Congreso pide que Barreras responda a electorado por pacto cristiano contra matrimonio gay

La senadora cristiana Claudia Wilches criticó el supuesto pacto firmado hace tres años entre el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras y comunidades religiosas.



El supuesto pacto establecía no apoyar iniciativas como el matrimonio gay a cambio de votos.



"Él le tendrá que contar lo que está pasando a sus electores, si mantiene su posición o si la cambió”, expresó la congresista.



El debate sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Congreso colombiano se realizará el próximo 17 de abril.

