Amanezca bien informado con La W este 29 de abril. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

El balance de 44 uniformados lesionados y 26 capturados durante el paro nacional, y la cifra récord de muertes diarias por COVID-19 son algunas de las noticias de este jueves 29 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Comité de Paro aseguró que de no retirarse reforma tributaria habrá nuevo paro nacional

El Comité de Paro en su entrega de balance sobre las manifestaciones de este 28 de abril, luego de expresar su satisfacción por las diferentes movilizaciones que se realizaron tanto en el territorio nacional como en otros países, aseguró que el paro nacional se mantiene en firme y continuará este jueves. Además, convocó a los ciudadanos para que salgan a las calles a celebrar el Día del Trabajo el próximo 1 de mayo en las ciudades donde no haya confinamiento.

Sin embargo, el anuncio más importante que se dio desde los sindicatos fue sobre la convocatoria para realizar un nuevo paro nacional el 19 de mayo si el Gobierno Nacional no acepta la petición de retirar el proyecto de reforma tributaria presentado ante el Congreso de la República.

Así lo dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltes, “mañana jueves 29 de abril continuará el paro nacional, el 1 de mayo en la ciudad donde no haya confinamiento saldremos a las calles a celebrar el Día del Trabajador y en las ciudades donde haya confinamiento realizaremos una gran transmisión por internet por las páginas web para celebrar el día de los trabajadores en el mundo. Le solicitamos al presidente Iván Duque una vez más que retire la reforma tributaria del Congreso, en dado caso que esto no sea así, desde ya convocamos a un nuevo paro nacional el 19 de mayo, un nuevo paro contra la reforma tributaria, por el hundimiento del proyecto de Ley 019 y por garantías para ejercer la actividad social en el país”.

Los sindicatos cerraron su pronunciamiento manifestando que desean también que se inicie la negociación del Pliego Nacional de Emergencia que presentaron desde el año pasado y que la decisión de mantener en firme más movilizaciones se debe a que precisamente consideran que no han sido escuchados por el Gobierno Nacional.

“Lo que hemos visto hoy en muchos lugares es vandalismo criminal”: Duque

Durante su programa ‘Prevención y Acción’, el presidente Iván Duque aseguró que entiende el derecho constitucional de los ciudadanos a protestar pacíficamente, pero, al mismo tiempo, rechazó los actos de violencia cometidos en varias regiones.

A propósito, advirtió que las autoridades judiciales y de policía ubicarán a los ciudadanos que afectaron la infraestructura y la vida de muchas personas.

“Lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal, es atentar contra la infraestructura, los negocios y los medios de comunicación. La violencia no nos va a resolver los retos que tenemos como país, aquí no hay caprichos ni posiciones tercas”, dijo.

Y en cuanto a la reforma tributaria, ratificó que el Gobierno está abierto a lograr un consenso en el Congreso y a buscar soluciones “sin líneas rojas y con sentido de país”.

“No descansaremos un solo día para trabajar por el bienestar de nuestra Nación y más en estos momentos”, aseguró.

A su turno, el ministro del Interior Daniel Palacios entregó el siguiente balance de afectaciones tras las protestas: 40 personas capturadas, 42 policías heridos (30 en Cali) y actos vandálicos en 16 automotores, 14 buses, dos vehículos particulares, tres motos, 21 buses y 21 estaciones de TransMilenio, ocho buses del Mío en Cali (y uno incendiado), nueve estaciones del Mío, 13 bancos de varias ciudades, 16 cámaras de fotomultas y cinco supermercados en Cali.

Más de 44 uniformados lesionados y 26 capturados durante movilizaciones en el país

El ministro de la Defensa, Diego Molano, entregó un balance de lo que fueron las movilizaciones que se registraron en el territorio colombiano en contra de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional y que terminó en hechos vandálicos en ciudades como Cali y Bogotá.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, un total de 44 policías resultaron lesionados tras las agresiones de ciudadanos en medio de las manifestaciones en todo el país, 19 de ellos del Esmad, quienes aún se encuentran en centros asistenciales recibiendo atención médica.

Según el ministro, en total se realizaron 26 capturas en 6 ciudades: 19 en Bogotá, tres en Neiva, una en Manizales, una en La Guajira, una en Cali, y una en Pasto. Adicionalmente, 14 personas han sido conducidas a las autoridades. Por otra parte, 11 menores fueron aprehendidos y trasladados a centros transitorios para su proceso de judicialización.

"Quiero reconocer a los 47.504 hombres y mujeres, policías y soldados, que durante las manifestaciones sociales actuaron para proteger a los colombianos y garantizar nuestra democracia. Durante el resto de la noche, los colombianos podrán dormir tranquilos, allí estarán los soldados y policías de la patria", afirmó el ministro de Defensa.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, confirmó que 16 automotores fueron totalmente destruidos, 14 buses en Cali, cuatro en Bogotá y dos vehículos particulares en Bogotá hasta el momento, así mismo, tres motocicletas vandalizadas, dos de ellas de la Policía.

Frente a vehículos de transporte masivo, el alto oficial indicó que fueron vandalizados 21 buses de Transmilenio con grafitis y vidrios rotos, 21 estaciones vandalizadas, en Cali ocho buses del sistema Mío y nueve estaciones.

Entidades bancarias también sufrieron daños durante las manifestaciones en diferentes zonas del país. Según el reporte, 13 en total fueron vandalizadas, nueve en Neiva con daños menores y cuatro en Cali con daños mayores.

Así mismo, se presentaron algunos saqueos en almacenes de cadena en Cali y Bogotá. Por otra parte, tres estatuas fueron dañadas durante los enfrentamientos con la fuerza pública.

Capturados presuntos integrantes de movimientos que estarían detrás de los desmanes de las protestas

En una labor conjunta de la Fiscalía junto con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, se dio la captura de 14 personas que al parecer iban a coordinar la elaboración de artefactos explosivos para ser usados en las manifestaciones convocadas por el paro nacional.

Así mismo se logró la captura de otras 18 personas en flagrancia por actos vandálicos ocurridos durante las protestas de hoy. Estos serían presuntos integrantes de los grupos clandestinos, que serían los responsables de infiltrar y sabotear las jornadas de protesta en diferentes zonas del país.

Al parecer estas personas también estarían involucradas en diferentes actos vandálicos y ataques contra la fuerza pública en Bogotá como los ocurridos el pasado 9 y 10 de septiembre de 2020 en los CAI de Villa Luz, el portal de Transmilenio de las Américas y en la localidad de Bosa.

Entre los detenidos se encuentran cuatro de los supuestos cabecillas de los diferentes movimientos vandálicos, ellos son: ‘Raimundo’, señalado de financiar y brindar apoyo logístico, ‘Topo’, ‘Saex’ y ‘Flaco’, al parecer los encargados de comprar los productos químicos, orientar la fabricación de artefactos explosivos artesanales, planear y definir los roles durante los disturbios.

Además, fue identificado alias ‘Neco’, de quien hay evidencia que estuvo implicado directamente con la quema de los CAI de Piamonte y Laureles en la localidad de Bosa. “Quienes se organizan para violentar la ciudadanía y crear caos y zozobra en los residentes de cada ciudad, son terroristas. Lo que han hecho el día de hoy, es un crimen contra la vida, la salud y los derechos de la ciudadanía en Colombia”, señaló el fiscal general, Francisco Barbosa.

Gobierno pide las más duras sanciones penales contra vándalos infiltrados en las marchas

A través de un comunicado, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que los vándalos que se camuflan entre los manifestantes, abusando del derecho a la protesta y vulnerando los derechos humanos de otros ciudadanos, “son verdaderos criminales que merecen la sanción penal más dura”.

También indicó que no hay justificación para destruir los bienes públicos y privados, o vandalizar la infraestructura y los medios de transporte.

“Resulta indignante que aquellas personas que se escudan en el legítimo derecho a la protesta atenten contra los derechos humanos de los ciudadanos que no participan de las manifestaciones. Esto merece el repudio de todos los ciudadanos”, dijo.

Finalmente, y a propósito del tercer pico de la pandemia, la alta funcionaria aseguró que los ciudadanos pueden manifestar su inconformismo recurriendo a los espacios institucionales creados para deliberar “o utilizando mecanismos virtuales que no pongan en riesgo la vida de los demás ciudadanos”.

Falleció el estudiante Juan Diego Perdomo durante las manifestaciones

En la tarde de este miércoles 28 de abril se conoció la noticia del fallecimiento del estudiante de educación artística de la Universidad Surcolombiana (USCO) Juan Diego Perdomo Monroy en medio de las manifestaciones contra la reforma tributaria en Neiva.

En un video de las cámaras de seguridad se aprecia cómo el joven estaba rodeado de manifestantes moviendo un maletín vial para luego recostarse en el hombro de una persona.

Estando ya recostado en el piso, varias personas intentan brindarle primeros auxilios para evitar su fallecimiento que, al parecer, se produjo por una posible afectación cardiaca. Sin embargo, el dictamen de medicina legal establecerá la causa de la muerte.

Al parecer, en la valoración en el Hospital Universitario no se le encontró ninguna lesión física.

Durante el paro nacional la prensa fue víctima de robos y ataques

Durante las protestas que se desarrollaron este miércoles, periodistas de distintos medios de comunicación fueron víctimas de la inseguridad mientras adelantaban el cubrimiento periodístico. En el caso de W Radio, nuestra periodista Paula Bolívar fue despojada de su celular justo después de registrar cómo algunos vándalos rompían las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia; estas personas la agredieron físicamente, le exigieron que dejara de grabar y le arrebataron su celular.

Nuestro colega de Caracol Radio, Sebastián Cortés, también fue víctima de un atraco mientras se encontraba cubriendo el Paro Nacional en el centro de Bogotá, él fue acorralado, intimidado y agredido por unos encapuchados, quienes lo despojaron de sus pertenecías.

En el caso de José David Rodríguez, periodista de Blu Radio, varios extranjeros intentaron arrebatarle sus pertenecías en el centro de Bogotá, justo mientras enviaba información sobre su cubrimiento, según su relato, pudo huir y buscar apoyo de las autoridades.

La sede del canal RCN fue blanco de un violento ataque de cientos de vándalos que dañaron parte de las instalaciones exteriores del medio de comunicación. Incluso algunas personas intentaron ingresar a la fuerza a las instalaciones.

Otro ataque a la prensa se presentó en las instalaciones de la revista Semana en el norte de la capital, donde personas que hacían parte de las movilizaciones vandalizaron parte de su infraestructura.

Con tutela buscan tumbar orden de suspender marchas del paro y 1 de mayo

Plataformas de derechos humanos como la Corporación Jurídica Libertad, DH Colombia, el Movice y otras, interpusieron una tutela para que el Consejo de Estado revoque la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó no adelantar las marchas de este miércoles ni las que se realizarán el 1 de mayo en el marco del día del trabajo.

Según los peticionarios, la decisión judicial desconoce el derecho constitucional a la protesta y se basa en argumentos relacionados con la pandemia como lograr la "inmunidad de rebaño" los cuales son inciertos en el contexto que afronta el país.

“Genera una limitación excesiva y abusiva en el ejercicio de los derechos a la manifestación, reunión y expresión, en donde la suspensión de derechos adquiere un carácter de indefinido”, se lee en la acción judicial.

Para ellos hubo una extralimitación de funciones, por tanto, en primer orden piden suspender sus efectos y de fondo que la revoquen.

Colombia registra una cifra récord de muertes diarias por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.824.626 casos de COVID-19, con 19.745 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 72.725, con 490 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.632.699. Se procesaron 84.326 pruebas (PCR: 50.125 y Antígenos: 34.201).

En las últimas horas, Colombia aplicó 90.222 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total, el país ya ha aplicado 4.625.373 vacunas, de las cuales 1.476.363 corresponden a las segundas.

Más de 540.000 dosis de Pfizer tuvieron que ser reprogramadas ante los bloqueos: Gobierno

Este miércoles debían llegar al país 549.900 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, sin embargo, fueron reprogramadas para este jueves 29 de abril ante la jornada de protestas.

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, advirtió que “no se pueden correr riesgos en materia de refrigeración durante el desplazamiento de los biológicos, ante los bloqueos que se presentan”.

Y es que una vez las dosis aterrizan en el Aeropuerto Internacional El Dorado son movilizadas rápidamente a la bodega del Ministerio de Salud, ubicada en la Zona Franca de la localidad de Fontibón, donde son ingresadas a los ultracongeladores.

Avanza en el Congreso alivio para el pago de salarios de los colombianos

La Comisión Tercera del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley con el que se busca ampliar la vigencia del Programa de Apoyo al Empleo Formal hasta diciembre de 2021 y cubrir a cerca de 1,5 millones de pequeñas empresas y microempresas del país, incluyendo a aquellas con menos de tres empleados.

Uno de los autores del proyecto, Rodrigo Lara, aseguró que este tipo de iniciativas interpretan el sentir y las necesidades de los colombianos afectados por la pandemia.

"Esta buena noticia demuestra que hoy el Congreso se ha sensibilizado ante la crudeza de la situación que viven los micronegocios, que son los generadores de una gran parte del empleo de nuestro país”, aseguró.

El proyecto pasa ahora a la Plenaria del Senado, donde surtirá el segundo de cuatro debates necesarios.

CNE sanciona a Aida Merlano por irregularidades en la financiación de su campaña al Senado

El tribunal le impuso una multa de $21.605.277 por omisiones en la presentación de ingresos y gastos de campaña y otra por $14.167.395 por incumplir los topes autorizados para la financiación de la campaña electoral.

El Tribunal decidió acoger la ponencia del magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, quien señaló las irregularidades con base en los videos del allanamiento adelantado por la Fiscalía a la sede de campaña de Merlano, en el que se encontraron $261.441.000 en efectivo, libretas de cobro, recibos de caja, lista de pagos y comprobantes de retiro de dinero de cajeros electrónicos, entre otros.

Merlano, quien está en Venezuela después de haberse fugado de su lugar de reclusión, fue condenada en 2019 por la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral.

JEP citó a Jhoverman Sánchez, alias 'Manteco', por el caso de violencia en Urabá

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en cabeza de la magistrada Nadiezhda Henríquez llamó a audiencia el próximo 3 y 4 de mayo al excomandante del frente 58 de las Farc Jhoverman Sánchez conocido como el "Manteco", para que responda por los crímenes perpetrados por la guerrilla en esa región del país.

La diligencia obedece a una reprogramación de la fecha inicial, pactada para el 12 y 13 de noviembre del año pasado, la cual no se pudo realizar por problemas de conectividad. Sánchez comparecerá desde Mutatá en Antioquia.

De acuerdo con lo definido por la JEP, la audiencia será de acceso público para las víctimas y la sociedad en general.

Prohíben manifestaciones públicas en tres municipios del Magdalena

Mientras en Santa Marta las centrales obreras, sindicatos y movimientos políticos protestaron contra la Reforma Tributaria, en Fundación, Ariguaní y Ciénaga se dictaron restricciones para la realización de encuentros o marchas.

Además del auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 27 de abril, las medidas son sustentadas en el marco de la emergencia sanitaria que enfrenta el país por el COVID-19 y el alto número de contagios que se registran en el departamento.

“No estará permitido ningún tipo de evento manifestación o marcha, con el único propósito de preservar la vida”, dijo Carlos Alberto Sierra, mandatario de Fundación.

Por su parte, David Farelo Daza en Ariguaní explicó que, aunque está unido a las directrices de sus bancadas Liberal y Cambio Radical, quienes han dicho que no apoyarían la Reforma, invitó a la población a quedarse en casa, no salir a marchar, como manera de evitar los contagios.

En el caso de Ciénaga, el alcalde Luis Tete, dio unas recomendaciones precisas para una actividad convocada por un comité de 8 personas que se comprometieron a no generar desplazamientos por el municipio.

Capturan a presuntos autores del asesinato de niño indígena en Páez, Cauca

Cuatro integrantes de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, disidencia de las Farc, fueron judicializados por su presunta participación en la muerte de un niño de 11 años, perteneciente al Resguardo Indígena de Chinas, municipio de Páez, Cauca.

El homicidio se produjo durante un hostigamiento a la Estación de Policía, el 11 de noviembre de 2020.

Por otra parte, estarían implicados en un ataque con arma de fuego que dejó un herido en el corregimiento Río Chiquito, Páez; extorsiones, la incineración de maquinaria pesada de una compañía minera y vehículos de una empresa transportadora, entre otras acciones ilícitas entre agosto de 2019 y abril de 2021.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas, según su nivel de posible participación, delitos como: homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo y concierto para delinquir agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos, pero deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con esta medida son: Dagoberto Pito Pardo, alias Dago; Fabián Poche Bumuche, alias Poche; Jimmy Osvaldo Chacué Isco, alias Jimmy; y Fredy Mono González, alias Flaco.

Los sujetos fueron capturados en diligencias realizadas en Páez, Belalcázar; en Inzá y en Neiva, Huila, por unidades de la Policía, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.