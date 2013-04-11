6AM W6AM W

Actualidad

Congreso pide que Barreras responda a electorado por pacto cristiano contra matrimonio gay

El debate sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Congreso colombiano se realizará el próximo 17 de abril. .

Foto: Eltiempo.com

Foto: Eltiempo.com(Thot)

La senadora cristiana Claudia Wilches criticó el supuesto pacto firmado hace tres años entre el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras y comunidades religiosas.
 
El supuesto pacto establecía no apoyar iniciativas como el matrimonio gay a cambio de votos.

"Él le tendrá que contar lo que está pasando a sus electores, si mantiene su posición o si la cambió”, expresó la congresista.

El debate sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Congreso colombiano se realizará el próximo 17 de abril.
 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad