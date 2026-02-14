Amanezca bien informado con La W este 5 de mayo. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

La quema de 25 CAI en Bogotá y la iniciativa de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, son algunas de las noticias de este miércoles 5 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Ciudadanos deben agradecer labor de las FF.MM. sin renunciar a la denuncia: Duque

Desde la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque aseguró que los hombres y las mujeres que portan los uniformes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional “encarnan los valores democráticos del país”, sin embargo, invitó a denunciar abusos de autoridad y de fuerza.

“La ciudadanía debe reconocer y agradecer su labor, ser su aliada en la lucha contra la delincuencia sin renunciar a la denuncia de ningún abuso en caso de presentarse. Y si se llega a presentar una actuación fuera de la Constitución que afecte los derechos de las personas, como lo he hecho siempre no lo aceptaré de ninguna manera”, advirtió.

Por otro lado, indicó que “nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y a agredir cruelmente a los policías”.

Y a propósito de la difícil situación de orden público en el país, el jefe de Estado aseguró que hay que distinguir entre quienes protestan pacíficamente y los “desadaptados que han apelado el terrorismo”.

“No hay duda de que detrás de estas expresiones se suman organizaciones criminales y, por supuesto, aspiraciones de algunos”, señaló.

Fueron atacados y quemados 25 CAI en Bogotá; uno tenía policías dentro

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, confirmó que 25 CAI de Policía de la ciudad fueron atacados. Entre estos, se encuentran:

Florida

Maracena

San Francisco

La Aurora

Libertad

Libertadores

Britalia

Codito

Engativá pueblo

Laureles

Piamonte

Macarena

Candelaria La Nueva

Metrovivienda

Molinos

La situación más crítica se presentó en la localidad de Usme, en el CAI de la Aurora, donde, según testigos, vándalos prendieron fuego con varios policías dentro.

Alcaldesa de Bogotá pidió apoyo del Ejército para controlar orden público

En la noche de este martes se llevó a cabo un puesto de mando unificado para evaluar la situación de orden público en Bogotá que vivió una nueva jornada de protestas pacíficas, bloqueos al transporte y también enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, así como disturbios y hechos violentos.

La W pudo confirmar que en ese PMU la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le solicitó al ministro de Defensa, Diego Molano, apoyo del Ejército para controlar los desmanes que se presentan en la capital del país.

La solicitud fue específicamente para hacer presencia en 18 puntos que la Alcaldía considera neurálgicos en este momento.

La mandataria negó el hecho a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, W Radio corroboró con sus fuentes esta información.

Cerca de la medianoche, ciudadanos reportaron el aterrizaje de helicópteros en Bosa y Américas.

Gobierno convoca a mesa de diálogo con manifestantes en Cali

El Gobierno Nacional estableció este martes una mesa de negociación con los promotores de las manifestaciones y con la comunidad en la ciudad de Cali, para conjurar la difícil situación económica y social que vive la ciudad tras siete días de protestas.

El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque, quien insistió en la importancia de llegar a acuerdos en este comité para desbloquear la ciudad, ya que cada vez es más preocupante la situación de desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible en la capital vallecaucana.

“Quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones, es vital contar con todas las instituciones,” dijo el mandatario.

Esta mesa social estará conformada por los siguientes representantes del Gobierno, Lina Arbeláez, Directora del ICBF; Susana Correa, Directora de Prosperidad Social; Ana María Palau, consejera para las Regiones; Juan Sebastián Arango, consejero para la Juventud; la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez; el ministro del Interior, Daniel Palacios y Maximiliano Gómez, viceministro de Educación, quienes escucharán las inquietudes y peticiones de la comunidad en esa región del país.

A propósito, anunció que este miércoles encabezará reuniones con las altas cortes, los entes de control, la Fiscalía General de la Nación, los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, la sociedad civil, alcaldes, gobernadores, el sector privado, entre otros.

Unidad de Búsqueda alerta por 100 presuntos desaparecidos durante manifestaciones

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) alertó que según cifras de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos hasta el momento 107 personas estarían desaparecidas tras las manifestaciones del paro nacional.

Según el órgano transicional son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos.

"Los hechos que vienen ocurriendo en el país y la respuesta que institucionalmente se está dando desde la fuerza pública, antes que garantizar la no repetición, está reproduciendo prácticas de violencia y abusos que no pueden ser admisibles a la luz de la dignidad de las personas", manifestaron.

La Unidad de Búsqueda hizo un llamado al presidente Iván Duque y a todas las autoridades a tomar a que garanticen los derechos humanos de las personas, así como a evitar la repetición de patrones violentos ocurridos en el pasado como la desaparición forzada.

OEA condenó abusos de la fuerza pública contra manifestantes en el paro nacional

La Misión de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz lamentó los actos violentos ocurridos en diversas partes del país en marco del paro nacional, pero enfatizó en su profundo rechazo a los abusos de la fuerza pública en contra de cientos de manifestantes.

"Rechazamos enérgicamente las acciones que involucran ataques de miembros de la fuerza pública contra la vida e integridad de quienes se manifiestan, y se une a las voces de repudio por las amenazas y violencias contra miembros de la comisión encabezada por la Procuraduría General de la Nación y Naciones Unidas, ocurridos en la noche del 3 de mayo en Cali", indicaron.

Según la Misión, el país debe retornar a la calma y abrir espacios de conversación entre el gobierno y los manifestantes.

"El diálogo es la herramienta privilegiada para abordar conflictividades, tramitar diferencias, atender reclamos, resolver conflictos y construir acuerdos para el logro de la paz y el fortalecimiento de la democracia. Por eso, insta nuevamente a las partes a mantener este canal abierto", señalaron.

El cuerpo diplomático reiteró su llamado al Estado para que garantice la movilización pacífica.

Hay que salvar a Duque de Uribe: Gustavo Petro

El senador Gustavo Petro se refirió a la crisis que se vive hoy en el país y cuestionó que mientras sectores cercanos al Gobierno lo señalan de ser responsable de la violencia que se vive en el país, volvieron "la manifestación un acto de guerra, masacrando a la población".

El congresista de Colombia Humana aseguró que "hay que salvar a Duque de Uribe" y reiteró la necesidad de recuperar la paz social para evitar que haya más violencia contra la ciudadanía.

"Lo que quieren es enfrentar al pueblo con la Policía y el Ejército para tener la excusa de un golpe de Estado que impida las elecciones que van a perder. Van a sacrificar al Duque débil y vendrá una suspensión del Estado de Derecho con muchísimos más muertos por delante", aseguró.

Petro le pidió al Comité del Paro "reorganizar la movilización", determinar los objetivos concretos que se piensan conseguir y evitar la confrontación con la fuerza pública.

El senador también señaló que no se reunirá con Duque "mientras se masacra al pueblo" y le pidió reunirse con el movimiento social que está en la calle para acordar la agenda social.

Desde el uribismo piden declarar el estado de Conmoción Interior

A raíz de las protestas de los últimos días y los incidentes de orden público en algunas ciudades del país, un sector del Centro Democrático le pidió al presidente Duque declarar el Estado de Conmoción Interior.

El representante a la Cámara Gabriel Vallejo aseguró que "el momento por el que atraviesa el país, los problemas en la movilidad, el desabastecimiento de alimentos, los problemas de suministro de oxígeno y de vandalismo son causas suficientes para esa declaratoria".

El senador Carlos Felipe Mejía trinó en su cuenta de Twitter: "Pte @IvanDuque, urgente conmoción interior y militarizar ciudades y carreteras, detrás de esta destrucción y caos están los tentáculos del narco comunismo: Maduro, Cuba, ELN, Farc y sus cómplices. Aquí uno de sus "representantes" en el Congreso desafía públicamente las instituciones".

Desde la oposición criticaron esta propuesta y la señalaron como un mecanismo que escaparía las violaciones de los derechos humanos.

"Por el contrario, el presidente debería parar la actividad policial y militar desbordada que está llevando a esta situación y derogar el decreto de militarización", aseguró el senador Antonio Sanguino.

Colombia registra 14.551 nuevos casos y 463 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.919.805 casos de COVID-19, con 14.551 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 75.627, con 463 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.737.757. Se procesaron 60.379 pruebas (PCR: 32.524 y Antígenos: 27.855).

En las últimas horas Colombia aplicó 166.926 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total, el país ya ha aplicado 5.387.256 dosis, de las cuales, el 34,5% corresponde a las segundas dosis.

Minhacienda oficializó el retiro de la reforma tributaria

El ministro de Hacienda (e), Juan Alberto Londoño, envió una misiva a los presidentes de las comisiones económicas del Senado y Cámara de Representantes, solicitando formalmente el “retiro del proyecto de Ley No. 594 de 2021” o Ley de Solidaridad Sostenible, radicado el pasado 15 de abril.

En la carta se precisa que, conforme lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 5 de 1992, “un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa del Congreso de la República”.

Es de recordar que el documento saldrá formalmente del Congreso cuando ambas comisiones acepten su retiro.

Presentan moción de censura contra el ministro de Defensa

Por los abusos de la fuerza pública durante el paro nacional, los senadores del Polo Democrático Iván Cepeda y Wilson Arias radicaron una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

En el documento, que tiene la firma de 16 congresistas, se señala que el actuar de la Policía en este caso ha sido "excesivo, desproporcionado y arbitrario", por lo que se pide la salida del ministro Molano.

"Hay informes de organismos nacionales e internacionales sobre crímenes que ha cometido la fuerza pública. Todo esto ha sido auspiciado por el Gobierno, por el presidente Duque, por el caudillo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y por el ministro de Defensa", aseguró Cepeda.

La mesa directiva del Senado debe ahora fijar una fecha para el debate de moción de censura.

JEP pide reformar Fuerzas Armadas por denuncias de excesos contra manifestantes

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) expresó su preocupación por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública hacia los manifestantes que han participado en el paro nacional. De acuerdo con el tribunal, debido a esos excesos es necesario promover una reforma a las Fuerzas Armadas del país.

"La JEP hace un llamado para que, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, se promueva una reforma profunda de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano" sentenciaron.

Según el tribunal, no se puede permitir que vulneraciones vividas durante el conflicto (como las desapariciones ante las denuncias de 89 presuntos casos en estas marchas o la violencia sexual) regresen a la esfera nacional.

"...muestran un cuadro intolerable de violaciones a los derechos humanos. A esto se suman hechos de violencia en las manifestaciones, que también inciden en el menoscabo de las libertades públicas de todas las personas", indicaron.

Para la JEP, la respuesta del estado colombiano a los "esporádicos" actos de violencia de algunos manifestantes debe realizarse apegada a la constitución. Asimismo le pidieron a la ciudadanía que se tome en serio el Acuerdo de Paz y deje de lado cualquier tipo de violencia.

Tras hechos de vandalismo hay narcotráfico, disidencias y guerrilla: Fiscalía

El fiscal general Francisco Barbosa asegura que tras los desórdenes y hechos de vandalismo en Cali hay estructuras ligadas al narcotráfico, el ELN y a las disidencias de las Farc.

Dijo que se están investigando siete homicidios ligados a los desórdenes en la capital del Valle del Cauca y otros en verificación para determinar si tuvieron que ver con los hechos que rodearon las marchas.

Barbosa informó que se investigan 185 hechos por terrorismo urbano en Cali.

"Investigáremos todas las agresiones de la fuerza pública contra la población civil pero también seremos implacables con todas las agresiones que se cometan contra la fuerza pública."

El jefe del ente acusador informó que se ha determinado la existencia de funcionarios públicos de diferentes zonas del país que han instigado y organizado los desmanes. Estos funcionarios serán investigados.

Funcionarios judiciales se unen al paro nacional

A través de un comunicado los miembros del sindicato de Asonal judicial anunciaron que se unirán al paro en todo el país en contra de la reforma tributaria.

Lo que piden es:

Se abstenga de presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria. Desmilitarice las ciudades y garantice la vida e integridad de los manifestantes Convoque al Comité Nacional de Paro y negocie el pliego de emergencia.

Los sindicalistas anunciaron que se "suspenderá el servicio de administración de justicia presencial y virtual y, por tanto, no se realizarán audiencias públicas, no correrán términos judiciales, no se efectuará reparto de procesos y no se harán notificaciones."

Cabe recordar que este martes, el ministro de Hacienda (e), Juan Alberto Londoño, envió una misiva a los presidentes de las comisiones económicas del Senado y Cámara de Representantes, solicitando formalmente el “retiro del proyecto de Ley No. 594 de 2021” o Ley de Solidaridad Sostenible, radicado el pasado 15 de abril.

Procuraduría archiva proceso a exdirectivos de Ecopetrol por caso Reficar

La Procuraduría General de la Nación archivó una investigación disciplinaria contra exdirectivos de la junta de Ecopetrol en el marco del proceso por las presuntas irregularidades en la modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar.

El proceso incluía a los exministros Juan Carlos Echeverry Garzón, Mauricio Cárdenas, al expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, a los exmiembros de la junta directiva, Joaquín Moreno, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro.

Se investigaba el aumento del presupuesto para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería entre el año 2011 y el año 2015 que pasó de 3.777 millones a 8.016 millones. Así como a retrasos en el cronograma de terminación del proyecto.

La decisión señala que la Junta Directiva de Ecopetrol “partió del principio de buena fe y confianza en la capacidad de la administración que propuso CB&I en el proyecto Reficar dada su complejidad” y que esa confianza es razonable “por los conocimientos específicos y la experiencia en la materia de CB&I”.

Ordenan libertad para supuestos traficantes de medicamentos de alto costo

Un juez anuló la imputación y la detención en prisión contra seis presuntos integrantes de una red dedicada a la comercialización de medicamentos falsos.

Según la funcionaria judicial, la imputación que hizo la Fiscalía no se entendió.

“Una vez esta instancia escuchó toda la intervención observa que la señora fiscal ni siquiera tenía clara la fecha o el periodo en que ocurrieron los hechos...permitió que se realizara de una manera antitécnica, larga, farragosa, extensa, leyendo por horas y horas los informes comprendidos entre etapa de indagación sin preocuparse de que los sujetos pasivos de la acción penal, (los procesados) a quien va dirigida esa narración entendieran...”, dijo la jueza.

La jueza advirtió que enviará una comunicación al fiscal general para adopte las medidas necesarias tendientes a una adecuada capacitación de los fiscales para que se eviten estas situaciones

Estas personas fueron capturadas después de que fueran incautados más de 100.000 unidades de medicamentos falsificados y cuyo costo superaría los $2.700 millones en el mercado negro.

Minagricultura analiza opciones para atender abastecimiento de alimentos

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, informó que este martes se reunió con la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, con el fin de buscar soluciones que garanticen el paso de los alimentos que se encuentran atrapados en las vías del país por las manifestaciones, evitando así desabastecimiento en las ciudades.

Ante el escenario, el titular de la cartera agrícola dijo “estamos en permanente contacto con los productores y gremios para encontrar acciones que permitan el tránsito de alimentos en las diferentes vías del país. Nuestro firme propósito es garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos”.

Seguido a esto, el ministro Zea hizo un nuevo llamado a los manifestantes para que en sus bloqueos se permita el paso de los alimentos, allí dijo “reiteramos nuestro llamado a los manifestantes para que permitan el paso de los alimentos, pues esto atenta no solo con la seguridad alimentaria del país, sino que afecta a los campesinos, sus ingresos, el trabajo de meses, y en general impacta todo el empleo rural. Los colombianos debemos rodear a nuestros productores y exigir el despeje de las vías buscando ya un abastecimiento seguro”.

Por su parte, la SAC y la ANUC manifestaron estar dispuestos a continuar trabajando con el Gobierno Nacional para garantizar sus ingresos y la comercialización de productos que se cosechan en cada región de Colombia y seguir garantizando la comida en la mesa de los colombianos.

Ganancias de Ecopetrol en los primeros tres meses del año crecieron 2.220%

Ecopetrol informó en la entrega de sus resultados financieros para el primer trimestre del año que sus utilidades netas crecieron 2.220%, alcanzando los 3.1 billones de pesos y un EBITDA de 8.2 billones de pesos, lo que es equivalente a un margen EBITDA de 48%.

Según la explicación aportada por la misma estatal, estos resultados, que en este trimestre casi doblan los alcanzados durante todo el año 2020, se lograron gracias a:

El fortalecimiento del precio de realización de la canasta de exportación de crudo en un 43% frente al primer trimestre de 2020, pasando de 40.3 USD/Barril a 57.8 USD/Barril, soportados en mejores niveles del Brent, el cual pasó de 50.8 USD/Barril en promedio para el primer trimestre de 2020 a 61.3 USD/Barril para el primer trimestre de 2021.

Una gestión comercial activa con sus clientes en los mercados de China, el Golfo de México en Estados Unido y Europa.

Menores costos de las operaciones, soportado en una agenda robusta de eficiencias. El trimestre para la petrolera cerró con una sólida posición de caja de 8.1 billones y un indicador Deuda Bruta/EBITDA de últimos doce meses de 2.5 veces, en línea con su plan de negocio.

Anonymous hackeó páginas del Senado de Colombia y Presidencia

En la tarde del martes, el grupo Anonymous, un grupo de hackers que opera en varias partes del mundo, se atribuyó haber tumbado las páginas web del Ejército, del Senado y de la Presidencia en Colombia en Colombia. El primer hecho se registró después del medio día, en medio de la difícil situación de orden público que vive el país por cuenta de las protestas del Paro Nacional. La página web del Ejército dejó de funcionar, sin que a esta hora la oficina de comunicaciones de la institución militar haya explicado qué generó la caída del sitio web.

Horas después, Anonymous se fue en contra de la página web del Senado de la República, que permaneció fuera de servicio durante un par de horas y hace pocos minutos fue restablecida. El grupo de hackers asegura haber publicado también un listado con los correos electrónicos y contraseñas de algunos congresistas de Colombia. La acción más reciente la anunció en Twitter Anonymous, que asegura haber hackeado la página web de la Presidencia de la República.

Universidad del Rosario confirma el retiro de profesor que censuró a alumna por Paro Nacional

A través de un comunicado, la Universidad del Rosario informó que el profesor Edgar Ramírez Baquero ya no se encuentra vinculado a la Facultad de Jurisprudencia de la institución, desde las horas de la tarde de este martes.

“Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía “qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo”. Qué tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales”, denunciaba María Camila Guerra, estudiante de derecho de la Universidad del Rosario en su cuenta de Twitter.

Denuncian que manifestantes impidieron paso de una ambulancia con una mujer en trabajo de parto

En Cundinamarca, manifestantes obstruyeron el paso de una ambulancia que transportaba a una mujer en trabajo de parto prematuro desde Chocontá hacia Bogotá. El bebé murió dentro del vehículo.

Los hechos ocurrieron entre los municipios de Gachancipá y Tocancipá, donde no han cesado los bloqueos y las manifestaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, los manifestantes también atacaron la ambulancia causando daños en los vidrios y en la carrocería.