Augusto Posada reconoce impotencia frente a ausentismo en la Cámara
El presidente de la Cámara de Representantes dijo en La W que el ausentismo afecta de manera grave la discusión de la reforma al Código Penitenciario.
El presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, dijo en www.wradio.com.co que el ausentismo afecta de manera “grave” la discusión de la reforma al Código Penitenciario.
“En la plenaria de la Cámara hemos iniciado con buen cuórum pero entrada la noche se ha desintegrado y hemos tenido que levantar la plenarias”, señaló el representante.
De igual forma, dijo que desde que se posesionó como Presidente ha aplicado el reglamento del Congreso, y a quienes no han justificado sus ausencias se les ha descontado el sueldo.
“Estoy tratando de hacer lo humanamente posible y lo que me permite el reglamento (…) hago un llamado nuevamente de que necesitamos la presencia de todos hasta el último minuto en las plenarias”, indicó.
