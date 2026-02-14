Amanezca bien informado con La W este 23 de marzo. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

El anuncio de que Gustavo Petro dio positivo para COVID-19 y la situación que compromete al primer secretario de la misión colombiana en Suiza, Nicolás Ávila, son algunas de las noticias de este lunes 23 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Gustavo Petro dio positivo para COVID-19

A través de un comunicado, el senador de Colombia Humana Gustavo Petro anunció que dio positivo para COVID-19, así como su esposa, Verónica Alcocer y su hija menor.

La condición médica del congresista y candidato presidencial "es estable y mejora progresivamente" y es monitoreada por el personal médico. Petro se encuentra en Europa, a donde viajó durante el receso legislativo para visitar a sus hijos, "a quienes no veía hace más de dos años".

Duque se ofreció a aplicarse la vacuna de AstraZeneca para dar un parte de confianza

En su programa ‘Prevención y Acción’, el presidente Iván Duque confesó que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le ha insistido todos los días en vacunarse contra el COVID-19 debido a su alta exposición, a lo que él ha respondido que quiere esperar su turno.

Sin embargo, debido al escepticismo de algunos ciudadanos, no descartó aplicarse la vacuna de AstraZeneca si así lo considera pertinente el ministro. “Si el hecho de que yo, como presidente de la República, me ponga la vacuna de AstraZeneca para dar seguridad sobre ese tipo de vacunas, y usted lo estima conveniente, lo haré en el momento en que usted me lo indique porque quiero que ese mensaje le quede a los colombianos, que todas las vacunas adquiridas son seguras”, señaló.

En cárceles de Bogotá se da inicio a la segunda fase del Plan de vacunación

En los tres Establecimientos de reclusión de Bogotá se inicia la vacunación de la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación, donde se inmunizan 643 Personas Privadas de la Libertad que hacen parte de la población en riesgo y que han sido priorizadas dentro del plan.

65% de los empresarios tiene interés en comprar vacunas contra el COVID

De acuerdo con el más reciente sondeo realizado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el 65% de los empresarios colombianos estaría interesado en adquirir vacunas contra la Covid y adoptar los mecanismos necesarios para la conservación de las dosis.

Colombia registró este lunes 5.128 nuevos contagios de Coronavirus y 120 fallecimientos

El Ministerio de Salud informó este lunes de 5.128 nuevos casos de coronavirus y 120 fallecidos, con lo cual el país acumula 2.342.278 contagios y 62.148 muertos, en tanto que las autoridades temen que la pandemia siga creciendo hacia un tercer pico.

En el informe de ayer, el Ministerio de Salud detalló que, de los 120 fallecidos, 104 corresponden a días anteriores. Las regiones que registraron más decesos fueron Antioquia (21), Atlántico (17), Bogotá (15), Magdalena (14), Córdoba (11), Valle del Cauca (9), Cundinamarca y Santander (4); Caquetá, Quindío y Risaralda (3).

Según el Gobierno, hasta la medianoche del domingo habían sido aplicadas en el país 1.215.008 vacunas de las farmacéuticas Pfizer/BioNTech y de la china de Sinovac.

Suiza señala que diplomático colombiano en ese país recibía droga

A través de una carta, la misión permanente de Suiza ante Naciones Unidas en Ginebra alertó a la nueva embajadora de Colombia ante este órgano, Alicia Arango. En la misiva, con fecha 16 de marzo de 2021, los suizos ponen al tanto a la embajadora de una situación que compromete al primer secretario de la misión colombiana, Nicolás Ávila Venegas.

La acusación tiene que ver con la recepción de 6.59 gramos de NPS una droga sintética que, al parecer, habría llegado el 11 de noviembre de 2020 a su nombre.

Radican proyecto para que las fuerzas militares puedan votar en elecciones

Este proyecto del partido Colombia Justa Libre busca modificar la Constitución Política en el inciso segundo del artículo 219 para que los miembros de las fuerzas militares y de policía puedan ir a las urnas y elegir al presidente de la República, miembros del Congreso de la República o autoridades locales.

Elecciones presidenciales y para Congreso se harán en el 2022 con o sin pandemia

Ante la asamblea general de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se lleva a cabo en Barranquilla, el registrador general, Alexander Vega, confirmó que con o sin pandemia, Colombia tendrá elecciones con normalidad en el año 2022.

El funcionario confirmó que ya se expidió el calendario electoral para las elecciones del Congreso y próximamente será expedido el calendario para las elecciones presidenciales.

Preparan proyecto en el Congreso para regular la pornografía en redes sociales

El Centro Democrático está preparando un proyecto de ley que pretende generar polémica y que busca que en Colombia la pornografía se aborde como un problema de salud pública.

Presidente Xi Jinping dice que China es el segundo socio comercial de Colombia

En un inusual, pero sentido mensaje, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, se dirigió a los colombianos tras la llegada de un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Sinovac e indicó que espera que estas dosis contribuyan a la lucha contra la pandemia en Colombia.

El mandatario de la potencia comercial afirmó que se solidarizan con Colombia desplegando una activa cooperación antiepidémica.

Pérdidas reportadas por Avianca en 2020 alcanzaron los 1.094 millones de dólares

En su más reciente informe presentado ante la Superintendencia Financiera, Avianca informó que para el año fiscal 2020 registró pérdidas de 1.094 millones de dólares, cifra superior a la registrada en 2019 cuando sus pérdidas netas fueron de 893 millones de dólares.

Según la aerolínea, esto se debió a los efectos generados por la pandemia del COVID–19 en la industria aeronáutica. Seguido a esto, la compañía informó que su administración pondrá a consideración de la Asamblea General de Accionistas no distribuir utilidades.

No hubo mayor colaboración del Estado: Jorge Cardona, exjefe de Jineth Bedoya

Este lunes 22 de marzo se reanudaron las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con el caso de la violación que sufrió la periodista Jineth Bedoya a manos de paramilitares en el año 2000.

Durante la diligencia, el exjefe de Jineth Bedoya en el diario El Espectador, Jorge Cardona, narró la impunidad que tuvieron sus denuncias por el secuestro de la periodista en la entrada de la cárcel Modelo y posterior ataque sexual que sufrió ella.

Hilda Niño testificó contra exfiscales en medio de investigación contra Álvaro Uribe

En medio de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, entregó su testimonio la exfiscal Hilda Niño.

La ex funcionaria dijo que los ex fiscales Viviane Morales y Eduardo Montealegre le pidieron buscar ex paramilitares que hablaran contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

Exsenador Eduardo Pulgar pidió sentencia anticipada

En diligencia de sentencia anticipada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Eduardo Pulgar aceptó cargos por intentar sobornar a un juez de la República, -tráfico de influencias y cohecho-. Sin embargo, no aceptó violación de topes en campañas políticas, por esa razón, la misma Sala tendrá que definir la pena a la que será condenado.

Pueblo de Caldono pide a Farc y al Estado asumir responsabilidad en conflicto

Habitantes de Caldono, un pueblo del departamento del Cauca, que entre 1997 y 2014 fueron víctimas de 248 acciones armadas de las Farc, exigieron este sábado a la antigua guerrilla y al Estado colombiano asumir su responsabilidad en el conflicto armado y resarcimiento para las víctimas.

Asciende a tres el número de fallecidos tras creciente súbita de río en Buenaventura

Carmen Riasgos habitante del sector de Agua Clara en Buenaventura, se convirtió en la tercera víctima de una creciente súbita registrada el pasado viernes en zona rural del Distrito. La mujer de 45 años fue arrastrada por la corriente del afluente, cuando se encontraba en compañía de un hijo, según informaron las autoridades.

Desbordamiento de una quebrada afectó 185 viviendas y 52 locales en Dabeiba, Antioquia

Por las fuertes lluvias, la quebrada La Desmotadora de Dabeiba, Occidente antioqueño, se desbordó ocasionando graves inundaciones, que por ahora dejan afectaciones en 185 viviendas y 52 locales comerciales.

Diez vehículos, en los sectores Uribe Uribe, Murillo Toro, La Playita y Plaza de Mercado también tuvieron afectaciones. A esta hora, con maquinaria amarilla remueven los escombros.

Al menos 161 venezolanos llegan a Colombia por enfrentamientos en la frontera

Al menos 161 venezolanos llegaron en las últimas horas a la población colombiana de Arauquita huyendo de los combates en los que militares de ese país se enfrentan con grupos irregulares que operan en la zona de frontera, informaron este lunes fuentes oficiales.

En Montería se adoptarían siete medidas para contener la pandemia

Ante los indicadores de la pandemia en la ciudad de Montería, durante el Comité Científico que se llevó a cabo en la tarde de 22 de marzo, el alcalde Carlos Ordosgoitia Sanin, dio a conocer las siete medidas que se adoptarían en el municipio en los próximos días.

"Hemos confiado en la responsabilidad ciudadana, hemos respaldado y promovido la reactivación económica segura y responsable. Nuestro deber es contener la pandemia y ante la posibilidad de un segundo pico en Montería, adoptamos en Comité Científico varias medidas que nos ayudarán a bajar la velocidad de propagación del virus y a mantener niveles aceptables de ocupación, las cuales debe aprobar el Ministerio de Interior, que también podrá hacer recomendaciones adicionales", expresó el mandatario municipal.

Sigue la indisciplina en Cali: Intervienen rumba con más de 300 personas

A pesar de la advertencia de las autoridades sobre un tercer pico de la pandemia, en Cali siguen las fiestas masivas que ponen en riesgo a la ciudad.

En el barrio Alto Nápoles, alrededor de 300 personas participaron de una rumba, en la que el autocuidado no estuvo presente. El mega festejo que se extendió hasta la madrugada de este lunes, pues quedó registrado en videos que fueron compartidos en las redes sociales.

Decretan toque de queda nocturno y ley seca en Barranquilla

Ante el repunte de las cifras de contagiados por COVID y la ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad, en Barranquilla se decretó toque de queda nocturno que regirá desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, del 25 al 29 de marzo, y del 31 de marzo al 5 de abril.

Incautan semisumergible cargado con cocaína en el Río Micay

Un semisumergible que se encontraba en aguas del río Micay, zona limítrofe entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Fue encontrado por las autoridades en su etapa final de construcción. En su interior incautaron 402 kilos de cocaína.

Colombia suma tres cupos más para Tokio: ya son 34 clasificados a los Olímpicos

Los marchistas Éider Arévalo, en 20 kilómetros, al igual que sus compañeros Diego Juan Pinzón y Jorge Ruiz, en 50 kilómetros, se clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio al lograr marcas mínimas en una reunión atlética realizada en Eslovaquia.

Durante la Reunión Internacional de Marcha Atlética Dudinska50, en Dudince, Arévalo se adjudicó la medalla de bronce al completar los 20 kilómetros en 1 hora, 20 minutos y 24 segundos. La marca mínima para ir a Tokio está pactada en 1h21.