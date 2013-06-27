Cofundador de Twitter abrió Exponegocios en Cali

Uno de los creadores de Twitter, una de las redes social más famosas del mundo, le contó a los caleños y a los miles de visitantes del encuentro de negocios la historia del trino como revolución del mundo.



La innovación es el tema central de la sexta versión de Exponegocios, que fue organizado por la Cámara de Comercio de Cali.



Con su conferencia "Twitter: Revoluciona el mundo con emprendimiento e innovación", Dom Sagolla relató la historia y el éxito de la red social.



Mostró los bocetos a mano de la idea original, destacó su utilidad en el periodismo y como mecanismo de expresión, igualmente, referenció el aporte para desarrollar la creatividad escribiendo en 140 caracteres.



El desarrollador también aconsejó no escribir en Twitter enojado o bajo los efectos del alcohol.



Resaltó el ingenio de los colombianos y describió que percibe el país como un lugar donde todas las ideas son posibles.



En entrevista con W Radio, defendió la libertad de expresión y declaró no bienvenido el uso de datos de las redes sociales para efectos de seguridad.



Exponegocios se extiende hasta el viernes en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y espera dejar al menos 16.000 millones de pesos en ventas.



Autor: Karla Arcila.