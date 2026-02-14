Amanezca bien informado con La W este 26 de mayo. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

El incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá y el anuncio del presidente Iván Duque sobre un corredor logístico desde Buenaventura son algunas de las noticias de este miércoles 26 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Ministerios avanzan en la refrendación de preacuerdos con el Comité del Paro

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, informó que el Comité Nacional del Paro y el Gobierno están validando el documento de garantías para la protesta social, con el fin de avanzar en los diálogos

El funcionario indicó que este es un gran avance y que se mantiene la voluntad “para entrar en modo negociación”.

“El ejercicio del equipo de Gobierno fue llegar a unos textos de preacuerdo y será responsabilidad de los ministerios, que tengan que ver con los temas, avanzar en esa refrendación. El presidente de la República ha pedido la máxima celeridad en ese análisis, dijo.

Sin embargo, explicó que la mesa aún no ha sido instalada porque persisten desafíos, como los bloqueos. “Siguen siendo un gran obstáculo por las dificultades que hay para el acceso a alimentos, medicamentos y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales”, señaló.

También aclaró que unas etapas que deben surtirse y que fueron solicitadas por el Comité Nacional del Paro.

Se asegurará un corredor logístico desde Buenaventura con la Fuerza Pública: Duque

El presidente Iván Duque se reunió con representantes de la sociedad civil, gremios económicos, comerciantes y líderes del sector portuario de Buenaventura, quienes se han visto afectados por los recientes bloqueos.

El mandatario aseguró que el Gobierno “tiene el compromiso de asegurar el corredor logístico desde Buenaventura, con conexión hacia el centro y sur del país, con el acompañamiento de la Fuerza Pública y de la Fiscalía General de la Nación”.

“Lo más importante es restablecer, ya, no solamente el flujo de comercio sino las actividades diarias y cotidianas para que tengamos reactivación de verdad, segura. Que avancemos también en la vacunación”, resaltó.

Y anunció que el Gobierno designará un coordinador de los procesos logísticos para el restablecimiento de la movilidad de carga en el puerto.

También reveló que el plan de desarrollo integral de la ciudad será firmado en las próximas semanas y se adelantará un dragado de profundidad para no apelar a peajes para el tránsito de buques.

Finalmente, anunció nuevas ayudas para los micronegocios que se han visto afectados por la pandemia y los bloqueos. “Esta semana estaremos, con el Banco Agrario y Bancóldex, lanzando líneas de atención de emergencias a quienes se han visto más perjudicados en esta ciudad”, agregó.

En medio de disturbios, incendiaron el Palacio de Justicia de Tuluá

El emblemático edificio del Palacio de Justicia de Tuluá, centro del Valle del Cauca, fue consumido por las llamas en la noche de este martes 25 de mayo, tras un ataque perpetrado por parte de un grupo encapuchados.

En medio del caos, los ciudadanos registraron la emergencia en videos que fueron compartidos en redes sociales. El cuerpo de bomberos de la ciudad no pudo atender la emergencia por la delicada situación de orden público que se registraba en ese momento.

A través de Twitter, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, rechazó lo ocurrido y reclamó respeto por la Rama Judicial. Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, señaló que estos ataques obedecen al terrorismo.

En medio de los disturbios también fueron vandalizados bancos y establecimientos comerciales.

CIDH pide al estado honrar sus obligaciones y reitera solicitud para venir al país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó al estado colombiano "honrar sus obligaciones internacionales" y permitir la visita de una delegación de la Comisión para "contar con todos los elementos" que le permitan valorar la situación de derechos humanos en las manifestaciones y fijar recomendaciones al estado colombiano.

"La Comisión urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos" indicaron.

También expresó su preocupación por el número de muertos relacionados con las manifestaciones (17 según la Fiscalía) y heridos (979, 33 de ellos con heridas en sus ojos). Asimismo, señalaron su inquietud por las 123 personas que continúan desaparecidas luego de varios días en los que no se tiene información de su paradero.

"Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño", manifestaron.

El órgano internacional además condenó el vandalismo, los ataques a misiones médicas dificultando el traslado de pacientes y recordó al estado que tiene el deber de aislar a aquellos manifestantes que recurren a la violencia, así como recurrir en primer orden al diálogo para levantar los bloqueos.

También lamentaron la estigmatización que han sufrido distintos sectores sociales que han venido participando en las movilizaciones.

Comisión Segunda del Senado insiste en que el presidente permita visita de la CIDH

La Comisión Segunda del Senado de la República aprobó una proposición de los congresistas Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Feliciano Valencia para que se insista ante el presidente Iván Duque en "la importancia de que se brinde la anuencia inmediata para la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- y sea ésta la encarga de monitorear y verificar las presuntas violaciones de derechos humanos en el Paro Nacional iniciado el 28 de abril del 2021".

El senador Sanguino aseguró que la llegada del organismo internacional es fundamental para esclarecer las posibles violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones sociales.

"La CIDH y su visita al país serían de gran ayuda para las investigaciones que deben adelantar los órganos de control en el país y ayudaría a generar confianza en la ciudadanía", aseguró.

El senador Cepeda añadió en su cuenta de Twitter: "La negativa a la visita de la Comisión Interamericana de DDHH prueba que el Gobierno quiere aplicar el mismo procedimiento que se sigue en los brutales operativos policiales en barrios populares: apagar la luz y que las atrocidades ocurran en la oscuridad".

Partidos mayoritarios deciden no apoyar la moción de censura contra Mindefensa

La moción de censura contra el ministro de Defensa no alcanzará los votos necesarios para ser aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes.

Los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y de la U tomaron la decisión de no apoyar la iniciativa que buscaba sacar del cargo a Diego Molano, por sus actuaciones y declaraciones durante el Paro Nacional y los excesos de la Fuerza Pública.

Con la decisión de esos partidos mayoritarios, el ministro Molano podrá permanecer en el cargo, a pesar de las denuncias y señalamientos hechos por los promotores de la moción de censura.

En los próximos días se convocará a las plenarias de las dos corporaciones para que se adelante la votación definitiva.

Senador que vote contra la moción de censura justifica la masacre: Inti Asprilla

Los congresistas citantes aseguraron que Molano debe dejar el cargo por sus declaraciones y actuaciones durante el Paro Nacional y por los excesos de la fuerza pública y las violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas.

El representante a la Cámara Inti Asprilla aseguró que los ojos del país estarán puestos sobre los congresistas que busquen atornillar en el cargo al ministro con su voto.

"Representante o senador que vote contra la moción de censura justifica la masacre contra el pueblo colombiano. En ese orden de ideas, no solo este servidor, sino la ciudadanía activa se encargará de hacerles el juicio político que merecen quienes contra su conciencia y perdidos en ríos de mermelada se atrevan a decir que el ministro Molano merece permanecer en su cargo", aseguró.

La representante Katherine Miranda se sumó a las críticas a Molano y lo acusó de mentir y estigmatizar la protesta social en el país.

"Sus declaraciones demuestran su clara intención de deslegitimar la protesta social. Usted mintió en el caso de Alison, usted la revictimizó y eso no es ético y no se lo voy a permitir como mujer", añadió.

Gobierno ha sido garante de la protesta pacífica en los últimos tres años: Mindefensa

El ministro de Defensa, Diego Molano, nuevamente destacó en el debate de control político en su contra que la Fuerza Pública respeta el derecho a la protesta pacífica y que sus miembros actúan siempre con apego a la ley.

“La responsabilidad no es de la Policía, la responsabilidad es de quienes generan la violencia y en este debate queremos discutir el talante que tiene el presidente Iván Duque y la responsabilidad de la Fuerza Pública de cumplir sus responsabilidades”, afirmó el ministro.

Además, se refirió a recientes señalamientos hechos contra el gobierno del presidente Duque y reiteró: “Es un Gobierno respetuoso de este Congreso y de la Justicia, y que garantiza que los colombianos puedan tener un mejor bienestar”. Adicionalmente, afirmó que la instrucción del presidente a sus funcionarios y a la Fuerza Pública es el respeto absoluto por la Constitución, el apego a la ley, por supuesto a los derechos humanos.

El ministro indicó que ha habido una clara voluntad de dialogar con aquellos que están manifestándose, e indicó que de primera mano conoce a los jóvenes y sabe de sus angustias.

Molano resaltó, además, que ha sido garante de la protesta pacífica durante estos tres años: “Se han realizado más de 9.000 actividades de manifestaciones y de concentraciones en más de 700 municipios colombianos. Todos los días entre 60.000 y 70.000 colombianos que marchan pacíficamente y ahí ha estado al Policía Nacional, garantizando que puedan manifestarse”.

Aclara el ministro que, cuando se lanza la primera piedra, debe intervenir la Fuerza Pública, ya que automáticamente se considera una agresión. “Nosotros respetamos la protesta pacífica, pero con los violentos y criminales tenemos que actuar con toda contundencia. Frente a la destrucción es necesario actuar con apego a la Ley y para garantizar el orden y restablecimiento de la seguridad”, manifestó Molano.

Adicionalmente, indicó que la Fuerza Pública es la única que tiene el monopolio de las armas, esto con el único fin de garantizar la defensa y seguridad de los colombianos.

Durante el debate de control político, Molano reconoció que la Policía necesita una reforma y está en curso un proyecto que, según recordó, ya fue presentado al país hace mes y medio con el que se busca que todos los policías de Colombia sean certificados en procedimientos policiales, capacitados en el uso de la fuerza y en Derechos Humanos.

Más de 2.000 lesionados han dejado movilizaciones en el país desde el 28 de abril

El Ministerio de la Defensa entregó un balance de lo que han sido las movilizaciones y protestas en diferentes zonas del país, en donde más de 2 mil personas entre civiles y policías han resultado lesionadas.

En total son más de 4.973 concentraciones que se han realizado desde el pasado 28 de abril, así mismo más de 1.897 concentraciones se han llevado a cabo a lo largo y ancho del país 2.426 bloqueos y 522 movilizaciones.

Así mismo, el Ministerio confirmó que ya son más de 1.062 civiles lesionados en medio de las manifestaciones y 1.083 uniformados de los cuales ocho aún permanecen en centros asistenciales

Según la entidad 17 personas han muerto en medio de las manifestaciones 9 más están siendo investigadas para determinar si corresponden a hechos registrados durante las movilizaciones y 19 restantes que no tienen relación con el Paro Nacional

Así mismo dos uniformados han fallecido en medio de las protestas según el reporte del ministerio de la defensa uno con arma cortopunzante y otro más con arma de fuego.

Más de 21.000 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas

El Instituto Nacional dio a conocer el reporte más actualizado del país respecto al Coronavirus. Los datos emitidos por la entidad encienden las alarmas a nivel nacional, ya que Colombia sigue ajustando más de 450 muertes diarias por Covid-19.

Para este 25 de mayo, se diagnosticaron 21.181 casos nuevos de Covid-19; para un total de 3’270.614 contagios en el país, desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, ya son 3’063.330 los colombianos y colombianas que se han recuperado. Aunque, en el último reporte, el INS registró 459 personas fallecidas, elevando la cifra a 85.666 personas muertas en el territorio nacional a causa directa de la pandemia.

Adicionalmente, Bogotá sigue con la cifra más alta, la capital ajustó 7.889 casos nuevos, para un total de 916.103 contagios, desde que el Coronavirus llegó a Colombia. Mientras que, en departamentos como el Valle, las cifras no disminuyen y superan los 1.000 casos, exactamente, 1.143.

Finalmente, el país ajustó un total de 3.424 víctimas fatales en los últimos 7 días, evidenciando que aún se atraviesa el tercer pico a nivel nacional desde que el Coronavirus llegó al territorio colombiano.

Este 26 de mayo inicia vacunación sin agendamiento a personas entre 55 a 59 años

Desde el miércoles 26 de mayo, inicia la vacunación sin agendamiento para personas de 55 a 59 años. También inicia la jornada de vacunación de docentes de educación básica y media, policía y fuerzas militares.

Así mismo, mañana inicia la vacunación con agendamiento para el grupo poblacional de 50 a 54 con y sin comorbilidades y también la vacunación con agendamiento para el grupo poblacional de 40 a 49 años con comorbilidades de acuerdo con listado especificado en el Decreto 466 de 2001.

Patrulla Aérea desmiente que aeronave con cocaína haga parte de su organización

Luego de conocerse la incautación de más de 440 kilos de cocaína en una aeronave de matrícula N722KR, en el archipiélago de Providencia de propiedad de Fernando Alfonso Escovar y Miguel Jaramillo, de la cual se aseguraba que está hacia parte de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, la organización se pronunció.

A través de un comunicado aseguraron que la aeronave en mención no tiene ni ha tenido relación alguna con las actividades de la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

Aclaran que el vuelo donde se incautó la aeronave no fue solicitado en ningún momento ni tiene relación alguna con la Patrulla Aérea. “Esa aeronave nunca ha sido utilizada en ninguna de las misiones humanitarias lideradas por esta organización” indica el comunicado

Finalmente aclaran que la Patrulla Aérea Civil Colombiana no tiene ni ha tenido ningún vínculo con el Fernando Alfonso Escovar.

Reiteran que, durante sus más de cinco décadas de existencia, la Patrulla Aérea Civil Colombiana ha actuado de forma transparente, lo que le ha permitido posicionarse como “la principal organización privada de ayuda médica y humanitaria en el país, y recibir más de 30 reconocimientos nacionales e internacionales”.

Mayordomos del caso "narcofinca" suspenden colaboración

Los mayordomos Laureano Martínez y Gustavo Bejarano suspendieron su proceso de colaboración con las autoridades. Según la defensa de los mayordomos la Fiscalía “incumplió” y no les ha brindado medidas de seguridad.

Además, aseguran que, tras más de tres meses de negociaciones, aún la entidad no ha decidido si les otorga un principio de oportunidad para que hablen sobre 9 personas entre ellas el exembajador Fernando Sanclemente.

En febrero, Víctor Eduardo Muñoz, abogado del mayordomo Laureano Martínez, confirmó que su cliente llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación en la que confirma que su exjefe, el exembajador Sanclemente sabía de la “narcofinca” que fue allanada.

En la finca Haras de San Fernando, ubicada en el municipio de Guasca (Cundinamarca) y de propiedad de Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, la Fiscalía encontró tres laboratorios para el procesamiento de cocaína.

Polémica por argentino inadmitido porque venía a "poner el cuerpo" en las marchas

El gobierno colombiano inadmitió el ingreso al país y deportó a Juan Grabois, un líder juvenil argentino que hacía parte de una misión llamada "Misión de Solidaridad Internacional de los Derechos Humanos" compuesta por 22 personas de diversas organizaciones sociales argentinas y una estadounidense que venían de acuerdo con lo expresado a adelantar "observación" e informes sobre la situación de derechos humanos en las manifestaciones.

Una de las representantes de esa misión, Marianela Navarro de la organización Frente de Organizaciones en Lucha condenó esa decisión del ejecutivo.

"Es una clara decisión del gobierno nacional de impedir el trabajo de veeduría internacional y del resguardo de la vida que viene a cumplir esta delegación" indicó.

Migración Colombia respondió a la polémica e indicó que el ciudadano tenía su pasaporte vencido y que se comportó de forma grosera con los agentes de esa entidad durante la entrevista al llegar al Aeropuerto El Dorado. Además, que se negó a permitir una revisión de sus documentos.

Fuentes del Gobierno señalaron que también se había establecido una alerta porque se conoció que en días pasados Grabois dijo en una rueda de prensa en su país que vendría a Colombia para servir de "escudo humano", "luchar como cualquier colombiano" y "poner el cuerpo" durante las protestas sociales e invitó a otros activistas de América Latina, Estados Unidos y Europa a sumarse a esta iniciativa.

Avanza proyecto que reduce el receso legislativo en el Congreso

La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate un proyecto con la que se busca reducir un mes el receso legislativo en el Congreso de la República.

El proyecto establece que el receso vaya del 16 de diciembre al 16 de febrero y no de marzo, como hoy establece la Constitución Política.

"Este es un paso gigante para el Congreso de la República frente a una ciudadanía que nos exige que recortemos nuestros privilegios", aseguró el autor del proyecto, Gabriel Santos.

El proyecto ahora pasará a la Plenaria del Senado, donde deberá surtir el cuarto de ocho debates necesarios al tratarse de una reforma constitucional.

Anuncian proyecto para que jóvenes desde los 18 años puedan llegar al Congreso

Después de una reunión de bancada, el Partido de la U anunció que presentará una reforma constitucional para que los jóvenes puedan llegar al Congreso de la República desde los 18 años.

La presidenta del partido, Dilian Francisca Toro aseguró que este proyecto es el resultado de diálogos con los jóvenes en las calles del país.

"Es en el Congreso donde ustedes, los jóvenes, pueden expresar sus reclamos, sus luchas y sus ideas. Ustedes son la renovación del país y es ahí donde debemos darles el espacio para construyamos entre todos un nuevo país", aseguró la exgobernadora.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López había planteado esa misma idea, al señalar que se deben abrir espacios de participación para los jóvenes.

El dólar presentó caída, pero se mantiene sobre los $3.700

El dólar abrió con un precio promedio de $3.729,29, lo que representa una caída de $21,37 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubicó en $3.750,66.

El precio de apertura registrado por la plataforma Set-Fx fue $3.735.

El índice dólar retornó a mínimos de cuatro meses y medio esta jornada. Esto, principalmente jalonado por la insistencia de la Reserva Federal de que la política monetaria se mantendría estable, lo que calmó los temores de que la inflación lleve a un alza de las tasas de interés.

Indicador de Confianza del Consumidor cayó en abril, según el DANE

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), su Indicador de Confianza del Consumidor disminuyó en abril de 2021, ubicándose en 30,6%. Esto representa una caída de 3.8 puntos porcentuales frente al resultado obtenido en marzo de este año, el cual fue de 34,4%.

Ante el dato, que fue revelado en los resultados de la Encuesta de Pulso Social para abril, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, dijo: “El Indicador de Confianza del Consumidor presentó su deterioro más marcado dentro de estas 10 rondas de seguimiento, en donde vemos de forma particular que, de pasar de 34,4% (en el mes de marzo de 2021) a 30,6%, refleja una reducción de –3.8 puntos porcentuales”.

Así mismo, Oviedo explicó que el resultado está contextualizado con diferentes elementos como la llegada del tercer pico epidemiológico de la pandemia del COVID-19 que, de paso, trajo la implementación de medidas de contención sanitaria en las principales ciudades del país. Esto, a su vez, generó un deterioro sobre la actividad económica colombiana.

Por sexo, el resultado obtenido para abril en el Indicador de Confianza del Consumidor, según el DANE, mostró equidad o condiciones similares. Esto se debe a que para los hombres fue de 30,7 y para las mujeres de 30,5.

Otro punto importante que marcó el deterioro del indicador se forjó sobre cómo los hogares urbanos están viendo las expectativas de mejora económica del país en los próximos 12 meses. Allí se registró el retroceso más importante, el cual, según el DANE, fue de más de siete puntos entre marzo y abril.

Supertransporte ha impuesto más de $1.469 millones en multas en el sector aéreo

Según expuso la Superintendencia de Transporte, desde hace dos años, cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se le otorgó facultades de protección a los usuarios del sector aéreo, ha formulado 58 pliegos de cargos y ha expedido 11 decisiones sancionatorias, que ascienden a 1.469.943.181 pesos, y se han resuelto cinco recursos de reposición confirmando las sanciones impuestas.

Ante el escenario, el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón, dijo “durante estos dos años en que hemos tenido la competencia para actuar como autoridad en la protección de los derechos de los usuarios del servicio de transporte aéreo, la Superintendencia ha realizado acompañamiento a usuarios, empresarios, y autoridades del orden nacional. Hemos realizado acciones encaminadas a promover los derechos de los usuarios y prevenir la materialización de conductas que puedan vulnerarlos”.

En otras cifras entregadas por el ente de control y vigilancia, desde el 2019 en labores de protección de los ciudadanos que utilizan este modo de transporte, ha recibido 14.849 PQRD sobre temas aéreos, lo que representa el 61,58% del total recibidos por la entidad y, de las cuales, a la fecha ya se ha gestionado el 90,21%, esta cifra se dio sobre 24.087 PQRD que ha recibido la entidad en todos los modos.

Desde la Supertransporte, también se expuso que los tres principales motivos de radicación por los que los usuarios presentan sus denuncias en contra de las aerolíneas son cambios de itinerario, con un 36,54%; reembolsos, con el 35,41%, y las asociadas con la pérdida de vuelos, que representan el 8,39%.

Finalmente, se informó que a la fecha se han formulado 58 pliegos de cargos por temas relacionados con presuntas inclusiones de cláusulas abusivas en los contratos de transporte, información deficiente a los usuarios, reembolsos, comercio electrónico, cancelación de vuelos, publicidad engañosa, daño en el equipaje, no suministrar la información requerida por la autoridad y, transporte de mascotas, entre otros.

Este año el recaudo por arrendamiento de inmuebles suma $36.000 millones: SAE

La Sociedad de Activos Especiales informó que las propiedades en proceso de extinción de dominio que son arrendadas por esta entidad le han dejado al país, en lo corrido del año, $36.531 millones, que serán destinados para apoyar la inversión social, la reparación a víctimas y la lucha contra el crimen organizado.

La entidad ha generado 473 nuevos contratos de arrendamiento a nivel nacional por un valor de $77.073 millones. “Los colombianos pueden acceder al portafolio de bienes a través del portal www.saesas.gov.co y conocer los 851 inmuebles disponibles para arrendamiento que hoy la SAE tiene en oferta.

Asimismo, la Sociedad destacó que cuenta con un programa de descuentos hasta del 80% en el canon de arrendamiento con el fin de apoyar a los colombianos en la reactivación económica.

Dichos alivios estarán disponibles hasta diciembre de este año y son establecidos según el caso y teniendo en cuenta el uso del inmuebles y variables financieras.

Capturan a siete miembros de la 'Nueva Marquetalia' detrás de actos vandálicos en Cali

La Policía, junto a la Fiscalía, logró la captura de siete integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’, quienes conformaban la estructura urbana de milicias de las disidencias en el Valle, vinculada directamente a los actos vandálicos especialmente en Cali.

En total fueron seis hombres y una mujer los capturados a quienes se les incautaron explosivos, equipos de comunicaciones y documentación, dentro de los detenidos se encuentra alias ‘Richard’, presunto cabecilla urbano de milicias de la ‘Segunda Marquetalia’ en el Valle.

Alias ‘Richard’ formó en el pasado parte de la Columna Móvil 'Jacobo Arenas' de las extintas Farc y, según inteligencia, fue designado por 'Iván Márquez' para la consolidación de una estructura urbana en el Valle del Cauca, encargada de ejecutar acciones criminales contra la fuerza pública y entidades estatales, específicamente en desarrollo de las jornadas de manifestación que se llevan a cabo en esta zona del país.

Así mismo, estaría ordenando movimientos de personas desde el Cauca y Buenaventura hacia Cali con el fin de mantener dichos bloqueos de vías importantes de manera indefinida.

Otra de sus funciones era la de dirigir la entrega de dinero y el abastecimiento logístico y bélico en al menos 13 puntos de bloqueo como Siloé, Calipso, Puerto Rellena, Sameco, La Luna, La Nubia, Las Portada, La Quinta, Paso de Comercio, el Puente de los mil días y Meléndez, entre otros.

Esta organización utilizaba artefactos explosivos improvisados y armas de fuego. Esto según inteligencia con el apoyo económico y militar de alias 'Chichico', cabecilla de las disidencias en el Cauca.

Se conoce que alias 'Richard' efectuaba desplazamientos hacia Venezuela para sostener reuniones con cabecillas de la dirección de la 'Nueva Marquetalia’, y que utilizaba una fachada como representante legal de una cooperativa en pro de “la paz” para reclutar exintegrantes de las extintas Farc y adelantar movimientos financieros.

Red de Veedurías de Colombia pide se respete independencia de EPM

La Red de Veedurías de Colombia emitió una alerta sobre EPM en medio de las negociaciones que adelanta el Comité Nacional del Paro, con el gobierno del presidente Iván Duque.

Pablo Bustos, presidente de la Red, le pidió al mandatario de los colombianos que el partido de gobierno y sus aliados se aparten y dejen de torpedear el manejo administrativo y corporativo de las Empresas Públicas de Medellín (EPM)

“Medellín tiene una de las empresas más estables y productivas de Colombia y merece tener independencia para que la discusión que hoy es política, se torne en técnica, financiera y económica de cara al cumplimiento de las metas energéticas que el país requiere para las próximas generaciones” dijo Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Veedurías, quien además indicó que “con amañadas denuncias pretenden instrumentalizar la opinión y generar un desgaste judicial, hoy se busca poner en entredicho nuevamente a EPM”.

Bustos también se refirió al excandidato a la Cámara de Representantes, Hernán Cadavid, y le pidió “no instrumentalizar la justicia con sus intereses personales o partidistas, o proselitistas de cara a las próximas elecciones, con la acción de nulidad interpuesta”.

La Red de Veedurías de Colombia dijo que se hará parte del proceso veedurial, administrativo, fiscal, y de ser necesario penal lo que se da en EPM para garantizar que el patrimonio de los colombianos sea bien administrado.

Confirman otra masacre en el Cauca: tres hombres fueron asesinados

Organismos judiciales informaron que tres jóvenes fueron asesinados en las últimas horas en la vereda Tamboral, corregimiento de Mindalá, jurisdicción del municipio de Suárez, en el noroccidente del departamento del Cauca.

Se trata de Gilber Julián Cuetochambo de 24 años, Andrés Felipe Coral de 18 y Gerson Anturi Rozo de 30 años, quienes fueron atacados con disparos en una vía de esa zona.

En el sector, fue encontrada una pancarta alusiva a las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez.

El inspector de la Policía, John Edward González, informó que los ciudadanos llevaban aproximadamente seis meses en el municipio, hasta donde se habían trasladado en busca de oportunidades laborales.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, reportó que con esta ya son 40 masacres las que se han registrado en lo corrido del año en el país

En menos de una semana se han presentado dos masacres en Cauca, pues el pasado fin de semana cuatro hombres fueron asesinados en zona rural del municipio de El Tambo.

Soacha tiene la mayor tasa de mortalidad a causa del Covid-19 en Cundinamarca

A pesar de que las medidas como el ‘Toque de Queda’ y la ‘Ley Seca’ están desde la media noche y hasta las 4:00 a.m, para prevención del Covid-19, no han surtido efecto. Pues, según el DANE, Soacha representa el 26% de las personas fallecidas a causa del Coronavirus en el departamento. En total, Cundinamarca a corte 24 de mayo registra 4.187 decesos, de los cuales 1.087 han sido en el municipio.

Sin embargo, el alcalde Juan Carlos Saldarriaga manifestó en días anteriores que “Ya se lleva un año con la pandemia, hay que aprender a tener el autocuidado y no podemos seguir sacrificando la economía de esa manera”. Aunque, al momento de definir las medidas de ‘Toque de Queda’ y ‘Ley seca’ desde las 00:00 hrs y hasta las 04:00 a.m.; la población aledaña a Bogotá registró un 97% de ocupación de camas UCI por pacientes covid. Mientras que la E.S.E Mario Gaitán Yanguas lleva dos semanas en emergencia funcional, también a causa de los pacientes confirmados y /o sospechosos de tener el virus.

A pesar de que las medidas como el ‘Toque de Queda’ y la ‘Ley Seca’ están desde la media noche y hasta las 4:00 a.m, para prevención del Covid-19, no han surtido efecto. Pues, según el DANE, Soacha representa el 26% de las personas fallecidas a causa del Coronavirus en el departamento. En total, Cundinamarca a corte 24 de mayo registra 4.187 decesos, de los cuales 1.087 han sido en el municipio.

Por otra parte, entre la capital del país, Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali suman, según la entidad estadística, el 39,2% de las muertes que se han dado en Colombia a causa de la pandemia del Coronavirus.

Minhacienda dice garantizar $90 mil millones para evitar desastre en el Magdalena

Como parte de la acción popular presentada para atender la erosión fluvial en la vía que comunica los municipios de El Piñón y Salamina, la cartera nacional respondió ante el Tribunal Administrativo del Magdalena que cuenta con los recursos que se necesitan para contener de manera definitiva la socavación que provoca el río Magdalena en este sector.

El delegado del ministerio señaló en la audiencia especial de este martes que, como entidad nacional estaban a la espera que se presentara un plan maestro que resolviera la calamidad, el cual ya fue entregado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), quienes en el mes de febrero analizaron la zona y concluyeron que se necesitan $89.643 millones de pesos en la solución integral.

“Esperamos que el sector transporte nos solicite los recursos formalmente cuando consideren que están listo para hacerlo y en ese momento el Ministerio de Hacienda podrá proceder, bien sea, disponiendo los dineros que se necesiten para este año y el saldo restante entrarían en la vigencia presupuestal 2022, o una asignación de recursos por entidad”, dijo Juan Francisco Arboleda, subdirector de presupuesto nacional.

La solución que especifica la SCI, dividida en 3 fases, incluye el dragado del islote ‘El Tamarindo’, el cual desvía la corriente en un 85% al área erosionada; obras de protección de la orilla; construcción de un dique y una vía para restablecer el paso entre Salamina y El Piñón.

Aunque ya parece estar resuelta la preocupación de los 6 municipios amenazados con la inundación, al abogado Miguel Martínez, quien presentó la acción popular, le inquieta las obras urgentes que se requieren en el momento, dado que, si el caudal del río Magdalena continúan en aumento, las geobolsas colocadas por la UNGRD podría ser insuficiente.

Indígenas desplazados en Risaralda retornarán a sus resguardos

Más de 200 familias del resguardo indígena Vichuvara, ubicado en la frontera entre Risaralda y Chocó, se desplazaron la semana pasada desde la zona rural hacia el casco urbano del municipio de Pueblo Rico luego de recibir amenazas por parte de supuestos miembros del Ejército de Liberación Nacional.

El secretario de gobierno de Risaralda, Israel Londoño, informó que esta comunidad aceptó retornar a sus resguardos luego de que el Ejército Nacional, a través del Batallón San Mateo de Pereira, dispusiera de más uniformados para garantizar la seguridad de esta población en esa zona del departamento.

"Planteamos una mesa de concertación donde ellos, luego de la mediación del secretario de gobierno de Pueblo Rico y el alcalde, aceptaron retornar a su resguardo acompañados del Ejército y que nosotros como Gobernación, nos comprometiéramos con una ayuda alimentaria, a fin de reabastecerse y garantizar su seguridad", indicó Londoño.

A pesar de esta nueva denuncia que hace la comunidad indígena de Pueblo Rico sobre amenazas por parte del ELN en territorio risaraldense, las autoridades departamentales aseguraron una vez más que no hay presencia de este grupo armado ilegal en Risaralda.

Viva Air lanza nueva imagen, le apuesta a mejorar costos y tener más rutas internacionales

Viva Air anunció que desde este martes cambió su imagen, para denominarse simplemente como ‘Viva’, la aerolínea presentó su nueva imagen de marca, en el marco de su noveno aniversario, con esto según la misma compañía se buscará seguir transformando el transporte aéreo en la región.

Ante el escenario, Félix Antelo, presidente & CEO del Grupo, dijo “firmes con nuestra promesa de promover la inclusión aérea, al permitir a los colombianos volar más gracias a las bondades del modelo de Bajo Costo, anunciamos el lanzamiento de nuestra renovada marca que ahora será solo Viva. Este cambio representa el siguiente paso para nuestra aerolínea y el compromiso con todos los colombianos para que puedan volar más, y a más destinos, pagando menos”

Acompañando el importante anuncio de cambio de nombre, la aerolínea reveló su estrategia de expansión en el mercado, manifestando que creó un plan de crecimiento en el que espera dar apertura a 15 nuevas rutas internacionales, esto en un periodo de tres años teniendo como principal punto de operaciones Medellín. Las regiones en las que se proyecta la apertura de rutas son para el Norte, Suramérica y el Caribe.

Igualmente, la apuesta de la aerolínea va más allá, al asegurar que tiene como prioridad entre sus metas, lograr hacerse al costo unitario por pasajero más bajo del mercado mundial, esto esperando a su vez poder ampliar su flota.

En su anunció, la ahora llamada Viva, recordó que incorporó este año cuatro nuevas rutas internacionales a su red: Cancún-Medellín, Ciudad de México-Medellín, Orlando-Medellín y Ciudad de México-Bogotá, añadiendo que con el despliegue de operaciones a nuevos destinos nacionales e internacionales este año, operará 26 rutas a 12 destinos en el país y siete internacionales en cinco destinos que incluyen al Perú, México y Estados Unidos.