Colombia sigue en la lucha por acabar la pobreza: Bruce Mac Master
Desde Londres, el director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master, dijo en www.wradio.com.co que hace unos años el Gobierno Nacional tomó la “decisión luchar para erradicar la pobreza, la cual está cumpliendo”.
Mac Master explicó que el presidente Juan Manuel Santos entendió que la reducción de la pobreza “hay que trabajarla persona con persona y familia con familia”.
“Colombia decidió que iba a realizar ese ejercicio y dio resultado y el mundo lo está viendo”, señaló
