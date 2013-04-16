Autoridades investigarán incidente de tránsito grabado en este video
El caso compromete a una reconocida diseñadora colombiana, policías y taxistas. La mujer prefirió no referirse al caso porque lo considera de carácter personal.
El director de la
Policía de Tránsito de Bogotá
informó a la W que se sancionará a los policías involucrados en el hecho y lamentó el daño que esto le puede hacer a la institución.