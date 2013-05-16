Centros comerciales con prostíbulos estarían ubicados en zonas de alto impacto
El secretario de Planeación, Gerardo Ardila, explicó que la normativa nacional exige a los POT, precisar la localización y restricción de actividades entorno a la prostitución.
El secretario de Planeación, Gerardo Ardila, explicó en www.wradio.com.co que la normativa nacional, vigente desde 2004, exige a los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, precisar la localización y restricción de las actividades entorno a la prostitución.
Ardila dijo que se plantea es que este tipo de actividades no pueden estar en las calles y que deberían desarrollarse en “sitios especializados” donde se pueda hacer un control y garantizar condiciones de seguridad e higiene para quienes trabajan allí como para los que lo visiten.
“Estamos proponiendo centros especializados donde no entren menores, para que este tipo de actividades no estén más en la calle. Estos sitios los estamos delimitando en zonas”, señaló el secretario de Planeación.
De igual forma, aseguró que las actividades que se realicen fuera de las zonas delimitadas serán ilegales.
(…) lo que se siga haciendo fuera de estas zonas sería ilegal.
