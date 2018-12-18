Apareció "Chorizo", el perro perdido esta mañana en Bogotá

Esta mañana una oyente de La W, llamó para contar que su mascota, un perrito criollo llamado “chorizo” se había perdido cerca al portal Dorado, en Bogotá.

Paula Guanina, muy conmovida y entre lágrimas, narró que se iba de viaje para Italia con mascota, por lo que decidió enviarlo con una agencia hacia el aeropuerto El Dorado para asegurarse de que el canino pudiera viajar. Sin embargo, el perro se escapó y la agencia no pudo encontrarlo.

AYUDA! Chorizo se perdió esta madrugada cuando era trasladado por una agencia al aeropuerto. Sucedió en el Portal El Dorado. Su familia está muy triste y Chori debe estar asustado. Si lo ven comuníquense al 3153423624, es el perrito de @PaulaGuanina. Por favor RT. 💔 pic.twitter.com/G1MzriO6ZS — Johana Fuentes M. (@JohaFuentes) December 18, 2018

Debido a que, por recomendaciones de la agencia, Paula le había quitado la placa a su mascota, la búsqueda se hizo aún más difícil.

Sin embargo, después de los esfuerzos de los oyentes de La W, seguidores de Twitter de Paula y personas cercanas a ella, el canino fue encontrado por Camila, una de las oyentes de la emisora en el barrio Normandía.

La mujer explicó que encontró al animal cuando salía a pasear a sus mascotas, sin embargo, regresó a su casa con normalidad. Cuando escuchó la descripción al aire del canino, Camila decidió salir en su búsqueda porque sabía que era chorizo.

Finalmente aseguró que no obró por la recompensa sino porque considera que si sus animales estuvieran en la misma situación le gustaría que alguien los rescatara y cuidara.



foto