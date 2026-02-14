Amanezca bien informado con La W este 31 de mayo. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

El nuevo documento para garantizar la protesta pacífica y el llamado de la OEA a cuidar la vida ante los hechos de violencia en el país son algunas de las noticias de este lunes 31 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Comité de Paro presentó nuevo documento para garantizar la protesta pacífica

En su más reciente pronunciamiento, el Comité Nacional del Paro se refirió a las decisiones que ha adoptado el gobierno del presidente Iván Duque como son: la realización del decreto 575 que impone asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes, observaciones y ajustes enviados al Comité sobre el preacuerdo de garantías de protesta que se había logrado cerrar después de 9 días de exploración y concertación el pasado lunes 24 de mayo.

En el primero de los casos, los convocantes del paro nacional manifestaron que decreto 575 “se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado”

Añadiendo que “el escalamiento de las medidas militares y policivas agravan la ya muy delicada situación de derechos humanos, se bloquea, se malogra y se desperdician los esfuerzos realizados para iniciar la negociación, prolongando innecesariamente y a altísimos costos, una solución, que en todo caso será a través de una negociación”.

En cuanto a las observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías de protesta ya logrado, el Comité manifestó que “no se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, sino de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación”.

Por su parte, desde el Comité se informó que, ante la negativa del Gobierno de firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica del 24 de mayo, se hizo una nueva propuesta al gobierno nacional, donde el tema central es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos.

Desde la otra orilla de la negociación, el Gobierno reiteró al Comité del Paro que se deben terminar los bloqueos de inmediato. Según lo informado, el próximo martes 1 de junio, se retomarán las negociaciones entre las partes.

Comité del Paro ha insistido en su apoyo a los bloqueos: Gobierno

En el marco de una nueva reunión, el Gobierno aseguró que lo único que le pide al Comité Nacional del Paro, para sentarse a construir acuerdos, es el levantamiento de los bloqueos.

Sin embargo, dijo que por sorpresa el comité ha insistido en su apoyo a los bloqueos en lugar de solidarizarse con los colombianos.

“El ejercicio de la protesta no puede afectar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación por el territorio nacional o cualquier otro derecho fundamental”, insistió.

Y añadió que “los bloqueos han impedido que lleguen los alimentos a las mesas de las familias, que las medicinas lleguen a los enfermos y que se pierdan miles de oportunidades para salir adelante”.

El Gobierno reiteró que esta práctica les ha costado mucho a los colombianos y exigió terminarla inmediatamente.

“Levantar los bloqueos es lo mínimo para quien tenga sentido del dolor ajeno. Les pedimos que se comprometan a realizar cada gestión o conducta que sea necesaria para que se levanten, para que cesen por siempre en Colombia todos los bloqueos”, expresaron.

“Convocamos a cuidar la vida”: OEA sobre violencia en marchas

La Misión de Apoyo de la OEA para el Acuerdo de Paz reiteró su llamado a "proteger la vida", a garantizar los derechos de los manifestantes y a la solución pacífica de los conflictos, ante los recientes hechos de violencia ocurridos en el contexto de las manifestaciones en varias ciudades, particularmente en Cali.

"La Misión convoca a toda la sociedad a cuidar, respetar y dignificar la vida sin distinción", señalaron.

Esa misión diplomática solicitó profundizar el diálogo para solucionar la "conflictividad" y expresaron que “se renueva el llamado a las autoridades a investigar, judicializar y sancionar a los responsables, con celeridad excepcional".

La OEA ratificó su compromiso con "la construcción de una paz completa" en todo el territorio nacional.

Pido poner fin a todas las formas de violencia: alta comisionada Bachelet

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó los recientes hechos violentos ocurridos en Cali y pidió esclarecer por medio de investigaciones prontas e independientes las causas y judicializar a los involucrados.

“Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", aseguró.

También señaló su profunda preocupación por el asesinato de personas y la presencia de civiles armados en las manifestaciones.

Todo esto, a pesar de los avances conocidos en materia de diálogo entre las autoridades y quienes marchan.

“Pido que se ponga fin a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo, y que todas las partes sigan hablando, para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas”, indicó.

En su pronunciamiento la Alta Comisionada además pidió brindar garantías a un juicio justo a las personas que fueron detenidas. Adicionalmente abogó por prevenir cualquier desaparición.

Gobierno ordenó asistencia militar en ocho departamentos del país

El Ministerio del Interior decretó nuevas medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público en varias regiones del país.

En la norma les ordenó a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda; y a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali; del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura; y de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, adoptar las siguientes medidas:

Coordinar con las autoridades militares y de Policía del departamento la asistencia militar para superar la grave alteración de la seguridad y la convivencia en sus respectivas jurisdicciones. Adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos que actualmente se registran en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos. Implementar las acciones necesarias para reactivar la productividad y la movilidad en sus respectivas jurisdicciones, entre ellas fortalecer los controles de seguridad en las vías y las caravanas. Brindar el apoyo y la colaboración a las autoridades, en el marco de sus competencias, para lograr la mayor celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana. Mantener informada a la opinión pública, nacional e internacional sobre los avances en el control del orden público y las denuncias “de las agresiones sistemáticas contra la población, la Fuerza Pública, los bienes públicos y privados”. Decretar toque de queda frente a cualquier alteración significativa del orden público y que, en tal virtud, resulte necesario.

El Gobierno advirtió que los gobernadores y alcaldes que no cumplan dichas medidas serán sujetos a sanciones.

Investigan a policías que permitieron disparos de civiles en Ciudad Jardín

En videos que circulan en redes sociales se ve a varios Policías cerca de personas armadas que se enfrentaban a otro grupo de ciudadanos en el sector de Ciudad Jardín en Cali en hechos ocurridos el viernes 28 de mayo.

El director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), general Fernando Murillo, informó que adelantaran una investigación disciplinaria interna por la omisión de los uniformados que permitieron disparos de civiles.

"La dirección de Investigación Criminal Interpol, nombró un equipo especial para que se realice la investigación con el fin de identificar, individualizar y judicializar a estas personas y a estos funcionarios de la fuerza pública los cuales tendrán que responder ante las autoridades competentes", señaló el general Murillo.

Asimismo, indicó que indagan en las denuncias de agresiones a periodistas por parte de miembros de la fuerza pública durante los disturbios del viernes.

Los particulares que fueron registrados portando armas de fuego alentando a la violencia en Cali, también serán investigados.

Claudia López rechaza comunicado de Uribe y el Centro Democrático

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recriminó y rechazó el comunicado lanzado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde mostró la propuesta hecha por el Centro Democrático sobre el paro nacional y los bloqueos.

El documento, también compartido en Twitter por Uribe, habla de un "despliegue total de la fuerza militar y la policía", además de afirmar que su partido político "rechaza cualquier negociación con el comité del paro, negociar con bloqueos y violencia es continuar la destrucción de la democracia".

Por su parte, la mandataria de Bogotá anunció que la capital de Colombia no recurrirá a estos métodos.

"Bogotá rechaza esa apelación a la polarización y la fuerza y perseverará en el diálogo y la respuesta de fondo”, escribió.

Comunidades anuncian que van a “desescalar” su presencia en la vía Panamericana

En el Cauca crece la preocupación por los efectos de los bloqueos, el desabastecimiento de alimentos y combustibles, aunque en las últimas horas las organizaciones que participan en el paro anunciaron su voluntad de “desescalar” su presencia en la vía Panamericana.

Las comunidades se reunieron en la Universidad Indígena, en el norte de Popayán, desde donde afirmaron que se retirarán de manera progresiva, siempre y cuando el Gobierno Nacional demuestre que quiere dialogar y negociar.

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Hermes Pete, aseguró que el paro continúa y convocó a las diferentes organizaciones sociales a una asamblea que se llevará a cabo en el antiguo peaje de Tunía

Se informó que en este encuentro buscarán alternativas para exigir soluciones estructurales a las políticas actuales.

Las comunidades reiteraron que el paro no ha finalizado y repudiaron una vez más las acciones de la Fuerza Pública en contra de los manifestantes.

Entre tanto, los sectores económicos y productivos de la región le enviaron una carta al presidente Iván Duque Márquez, para que se habilite un puente aéreo que permita abastecer al departamento con los productos que se requieren.

Ministro de Justicia dice que “es totalmente falso” que muertos sean consecuencia del paro nacional

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que el paro nacional, que completó un mes este 28 de mayo, ha sido aprovechado por organizaciones criminales para desprestigiar al país.

“(…) Por eso yo he salido a varios medios internacionales a desvirtuar muchas cosas que están pasando, para que se den cuenta de que no es lo que a veces han registrado, que a veces las informaciones que han dado son completamente falsas. Hablar de una cantidad de decenas de muertos y desaparecidos cuando en la práctica no es así”, señaló Ruiz.

A la pregunta del periodista de Vice, David Noriega, sobre si reconoce o no que ha habido decenas de muertos durante este paro nacional y muertos que, según varios observadores, han sido a manos de la fuerza pública, el ministro respondió que dichas muertes están relacionadas con riñas, entre otros delitos, y no con el paro.

"No me consta, pero lo que sí me he podido leer y documentar es que muchos muertos no han sido como consecuencia del paro que ha habido. Son hechos aislados que se presentan por riñas callejeras, por intento de hurto, de robo, etc., y también hay muertos por otros diferentes sectores. Decir que los muertos que ha habido son exactamente como consecuencia del paro, eso es totalmente falso”, agregó.

Las declaraciones del ministro Ruiz generaron la reacción del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien las calificó de “lamentables”. “Reveladoras y lamentables declaraciones del ministro de Justicia del presidente Iván Duque”, expresó Vivanco a través de su cuenta de Twitter.

A Duque le ha faltado autoridad: Álvaro Uribe

En una entrevista a Salud Hernández para el diario El Mundo el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo desde su casa de Rionegro, Antioquia, que la razón por la que el paro se ha prolongado durante un mes es porque existe una inconformidad social comprensible por el delicado problema social que hay en el país y por "una reforma tributaria equivocada, que mi partido pidió retirar".

Uribe también dice sentir miedo de que el próximo año "quieran convertir el país en una segunda Cuba o en una tercera Venezuela" que no necesariamente "tenga una ola de expropiaciones como Chávez, pero sí una de regulaciones que haga inoperante la empresa privada".

A la pregunta de Hernández de que, si al Gobierno actual le ha faltado autoridad, el exmandatario responde que sí y que "la tiene que fortalecer”. También pide el apoyo de la Justicia para que mande a "los vándalos" a la cárcel y medidas concretas sociales para atender la inconformidad por la pobreza.

El también exsenador dice en la conversación por vía digital que el presidente Nicolás Maduro está detrás del vandalismo en las protestas y que la mala imagen de Colombia en la comunidad internacional es injusta y desajustada con la realidad.

"Hay una serie de organizaciones que se cubren con la bandera de los Derechos Humanos y tienen un enorme sesgo político y desfiguran ante la comunidad internacional la realidad". También reconoce que "hace falta más dinamismo en la comunicación del Gobierno y de los sectores colombianos contrarios a la violencia".

Con respecto a la visita de la CIDH señala que no se opone al debate y que "lo importante es que se cuente todo. Que son 1.040 policías heridos, un capitán y un patrullero asesinados, intentos de quemar policías vivos. Y los excesos de la fuerza pública no están protegidos por la impunidad".

Coronavirus en Colombia: 20.218 nuevos contagios y 535 muertes más

Colombia sigue en la cresta del tercer pico de COVID-19, con 20.218 nuevos casos positivos y 535 muertes registradas este domingo, mientras que la campaña de vacunación alcanzó un récord de más de 300.000 dosis aplicadas en un solo día, según el Ministerio de Salud.

De esta forma el país, que está inmerso en la peor y más virulenta ola de coronavirus desde Semana Santa, contabiliza ya 3.383.279 casos y 88.282 fallecidos por coronavirus. Sin embargo, mayo, el mes con más muertes de toda la pandemia, es también en el que más vacunas contra la COVID-19 se han aplicado desde que comenzó la campaña el pasado febrero.

El sábado fueron aplicadas 313.163 vacunas, 22.239 de ellas segundas dosis, con lo cual el país alcanzó los 9.661.266 sueros inoculados, de las cuales 3.262.037 son personas con la pauta completa. Eso supone que el 9,2 % de los 35,2 millones de personas que se ha propuesto vacunar el Gobierno este año (que suponen el 70 % de la población) ya tienen las dos dosis de algunas de las tres vacunas usadas en el país (Pfizer, Sinovac o Astrazeneca).

Hasta ahora el país ha recibido 14,2 millones de dosis y por tanto aún cuenta con más de cinco millones para seguir aplicando.

Según el Ministerio de Salud, de los 535 fallecimientos registrados hoy, 448 corresponden a días anteriores, y la mayor cantidad ocurrió en Bogotá, con 143 defunciones. En todo el país también siguen activos 130.042 casos (el 3,84 % del total), y se han recuperado de la enfermedad 3.153.961 personas.

Senador habría sido beneficiado por los señalados fiscales de la mafia en Cali

Durante una audiencia en Cali, el fiscal Iván Aguirre Benavidez, excoordinador de fiscalías especializadas de Cali, fue imputado por el delito de soborno en la actuación penal. Aguirre fue señalado por sus presuntos nexos con la mafia en el Valle del Cauca.

La Fiscalía reveló que en el segundo semestre del año 2017 y en el año 2018, el fiscal Aguirre habría entregado $5.000.000 a María Judith Olivares conocida como ‘la señora Smith’, con el objetivo de que su esposo, Wilmar Cardona Aguirre, alias ‘El señor Smith’ y antiguo líder de la histórica banda dedicada al robo de bancos y carros de valores, se abstuviera de declarar contra un senador a quien, en el año 2012, esa banda le robó de su casa $1.200 millones. El fiscal habría prometido entregar a la mujer más de $100 millones.

Efectivamente ese testigo nunca declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de la indagación que realizó esa Alta Corporación contra un aforado constitucional. “Y buscando favorecer de esta manera el proceso que se le adelantaba a este aforado constitucional”, recalcó el fiscal del caso.

En el año 2016, cuando fueron capturados los miembros de la banda ‘Los R15’ por el hurto de 1200 millones en un apartamento en Cali, el fiscal del caso era Iván Aguirre.

Cuando se da a conocer el hurto en 2016, uno de los detenidos de los ‘R15’ confesó que ocurrió en el barrio La Flora, en el norte de la ciudad de Cali en el año 2012, en un apartamento que fue de propiedad de Roy Barreras.

En audiencia de la época el fiscal Aguirre dijo que alias ‘Pinocho’, en una de las entrevistas judiciales, confesó que uno de los millonarios robos fue justamente el perpetrado en el año 2012 en un apartamento que pertenecía al senador Roy Barreras. “(…) unidad residencial La Flora. Que en esa caja fuerte contenía aproximadamente 1.200 millones de pesos”.

En su momento Barreras negó tener los 1200 millones y dijo que en el momento del robo en el predio no vivía él, sino un extrabajador suyo.

Roy Barreras dice que en caso de exfiscal Aguirre hay "redes de traficantes de testigos"

El senador reaccionó a las revelaciones de la Fiscalía en el caso del fiscal Iván Aguirre Benavidez, excoordinador de fiscalías especializadas de Cali, quien imputado por el delito de soborno en la actuación penal.

El congresista aseguró que en este caso hay "redes de traficantes de testigos, extorsiones y supuestos sobornos" y señaló que "la Corte Suprema tiene claro desde el pasado 19 de marzo q se trata de abogados y operadores judiciales traficantes de falsedades".

Barreras señaló que le pidió al Alto Tribunal que incorporen "estos nuevos falsos testimonios" para ser confrontados "con las pruebas que la Corte ya conoce y que dejan en claro la pervertida manipulación de la verdad en esta inclemente persecución mediática".

Según el ente acusador, el fiscal Aguirre habría entregado $5.000.000 a María Judith Olivares, conocida como ‘la señora Smith’, con el objetivo de que su esposo, Wilmar Cardona Aguirre, alias ‘El señor Smith’ y antiguo líder de la histórica banda dedicada al robo de bancos y carros de valores, se abstuviera de declarar contra un senador a quien, en el año 2012, esa banda le robó de su casa $1.200 millones.

Ordenan extinción de dominio a bienes que pertenecerían a carteles de la droga

En diligencias realizadas de manera articulada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades del Ejército Nacional fueron ocupados tres bienes que pertenecerían a dos personas que, en los años noventa, fueron vinculadas a diferentes procesos por actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico.

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre las propiedades, representadas en tres inmuebles, cuyo avalúo comercial supera los 6.000 millones de pesos.

Estos bienes harían parte del patrimonio de Guillermo Ortiz Gaitán, quien en su momento fue asociado con el denominado clan Gaitán Cendales, que tuvo nexos con el extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano; y Alberto Giraldo López, señalado relacionista público del Cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela.

Sobre un predio de algo más de dos hectáreas, ubicado en Cajicá (Cundinamarca), la Fiscalía tiene indicios de que habría sido adquirido con dineros producto del tráfico de drogas.

En las verificaciones se constató que la propiedad fue adquirida por Guillermo Ortiz Gaitán, producto de incrementos injustificados de patrimonio y el ingreso de recursos por sus vínculos con el clan Gaitán Cendales. En julio de 1998, la Fiscalía acusó a esta persona por tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito. En diciembre de 1998, un Tribunal de Florencia (Italia) lo condenó por concierto para delinquir con fines de cometer delitos de narcotráfico

La Fiscalía afectó con fines de extinción de dominio dos lotes rurales, ubicados en Ciénaga (Magdalena), que aparecen a título de Alberto Giraldo López, condenado por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. En el proceso penal se demostró que esta persona recibió 1.381 millones de pesos, entre 1989 y 1995

En abril, la producción de gas siguió recuperándose, mientras que la de crudo aún no lo logra

Según el más reciente informe del Ministerio de Minas y Energía, la producción comercializada de gas en Colombia fue de 1.057 millones de pies cúbicos por día en abril del presente año, lo que significó una recuperación del 27,8% frente a lo registrado en el mismo mes de 2020. En comparación con marzo de este año cuando la producción se ubicó en los 1.091 mpcpd, se encuentra una reducción en la producción de este energético del 3,1%.

Según el informe, el comportamiento en la producción durante el cuarto mes del año se debió a una menor producción en los campos Nelson en Pueblo Nuevo, Córdoba; Kananaskis en Tauramena, Casanare; Gibraltar enToledo, Norte de Santander; Cusiana y Cupiagua Sur en Aguazul, Casanare; debido al comportamiento de la demanda de gas en el mes.

Durante los primeros cuatro meses de 2021 la producción promedio de gas comercializado en Colombia registró un incremento del 5,92%, llegando a 1.097 millones de pies cúbicos por día. Por el lado de la producción de petróleo, según el informe en abril fue de 745.488 barriles promedio día, una disminución del 6,3% frente a los datos reportados en abril de 2020 cuando la producción fue de 796.164 bpd. Con respecto a la producción de marzo de 2021 que fue de 745.427 barriles promedio día, no hubo variación.

Según el MinMinas, el comportamiento estable registrado entre marzo y abril de este mismo año se debió a la optimización y al restablecimiento de la producción luego de la afectación de diferidas en campos como Rubiales en Puerto Gaitán, Meta; Acordeonero en San Martín, Cesar; Capella en La Macarena, Meta; y Tigana en Tauramena, Casanare.

En lo corrido del año, la producción promedio de petróleo alcanzó 745.522 barriles promedio día, lo que muestra una reducción del 12,6% frente al mismo periodo de 2020.

Finalmente, durante el cuarto mes del año se inició la perforación de 2 pozos exploratorios y 38 pozos de desarrollo en Colombia, para un total en lo que va del año de 9 pozos exploratorios y 123 de desarrollo.

En Bogotá marcharon en apoyo a la fuerza pública y por el fin del paro

Este domingo 30 de mayo, se registró una multitudinaria movilización en Bogotá. Cientos de personas recorrieron las calles de la capital del país para pedir el cese de la violencia y el levantamiento de los bloqueos.

La protesta había sido convocada a través de redes sociales por congresistas del Centro Democrático que, durante la última semana, publicaron fotos y videos en los que informaban detalles de la marcha.

Las personas debían asistir con camisetas blancas. Había dos puntos de encuentro: uno en la calle 72 con carrera Séptima en Bogotá, y otro frente al Monumento de los Caídos, en la calle 26.

Con la etiqueta #YoProtejoAMiPaís, varios usuarios han publicado videos e imágenes para registrar lo que sucedió durante la jornada.

Quienes marcharon se dirigieron hacia el Parque Nacional. Algunas de las arengas que decían mientras se movilizaban eran: "Policía, amigo, el pueblo está contigo", "gracias, Policía", "no más protestas" o "sin violencia, así se marcha". La mayoría llevaba pancartas con mensajes y banderas de Colombia o blancas.

Javier Soler es el nuevo secretario de Seguridad y Justicia de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, presentó este domingo al nuevo secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca, Carlos Javier Soler Parra.

Soler es un abogado de la Universidad de San Buenaventura y especialista en Derecho Administrativo. Además, una de sus especialidades es la Gestión de recursos militares en comando y Estado mayor y en Seguridad y defensa nacional en la escuela Superior de Guerra.

Con este nombramiento, según Ospina, esperan fortalecer los esfuerzos para garantizar el derecho a la seguridad ante los recientes hechos de vandalismo.

“Vamos a trabajar para garantizar la seguridad de los caleños con un énfasis importante en los Derechos Humanos. Es importante recomponer puentes y lazos que no están funcionando bien”, fueron las palabras de Soler en su nombramiento.

Cinco uniformados murieron en un accidente de helicóptero en el sur de Bolívar

La Policía informó que en horas de la mañana de este domingo se registró el siniestro aéreo de un helicóptero de la institución, en la vereda Patico Alto, ubicada en zona rural del municipio de Cantagallo, sur del departamento de Bolívar, tras el cual fallecieron 5 uniformados adscritos a la Dirección de Antinarcóticos.

La aeronave UH-1H HUEY-0741 había partido desde el Comando de Policía de Barrancabermeja en el departamento de Santander. Los uniformados se encontraban adelantando labores en el marco de la lucha contra el narcotráfico en esa región del país.

Este hecho, que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, cobró la vida de los policías Mayor Édison Garay Valencia, Mayor Maximino Azuero García, teniente Luis Enrique Fernández Rincón, Intendente Jheyson Andrés Franco Osorio y el patrullero Edwin Jovanny Arcos Solarte.

El presidente Iván Duque lamentó el accidente y aseguró que la zona del siniestro ya se encuentra asegurada por miembros de la Policía de Cantagallo y tropas del Ejército, para las labores de rescate. “Toda la solidaridad con las familias de nuestros héroes que siempre dieron todo por la patria”, dijo en su cuenta de Twitter.

Cierre del Parque Tayrona hasta el 15 de junio es un hecho

La medida se encuentra en el marco de los acuerdos entre Parques Nacionales y los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada, Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, para darle un descanso a la reserva y la realización de ritos y pegamentos espirituales como la limpieza, sanación y protección del ambiente.

El ‘Respira Tayrona’ se extiende entre el primero y el 15 de junio, fechas en las que hotelería y otros gremios del turismo de Santa Marta esperaban impulsar el destino y recuperar la economía de la región afectada por la pandemia.

Omar García, presidente de Cotelco capítulo Magdalena, señaló que “este cierre se dará durante dos puentes festivos del mes que, si bien no se espera un desbordado número de visitantes, el cese de actividades dentro del parque será como poner otra barrera a la reactivación de esta zona de la ciudad”.

En una solicitud inicial, el portavoz de las cadenas hoteleras pedía que la fecha fuera reprogramada.

Parques Nacionales recuerda que durante los 15 días está prohibido el ingreso de visitantes y la prestación de servicios ecoturísticos en el Tayrona.