Citan a debate de control político a Mintransporte por accidentalidad en vías del Llano

La senadora Maritza Martínez citó a debate de control político a la ministra de Transporte, al presidente de Ecopetrol, al director de Invías, y al director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional por las “trágicas y frecuentes escenas producidas por los accidentes de tránsito en los que han estado involucrados vehículos que transportan hidrocarburos por las vías del y hacia el Llano”.



Durante el debate también serán revisadas las condiciones de las vías por las que circula el petróleo del país y el manejo de los riesgos que se presentan en el resto de la infraestructura de transporte de hidrocarburos como los oleoductos.



En las últimas semanas, se presentaron accidentes en las mencionadas vías, con víctimas fatales.