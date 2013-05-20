'Cali demuestra que puede hacer grandes obras'
El alcalde de la capital del Valle, Rodrigo Guerrero, se refirió a las megaobras culminadas, el éxito de recolección de impuestos y la devolución de Emcali, entre otros.
En diálogo con www.wradio.com.co, el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, exaltó el resultado de las llamadas ‘megaobras’ que se han finiquitado en la ciudad, y afirmó que los caleños han descubierto que “tienen alma para hacer grandes cosas”.
El mandatario local resaltó que la culminación del Boulevard del Río, el Hundimiento de la Avenida Colombia y la Plazoleta Jairo Varela, entre otros, demuestra el cambio físico y del alma de la ciudad, que volvió a creer en su emprendimiento y capacidad para llevarlos a cabo.
Impuesto predial
El alcalde anunció en el primer trimestre de 2013, bajo el mando de la Alcaldía, el recaudo del impuesto predial aumentó en un 17 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2012, un equivakente a 9.000 contribuyentes que no habían aparecido, pero que vieron que, “en Cali paga, pagar”.
De igual forma, explicó que con el anterior contrato, adjudicado a un empresa privada, sólo aumentaba en 4.8 por ciento el recaudo.
Emcali
Guerrero se mostró satisfecho ante el anuncio del presidente Juan Manuel Santos, de devolver la administración de las empresas públicas de la ciudad a la Alcaldía. “El presidente escogió el 3 de julio porque fue el día de la independencia de las ciudades confederadas en 1.810”, sostuvo el mandatario.
Obras retrasadas
Con respecto a obras inconclusas como el “Miocable”, el alcalde explicó que para ese contrato se utilizó la figura de “llave en mano”, con la cual se buscaba que no se hicieran obras adicionales, ni se exigieran presupuestos por fuera de lo acordado, sin embargo, los constructores sin consultar, hicieron lo contrario, por tanto, no se pudo terminar la megaobra.
“Esperamos, mínimo, en seis u ocho meses ponerlo en funcionamiento”, expresó Guerrero, quien dijo que su labor será de no dejar inconclusa ninguna construcción para evitar detrimento patrimonial.
Corrupción
“No tengo alma de fiscal ni de policía”, dijo el alcalde de la capital del Valle, quien afirmó que se han encontrado algunos rastros de lo que podría ser corrupción en anteriores administraciones, entre ellas el contrato de recaudo de impuestos que fue denunciado, sin embargo, afirmó que no es su competencia dictaminarlo, por ello, ha enviado las pruebas a los organismos de control.
“En la Procuraduría hay 36 investigaciones pendientes, pero como en todo el mundo, la justicia cojea pero llega”, precisó.
