Con ingeniería militar, se construirán 10.000 cupos carcelarios de emergencia

La ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio dio detalles del convenio interadministrativo a través del cual se construirán 10.000 nuevos cupos de reclusión este año para personas condenadas que estén en condiciones de mediana y mínima seguridad.



Los detalles fueron dados al culminar una reunión con el jefe de ingenieros del Ejército Nacional, el general Guillermo Suárez Ferreira, donde la Ministra afirmó que “estamos conociendo la naturaleza de estas construcciones. Se trata de 10.000 nuevos cupos, especialmente en colonias agrícolas, que estarían ubicados en siete puntos del país. Tenemos identificado que algunos de estos cupos de emergencia quedarán en Acacías, Tierralta, Yopal, Medellín y Fusagasugá”.



“Allí los internos cultivan, hay espacio disponible, es como si prolongáramos la construcción de lo existente a través de modelos muy livianos construidos por el Ejército Nacional”, manifestó la Jefa de la cartera de justicia quien también explicó que se trata de terrenos del Inpec en donde hay espacio disponible no solo para la construcción de nuevos cupos si no para fortalecer los programas de resocialización.



Se cuenta con que a mediados de este año se entreguen 2.000 nuevos cupos en la cárcel de Guaduas.



Correa envió un parte de tranquilidad a los colombianos con relación a la transparencia y la selección objetiva que se le va a imprimir a estos procesos: “La contratación directa no significa corrupción. Además hemos pedido el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría”.



La Ministra también precisó que el Gobierno Nacional está implementando todo lo que tiene a su alcance para superar la situación y que antes de la emergencia carcelaria, el Congreso de la República, en la aprobación de la Ley de adición presupuestal, destinó 100.000 millones de pesos adicionales al presupuesto con el que hoy cuenta la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.







