Autoridades investigarán incidente de tránsito grabado en este video

El caso compromete a una reconocida diseñadora colombiana, policías y taxistas. La mujer prefirió no referirse al caso porque lo considera de carácter personal.

El caso compromete a una reconocida

diseñadora colombiana, policías y taxistas

La mujer prefirió no referirse al caso porque lo considera de carácter personal.



El director de la

Policía de Tránsito de Bogotá 

informó a la W que se sancionará a los policías involucrados en el hecho y lamentó el daño que esto le puede hacer a la institución.



 

