Amanezca bien informado con La W este 9 de febrero. Foto: Getty Images / DM MRKU( Thot )

Duque lanza estatuto para regularizar a migrantes venezolanos durante 10 años

El presidente Iván Duque presentó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que beneficiará a más de 2 millones de ciudadanos extranjeros.

El mandatario aseguró que los migrantes que están de manera regular en Colombia no tendrán que actualizar sus permisos y tendrán una mayor estabilidad. Y, en el caso de los migrantes irregulares, dijo que deberán someterse a un proceso de registro de datos personales.

Migración Colombia aclaró que podrán beneficiarse aquellos migrantes venezolanos irregulares que demuestren que se encontraban en Colombia al 31 de enero de 2021. Además, como una medida para desincentivar la irregularidad, propuso que aquellos migrantes venezolanos que ingresen regularmente al país, durante los próximos dos años, también puedan acceder a este beneficio.

Colombia registra 4.246 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 56.290

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.161.462 casos de COVID-19, con 4.246 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 56.290, con 297 fallecidos. Los recuperados ya son 2.034.228. Se procesaron 50.756 pruebas (PCR: 40.106 y Antígenos: 10.650).

Bogotá registró una cifra por debajo de los mil contagios diarios, exactamente fueron 956, mientras que Antioquia registró 658 y Valle 450.

Minsalud confirmó que Colombia está bajando el segundo pico de la pandemia

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que en Colombia se está bajando la cadena de contagios de la covid-19 tras las fuertes medidas que se han tomado en diferentes ciudades.

Así lo confirmó Ruiz tras evaluar las cifras registradas en los últimos días en el país, aunque advirtió que en materia de fallecimientos estos se mantienen estables. “Hemos visto que en los últimos días han bajado el número de contagios, pasamos de tener reporte por encima de los 12 mil casos diarios, a tener 6 mil y hoy 4 mil y eso indica que en el país hemos venido bajando el número de contagios”, sostuvo.

Todavía no se sabe cuándo ni cuántas vacunas llegarán a Bogotá: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que todavía no se sabe cuántas vacunas contra el COVID-19 llegarán a Bogotá, ni tampoco se tiene fecha para recibirlas.

La mandataria mostró su preocupación por que el proceso esté en manos de las EPS y las IPS. "El proceso sigue totalmente centralizado en EPS e IPS, que hasta ahora no han hecho bien ni siquiera el testeo y rastreo masivo", agregó.

Embajada de Cuba alerta a Colombia de posible ataque del ELN

El embajador de Cuba en Colombia, José Luís Ponce, confirmó a La W el envío de una carta a la Cancillería de Colombia en donde alerta de un posible ataque militar del Frente de Guerra Oriental del ELN, que tendría lugar en los próximos días en la ciudad de Bogotá.

Según este memorando, firmado por el embajador, se ha informado a la Delegación de Paz del ELN en La Habana quienes afirman no tener conocimiento de este posible plan militar y aseguran que no tienen involucramiento en las decisiones militares u operaciones de la organización.

No podríamos buscar paz con un grupo que comete atentados y está dividido: Gobierno al ELN

El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que el Gobierno recibió la comunicación del embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, donde advierte sobre un supuesto atentado terrorista que estaba planeando el Frente Oriental del ELN en Colombia.

“El Gobierno reitera que hay una decisión firme de desmantelar este grupo como el único mecanismo para prevenir que cometa actos terroristas en diferentes regiones del país”, advirtió el jefe de la cartera de Defensa.

JEP pidió investigar supuestas presiones a militares que comparecen por falsos positivos

La Sala de Reconocimiento del Tribunal de Paz, puso en conocimiento del ente investigador y el ministerio público las denuncias que varios exoficiales de la fuerza pública investigados por ejecuciones extrajudiciales han hecho en sus versiones voluntarias, donde manifiestan que desde el Fondetec (Fondo de Defensa Técnica y Especializada para Miembros de la Fuerza Pública) se han realizado conferencias que tienen como fin moldear sus testimonios.

Víctimas del atentado al Club El Nogal le piden celeridad a la JEP en su caso

En la conmemoración del aniversario 18 del ataque al Club El Nogal perpetrado por las Farc en el centro de Bogotá, un grupo de víctimas indica que aún no les han cumplido con justicia efectiva.

Bertha Fries es una de ellas y vivió en carne propia ese acto terrorista cuando se encontraba haciendo ejercicio en el club y estalló el carro bomba, hecho que produjo la caída de una pared en su espalda lo que la llevó a sostener una condición de cuadriplejia y más adelante a vivir una larga recuperación.

Choque entre el Estado y las víctimas por las cifras de muertos en el exterminio de la UP

Durante el trámite de las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso que investiga el exterminio de la Unión Patriótica, se conocieron varias solicitudes del Estado colombiano, en las que pidió que el tribunal internacional delimite su competencia.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) requirió que de los 6.064 registros de muertos entregados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte solo se pronuncie sobre 219 casos, porque en el resto de los listados las personas no fueron debidamente acreditadas por la Comisión IDH o las víctimas. Además, que el estado por medio de la JEP ya combate la impunidad.

Se entregó Paul Naranjo, implicado en la muerte de Ana María Castro

Ante la Fiscalía General de la Nación se entregó Paul Naranjo, implicado en la muerte de la joven Ana María Castro, ocurrida el 5 de marzo del 2020.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos como coautor de feminicidio en contra de Julián Valente Ortegón Mosquera, por su participación en el crimen de Ana María. Posterior a esto, el juez 33 penal municipal, con función de control de garantías de Bogotá, le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.

Caso Uribe: Este martes iniciará el juicio contra el abogado Diego Cadena

Ante el juez tercero de conocimiento de Bogotá se iniciarán las audiencias preparatorias de juicio oral contra el abogado Diego Cadena por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por su presunta participación en la presión a testigos para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El juez deberá determinar cuáles evidencias de las que presentó la Fiscalía General serán admitidas dentro del juicio que se adelanta el abogado, señalado de haberle ofrecido dinero y asesorías jurídicas a dos ex paramilitares (Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve) para que tergiversaran sus declaraciones y así señalar al senador Iván Cepeda de promover un montaje contra Álvaro Uribe Vélez.

Corte Suprema propone rebajar la condena al ‘Ñoño’ Elías por caso Odebrecht

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, le propuso a la Sala Penal de la misma corporación rebajar en una sexta parte la condena de seis años y ocho meses contra el excongresista Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como el ‘Ñoño' por el escándalo de Odebrecht.

La propuesta se hace en el marco de una petición que hizo el abogado de Elías a la Corte Suprema con el argumento de que tenía derecho a ese beneficio.

Ernesto Macías se retractó por haber llamado "borracho" a Juan Carlos Vélez

En un documento de cinco puntos el senador Ernesto Macías Tovar se retractó de las declaraciones hechas en octubre de 2016 cuando tildó de "borracho" y "mitómano" al excongresista Juan Carlos Vélez Uribe como reacción a las declaraciones que había hecho este último sobre la estrategia para la campaña del "no" en el plebiscito impulsado por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Demandas contra elección del defensor del Pueblo serían unificadas

El Consejo de Estado anunció que estudia unificar las cuatro demandas contra la elección de Carlos Camargo como defensor del pueblo.

Las cuatro acciones que cursan contra el defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, buscan la nulidad de su elección. Una de estas es la del congresista David Ricardo Racero, quien señaló que Carlos Camargo debe salir del cargo porque no cuenta con los 15 años de experiencia como abogado para ejercer en el cargo.

Corte Suprema ratificó condena de siete años de prisión contra Bernardo 'El Cura' Hoyos

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de siete años de prisión contra el exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos Montoya, por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

El exalcalde había solicitado la revisión de su condena basado en el fallo de la Corte Constitucional que favoreció con la doble instancia al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

Fiscalía pide condena por crímenes en La Modelo de hace 20 años

Durante el juicio que se adelanta contra Juan Carlos Cadavid Vélez, José William Parra Arroyave y Albert Narváez Mejía, el ente acusador pidió la condena por los hechos registrados entre abril de 1.999 y noviembre de 2001 en los que murieron 65 personas.

Según la Fiscalía, funcionarios del Inpec habrían colaborado y participado en los crímenes que se cometieron en el penal “a cambio de dinero".

Ocho periodistas fueron asesinados en los últimos cuatro años en Colombia, dice la Flip

La Fundación Para La Libertad de Prensa, FLIP, entregó su habitual informe anual en el marco del día del periodista que se celebra el 9 de febrero en Colombia. La Fundación una vez más muestra su preocupación por los asesinatos de comunicadores y el ciento de amenazas de muertes que se siguen conociendo.

De acuerdo a la FLIP, en los últimos cuatro años se han conocido ocho crímenes de periodistas en diferentes partes de Colombia, por lo que se ha ubicado en el tercer puesto en ser el país más letal de América.

ONU denunció que más de 200 ciudadanos han sido desplazados en Tibú

La ONU por medio de su oficina OCHA en Colombia reveló que entre el 28 de diciembre y todo el mes de enero de 2021, 201 ciudadanos abandonaron sus hogares en zonas veredales de Tibú (Norte de Santander) debido a la presencia y los combates entre grupos ilegales como las Autodefensas Gaitanistas (AGC) o el ELN.

De acuerdo con las cifras de Naciones Unidas, 253 personas en dos veredas (La Silla y Totumito) se confinaron para proteger sus vidas ante el fuego cruzado y las incursiones de esos grupos en sus territorios, entre los afectados hay 54 migrantes y 84 niños y adolescentes.

Deuda externa del país alcanzó los US$147.822 millones en noviembre de 2020

En noviembre pasado la deuda externa del país alcanzó los US$147.822 millones, mientras que a octubre la cifra alcanzó US$147.284 millones, según informó el Banco de la República.

El reporte del Emisor señala que la deuda externa total se ubicó en 54,8% como porcentaje del PIB, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a lo registrado en octubre, cuando la cifra llegó a 54,6% del PIB.

Después de tres meses designan secretaria de Salud en propiedad en Montería

Yamina Estela Restrepo Calonge fue designada este 8 de febrero como la nueva secretaria de Salud de Montería.

La designación, después de tres meses de espera, estuvo a cargo del alcalde de Montería Carlos Ordosgoitía Sanín, quien indicó que la hoy funcionaria es especialista en Salud Ocupacional y Gerencia Administrativa de Salud, y contaría con más de 10 años de experiencia en el sector salud.

Radican carta ante la Dimayor para cambiar la distribución del dinero de los derechos de TV

La repartición de los derechos de televisión entre los equipos del Fútbol Profesional Colombiano ha sido tema de discordia en las reuniones de la Dimayor, pues los equipos con mayor afición aseguran que no puede recibir el mismo dinero que los llamados ‘clubes chicos’.

Por esta razón, 19 equipos del FPC firmaron una carta que se radicó ante la Dimayor para que estudie el cambio en la repartición de los dineros de la televisión en el país.