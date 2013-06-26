Colombia pone un busto de García Márquez en el corazón de Pekín

"Para nosotros es muy importante porque es la primera escultura de García Márquez que se exhibe en un parque de esta magnitud, tan visitado y bien localizado", señaló a Efe la embajadora de Colombia en Pekín, Carmenza Jaramillo, quien aseguró que los chinos "quieren mucho" al escritor.



Jaramillo explicó también que la propuesta de colocar el busto en el parque de Chaoyang partió del creador del mismo, el escultor y director del museo de Yintai, Yuan Xikun, y que se hizo efectiva luego de que la familia del escritor colombiano lo aprobara y gracias a un esfuerzo conjunto.



"Hubo una sinergia de distintos ámbitos, una conjugación de deseos e intereses. La embajada estuvo muy atenta a la realización junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y nosotros aplaudimos cuando se tomó la decisión, que beneficia a Colombia en sus relaciones con China", agregó la diplomática.



Asimismo subrayó que uno de los dos bustos en miniatura que se presentaron hoy se enviará a "Gabo" y a su esposa, Mercedes Barcha.



"García Márquez es una personalidad muy querida en China y sus obras y su manera de escribir han influenciado a muchos escritores del país. A todos les gusta la obra ''Cien años de soledad''", explicó a Efe la directora del Despacho General de Museo, Chen Ruohua.



Chen indicó también que el creador del busto admira mucho el "pensamiento luminoso" del Nobel colombiano y que en el gigante asiático "hay un fervor por García Márquez y por su realismo mágico".



"El año pasado, en el marco del 30 aniversario de la entrega del premio Nobel, se presentó el busto y ahora hemos podido colocarlo, para siempre, en el parque. De esta manera todos los admiradores de García Márquez pueden venir a verlo y admirarlo así como aquellos que no lo conocen", opinó Chen.



Además, consideró que el parque de Chaoyang "ya se ha convertido en un sitio para el disfrute e intercambio de la cultura latinoamericana" y, como representante del museo de Yintai, aseguró estar "muy contenta de seguir difundiendo la cultura de todas partes del mundo" a través de este espacio.



En el museo de Yintai también se encuentran los bustos de otras personalidades del mundo como Simón Bolívar, Fidel Castro, José de San Martín, Túpac Amaru II y Mahatma Ghandi.



Hasta el momento, "Cien años de soledad" y "El amor en los tiempos del cólera" son las únicas obras del escritor colombiano legalmente autorizadas para su traducción al chino mandarín y han sido publicadas a través de la editorial Thinkingdom, aunque en el país asiático existen traducciones ilegales de otros de sus libros.



La inauguración del busto estuvo hoy acompañada de una exposición fotográfica sobre la vida del escritor y una pequeña muestra de danzas colombianas.



Autor: EFE