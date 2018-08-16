Bus siniestrado en Ecuador llevaba 80 kilos de cocaína

A pocos días del trágico accidente que ocurrió en la vía Pifo-Papallacta, en Ecuador, que dejó un saldo de 24 personas muertas entre ellos 15 colombianos, La W ha podido confirmar que el bus que salió desde Cali y tenía como destino final Perú llevaba una carga de 80 kilos de cocaína.



El mismo director de la Policía Antinarcóticos de Ecuador, Carlos Alulema, había asegurado días antes que se iniciaría una investigación sobre el accidente confirmando que el bus entró a la república del Ecuador por una ruta que no es habitual y que el viaje no había tenido ningún costo para los ocupantes.



Fuentes de la Fiscalía colombiana le confirmaron a La W Radio que el vehículo hizo una parada estratégica en San José de Ismos por 4 días para ingresar la droga al bus y también que la presunta falla mecánica nunca existió, estuvo planeada para poder cumplir con el objetivo final del viaje.

Según las fuentes, al parecer, también había rastros de marihuana en la carrocería del vehículo

El destino final, al parecer, era llegar a playas ecuatorianas y dirigirse después al Perú.

