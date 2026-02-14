Amanezca bien informado con La W este 8 de febrero. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

Se conocen los relatos de víctimas de secuestro de las Farc

Fueron 564 páginas en las que se concentraron los relatos de más de 2.400 víctimas de la guerrilla (el estimado es superior a los 8.000 en total), quienes en diferentes latitudes del país y con diversas ocupaciones cayeron presas (o sus familiares) de los bloques armados de las Farc y contaron su historia ante la JEP.

Empresarios, campesinos, políticos, tenderos, militares, policías, profesores y hasta pastores de iglesias pasaron días, semanas, meses o años enteros amarrados a árboles, sufriendo tratos humillantes y violatorios del derecho internacional humanitario.

“Tenemos en la mira a la ‘Narcotalia’ y este año asestaremos golpes estructurales”: Duque

Desde el Fuerte Militar de Tolemaida, el presidente Iván Duque impartió instrucciones precisas para neutralizar a los jefes de las estructuras criminales y proteger a los líderes sociales.

“Las capacidades de nuestras fuerzas son contundentes, están en la mira ‘Márquez’, ‘Santrich’, ‘El Paisa’, ‘Romaña’, el ‘Zarco Aldinever’, ‘Iván Mordisco’, ‘Gentil Duarte’, entre otros miembros de ‘La Narcotalia’”, dijo.

También les dio un ultimátum a los cabecillas de las disidencias de las Farc, del Eln y del Clan del Golfo.

No es competencia del presidente instruir a la JEP: Magistrado Eduardo Cifuentes

El magistrado Eduardo Cifuentes le salió al paso a las declaraciones del presidente de la República Iván Duque quien consideró que la imputación al secretariado fue apenas un hecho necesario y pidió sanciones "valientes" para los excomandantes de las Farc.

Cifuentes pidió respeto por la autonomía del tribunal especial y señaló:

"No es competencia del presidente Ivan Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho".

Fiscalía dicta orden de captura contra Iván Márquez por el caso de Álvaro Gómez Hurtado

Una importante decisión tomó este domingo la Fiscalía General de la Nación, alrededor del sonado caso del asesinato del líder conservador y constitucionalista Álvaro Gómez Hurtado.

El ente investigador impartió una orden de captura e inició una línea de investigación en contra de Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, uno de los jefes de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Sube a $200 millones la recompensa para dar con ‘Mapaya’, ‘Pepo’ y ‘Fidel’ en Buenaventura

El ministro del Interior, Daniel Palacios, encabezó un consejo de seguridad en Buenaventura en compañía de la Fuerza Pública, el alcalde de la ciudad, la gobernadora del Valle del Cauca y otras entidades. El jefe de la cartera política lamentó que se hayan registrado 12 homicidios en medio de la disputa territorial entre organizaciones criminales, como ‘La Local’.

Por eso anunció que se incrementó a $200 millones la recompensa para dar con el paradero de alias ‘Mapaya’, alias ‘Pepo’ y alias ‘Fidel’. “Vamos por ellos, en donde estén escondidos no habrá resguardo de nuestra fuerza pública y esa es la instrucción que ha dado el presidente de la República”, señaló.

Fue dado de baja alias 'Marihuano', segundo al mando del Clan del Golfo

El presidente Iván Duque anunció que en una operación de la Policía y la Fiscalía fue abatido Nelson Darío Hurtado, alias 'Marihuano', hombre de confianza de 'Otoniel'.

Según el mandatario, este es uno de los golpes más fuertes contra la organización criminal del Clan del Golfo.

Colombia registra 6.009 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 55.993

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.157.216 casos de COVID-19, con 6.009 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 55.993, con 300 fallecidos.

Los recuperados ya son 2.027.333. Se procesaron 38.088 pruebas (PCR: 27.970 y Antígenos: 10.118). Los casos nuevos de COVID-19 en Bogotá están por debajo de los 2 mil infectados, por tercer día consecutivo, con 1.565, cifra que no se registraba hace meses.

Presidente Duque posesionó al nuevo ministro de Defensa

Diego Molano, exdirector de la Presidencia de la República, fue posesionado como ministro de Defensa Nacional. El presidente Iván Duque le encomendó varias tareas, entre ellas fortalecer la lucha frontal contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que asesinan a líderes sociales y excombatientes.

“Tenemos que seguir golpeando a la ‘Narcotalia’, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’, ‘Los Caparros’, el ‘Eln’, ‘la Dagoberto Ramos’, la ‘Jaime Martínez’ y todos esos grupúsculos de bandidos”, dijo.

Gobierno firmará contrato de exclusividad con Ecopetrol para perfeccionar compra de ISA

La W conoció en primicia una carta enviada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en donde le indica que está de acuerdo en firmar un contrato de exclusividad con esa empresa para que ésta pueda perfeccionar la oferta de la compra de ISA.

Para hacerlo, Ecopetrol tendrá este primer semestre del año y se llevará a cabo bajo un contrato interadministrativo.

Judicatura aprueba línea celular para magistrados de todas las Cortes

La W conoció que través de un acuerdo, el Consejo Superior de la Judicatura aprobó una línea celular por 213 mil pesos mensuales para los 9 Magistrados de la Corte Constitucional los 32 de la Corte Suprema los 7 de la Comisión de Disciplina los 31 del Consejo de Estado y los 6 Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura hasta para el Director de la Rama.

Fuentes consultadas de la Judicatura explicaron a La W que el acuerdo incluyó a los nuevos Magistrados de la Comisión de Disciplina y que los Magistrados de las otras cortes ya contaban con su respectiva línea, sin embargo, la decisión no cayó bien entre funcionarios de la rama que aseguran que por cuenta de la pandemia han aportado económicamente para comprar scaners y computadores.

Corte Suprema deja en firme condena contra exdirector del DAS por crimen de Jaime Garzón

El alto tribunal estudió la demanda de casación interpuesta por el defensor de Narváez Martínez en contra de la sentencia emitida en julio de 2019, expedida por el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se confirmó la condena por el delito de homicidio.

En la respuesta a la demanda, el alto tribunal aseguró que no hubo violación de garantías fundamentales como lo hizo ver la defensa de Narváez Martínez, quien adujo que ni la Fiscalía, ni los jueces de primera y segunda instancia establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que el exdirector del DAS instigó a Carlos Castaño para asesinar al comunicador.

Desde este lunes se reanuda la convocatoria laboral de la Dian que había sido frenada por tutela

La Dian anunció que la convocatoria de empleo que oferta 1.500 vacantes para diferentes perfiles, en su mayoría para profesionales de diversas carreras, está nuevamente activa.

Cabe mencionar que el pasado 28 de enero se suspendió de manera provisional el proceso de inscripción a la convocatoria de empleo, tras una tutela interpuesta por el sindicato de la Dian.

Ofrecen $20 millones de recompensa por responsables de masacre en Inzá, Cauca

El coronel Rosemberg Novoa, comandante del Departamento de Policía Cauca, anunció una recompensa de hasta $20 millones para quien brinde información que permita ubicar a los autores de la masacre de un hombre y sus dos hijos en la vereda San Rafael, zona rural del municipio de Inzá.

El oficial explicó que desde que fueron informados de la situación, designaron un equipo especial conformado por la Fiscalía, la Policía y el Ejército para efectuar labores de campo que permitan dar claridad a lo sucedido.

Repudio por el asesinato de una menor de 17 años en Cauca

Las autoridades avanzan con la investigación por el crimen de Jessica Camayo Pillimué de 17 años, quien según información preliminar fue atacada con arma blanca en medio de una fiesta familiar en la vereda Bajo Carrizal, corregimiento de La Capilla, municipio de Cajibío, Cauca.

La joven era oriunda de la vereda El Jardín de esa jurisdicción.

Regresan a clases 2.800 excombatientes para continuar su formación educativa

En 286 municipios del país, 2.800 excombatientes retornarán a sus clases mediante el programa ‘Maestro Itinerante’, que facilita el acceso a los servicios de alfabetización, educación básica formal y media, de forma semipresencial.

Este modelo es implementado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, a través de un convenio con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN.

Fue controlado el incendio en Santurbán que dejó centenares de frailejones afectados

Aunque parecía imposible, con 30 unidades bomberiles de 11 municipios, se logró controlar en un 90% el incendio forestal que estaba acabando con frailejones, fuentes hídricas y el ecosistema en general del páramo de Santurbán.

César García, director de gestión de riesgo, indicó que aún hay focos de calor que espera que se apaguen.

Decretan el cierre total del puente La Ínsula en Chinchiná, Caldas

Bajo el decreto 0032 de 2021, la Gobernación de Caldas ha determinado la restricción total del paso vehicular por la vía el Lago - La Estrella - El Trébol, en límites con el departamento de Risaralda, debido a la grave afectación que se presenta en el puente de La Ínsula, la medida se mantendrá hasta que se realicen las adecuaciones correspondientes y pueda volver a ser habilitado.