobierno se reunirá con las Farc para definir si el paquete de proyectos de implementación de los acuerdos se presentará antes o después de que haya una decisión de la Corte Constitucional frente al “fast track”, el senador Roy Barreras señaló que de acuerdo con la ponencia de la magistrada María Victoria Calle, se podría hacer uso inmediato del mecanismo previsto en el Acto Legislativo para la Paz.



“Yo tengo duda alguna que el Congreso ejerce la voluntad popular derivada de su mandato constitucional. En mi opinión el “fast track”, una vez la Cámara de Representantes refrende los acuerdos, está activa”, señaló el senador y negociador del Gobierno en La Habana.

El pacto con el que se busca poner fin a un conflicto armado de 52 años que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados será implementado en el Congreso, en donde el Gobierno tiene la mayoría necesaria para sacarlo adelante.

El Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe, exige cárcel para los jefes de la guerrilla por sus delitos cometidos en medio del conflicto y se opone a que puedan postular a cargos de elección popular. El partido del ex mandatario se retiró en el momento de la votación.

Uribe, quien durante sus dos periodos como presidente entre el 2002 y el 2010 lanzó la más fuerte ofensiva contra la guerrilla, dijo que el acuerdo debe ser refrendado a través de un plebiscito y no a través del Congreso. "Refrendación del acuerdo por parte del Congreso sustituye mandato popular", afirmó el ex presidente.

El pacto ha dividido a la nación de casi 49 millones de habitantes, una sociedad conservadora donde todavía está arraigado el rechazo a la guerrilla por su pasado criminal y donde muchos aún no están dispuestos a perdonar.

Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar el conflicto armado, deberá pasar proyectos de ley al Congreso para implementar el acuerdo, que incluye acceso a la tierra para los campesinos pobres, administración de justicia, narcotráfico, compensación a las víctimas, desminado y un cese bilateral y definitivo al fuego supervisado por la ONU. (Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Rodrigo Charme y Carlos Aliaga)