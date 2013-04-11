Congreso pide que Barreras responda a electorado por pacto cristiano contra matrimonio gay
El debate sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Congreso colombiano se realizará el próximo 17 de abril. .
La senadora cristiana Claudia Wilches criticó el supuesto pacto firmado hace tres años entre el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras y comunidades religiosas.
El supuesto pacto establecía no apoyar iniciativas como el matrimonio gay a cambio de votos.
"Él le tendrá que contar lo que está pasando a sus electores, si mantiene su posición o si la cambió”, expresó la congresista.
