Boyacá invertirá $782.000 millones en proyectos viales
Un contrato PLAN de integración entre el Gobierno Nacional, departamental y los municipios buscará mejorar los corredores viales e impulsar la productividad.
Un contrato PLAN de integración entre el Gobierno Nacional, departamental y los municipios por un valor de 782.000 millones de pesos será ejecutado entre 2013 y 2014 en del departamento de Boyacá, con el ánimo de impulsar el desarrollo regional, la productividad y la competitividad.
El director del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, Bernardo Umbarila, explicó en www.wradio.com.co que se firmaron doce proyectos viales por un valor de 482.000 millones de pesos, por medio de documentos Compes y se espera que se realice la contratación a finales de 2013. Entre los corredores viales a intervenir se espera que en 2016 estén listos, con tiempos de ejecución entre 18 y 14 meses.
Entre los de mayor dificultad se encuentran las vías: Puente Camacho - Garagoa, que busca conectar el Valle de Tenza con el departamento y la vía Buenavista - La Victoria. Por otro lado, existen proyectos de mejoramiento en las vías a la Laguna de Tota; Duitama – Charalá, y los proyectos de movilidad en Duitama y Sogamoso.
A su vez, se refirió al proyecto de nuevo Terminal de Transportes de Tunja, afirmando que más allá de una central de buses para la ciudad, es una necesidad para los viajeros de todo el departamento que llegan a la capital y no tienen unas adecuadas instalaciones.
Umbarila afirmó que por medio del sistema de regalías hay disponibles 25.000 millones de pesos para la obra, que están en proceso de búsqueda de terrenos, para comenzar la obra a finales de 2013 y que estaría lista en 2016. Entre los sitios donde se podría ubicar el terminal se han contemplado: la salida hacia Toca; el sector del Puente de Los Patriotas; o la salida hacia el sur de la ciudad.
El director de Planeación afirmó que se deben planear obras y proyectos a largo plazo, y que existan planes departamentales que vayan más allá de los periodos de gobierno.
