Amanezca bien informado con La W este 21 de diciembre

Pico y cédula regresará a Bogotá a partir de este lunes

La alcaldesa Claudia López, confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter, que el 'pico y cédula' regresará a la capital desde este lunes 21 de diciembre. En esta nueva etapa un solo miembro de la familia podrá salir a hacer las compras.

"No podemos relajarnos y dejar de cuidarnos. La aglomeración en comercio y la intensidad de encuentros familiares están acelerando el contagio. Tampoco podemos abusar del sector salud", explicó la mandataria.

Duque anuncia suspensión de vuelos entre Colombia y el Reino Unido

A raíz de los anuncios sobre la nueva cepa del coronavirus, el presidente Iván Duque anunció la suspensión de vuelos entre Colombia y el Reino Unido, a partir del lunes 21 de diciembre.

El primer mandatario señaló además que cualquier persona que llegue al país a partir del 21 de diciembre y haya estado en el Reino Unido en los últimos 14 días, deberá entrar en aislamiento de 14 días.

"¡Pilas con los aforos! No nos pongamos a jugar con candela": Duque a comerciantes

Desde San Andrés, el presidente Iván Duque aseguró que ha aumentado considerablemente el número de pruebas de COVID-19 en todo el país, por lo que se ha registrado un mayor número de casos.

Sin embargo, el jefe de Estado les hizo un llamado a los ciudadanos, y en especial a los comerciantes, para que no relajen los protocolos de bioseguridad. “El llamado a los comerciantes es: ¡pilas con los aforos!, no nos pongamos a jugar con candela. Las limitaciones de aforo son importantes y necesarias”, dijo al terminar un PMU en la isla.

Colombia cierra acuerdos para adquirir 40 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19

En su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque anunció que se cerraron las negociaciones bilaterales con dos farmacéuticas que tienen desarrollos importantes de la vacuna contra la COVID-19.

El mandatario especificó que con Pfizer se cerró un acuerdo para la adquisición de 10 millones de dosis, con AstraZeneca serán otras10 millones de dosis y, a través del mecanismo COVAX, se van a adquirir 20 millones de dosis.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que la vacunación tendrá cinco etapas:

Trabajadores de la salud y apoyo de la primera línea; y mayores de 80 años. Población de 60 a 79 años y trabajadores de la salud de la segunda y tercera línea. Población de 16 a 59 años con comorbilidades y profesores de básica y secundaria. Cuidadores institucionales y población en ocupaciones y situaciones de riesgo. Población de 16 a 59 años libres de comorbilidades.

Citarán a debate de control a Minsalud por estrategia de vacunación

Una polémica ha desatado el senador Jorge Robledo quien, a través de su cuenta de Twitter, anunció: “citaré a debate de control político al ministro de Salud, dados los riesgos de que la vacuna para el Coronavirus nos sirva MAL a los colombianos. El debate será durante el receso del Congreso”.

Según el senador, existe un riesgo de que los colombianos no puedan acceder oportunamente a la vacuna y la información existente es insuficiente. “Debemos saber cuál es la eficacia de la vacuna, cuánto previene, cuántas veces hay que vacunarse, qué pasa con el manejo del frío, a quiénes van a vacunar de primeros, todo eso hay que mirarlo”, dijo Robledo.

Colombia registra 11.160 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 40.475

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.507.222 casos de COVID-19, con 11.160 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 40.475, con 207 decesos registrados en las últimas horas.

Los recuperados ya son 1.373.332. Se procesaron 43.635 pruebas (PCR: 31.183 y Antígenos: 12.452). Bogotá registró (3.061) contagios seguido por Antioquia (2.050), Valle (768) y Cundinamarca (402).

Pedirán que la JEP reverse decisión favorable al general (r) Mario Montoya

Familiares de falsos positivos radicarán este lunes ante la JEP un recurso de reposición contra la determinación de la Sala de Reconocimiento del tribunal que negó la apertura de un incidente de incumplimiento en contra del general (r) Montoya y el coronel (r) Mejía, porque según la JEP aún el proceso de reconocimiento está en una etapa preliminar y deben contrastar lo dicho por los comparecientes, quienes negaron cualquier conocimiento de ese delito.

JEP citó al general (r) Rito Alejo del Río y al coronel (r) Plazas Acevedo

El excomandante de la Brigada XVII General (r) Rito Alejo del Río y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo exjefe de inteligencia de la Brigada XX comparecerán ante la JEP en febrero del 2021 para responder sobre si tenían conocimiento de los homicidios selectivos de miembros de la Unión Patriótica.

Denuncian incumplimiento del fallo sobre toallas higiénicas para habitantes de calle

La Corte Constitucional estableció que el Estado colombiano debe velar por la protección de la dignidad de las mujeres habitantes de calle y exigió el suministro de toallas higiénicas a estas personas que están en condición de vulnerabilidad.

En el fallo, el alto tribunal dio un plazo perentorio a la administración de Bogotá para implementar un plan que garantice el suministro de estos elementos a esas personas.

Juzgados de Colombia entran a vacaciones

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), Fredy Machado, informó que inició la vacancia judicial por las festividades de fin de año en Colombia, por lo que se suspenden los términos y las diligencias en la mayoría de los juzgados del país.

Entre el 19 de diciembre y el 11 de enero de 2021 se restringirán algunos servicios judiciales en los juzgados, por lo que los funcionarios retornarán a sus funciones a partir del martes 12 de enero.

Mediante adjudicación de contratos, Invías espera reactivar la economía en los Santanderes

El Instituto Nacional de Vías, informó que se realizó la adjudicación de tres contratos de obra por 261.880 millones de pesos, los cuales se desarrollarán a partir de enero del próximo año en la región de los Santanderes, con lo cual fuera de mejorar la infraestructura de esta zona del país, también se busca ayudar a su reactivación económica.

De esta manera, en el nororiente del país se adjudicó al Consorcio Boyacá Concluir HB-TCU el contrato con el que se construirá un puente vehicular de 140 metros sobre el río Zulia y sus accesos, además del mantenimiento de los 243 km de la vía Cúcuta – Ocaña – Agua Clara, se espera que las obras generen 585 empleos con una inversión superior a los 27.800 millones de pesos.

Jorge Celedón fue admitido en proceso de reorganización por la Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades informó que la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, admitió al cantante de vallenato Jorge Celedón Guerra, persona natural comerciante, al proceso de reorganización.

Según lo informado, el cantante actualmente posee obligaciones vencidas con más de 90 días, que ascienden a los $3.847.534.401, las cuales son en su mayoría acreedores financieros, el valor acumulado representa el 23,5% del total del pasivo existente.

Capturado presunto homicida del usuario del SITP en Bogotá

"Es absolutamente indignante la muerte de Wilfrido, un hombre que, como cualquier ciudadano habitante de Bogotá, como cualquier trabajador, salió en la mañana de su casa y por la noche no pudo volver al seno de su familia porque un criminal, por robarle un celular le quito la vida. Esa es la historia de muchos en Bogotá y es justamente el tipo de hechos que tenemos que castigar y perseguir”, señaló el Fiscal General.

El crimen ocurrió la madrugada del 15 de diciembre último, a la altura del barrio Quiroga Central, en el sur de la ciudad. Cuatro días después, el trabajo investigativo de la Fiscalía, a través del CTI, y la articulación de capacidades con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá dieron su fruto.

América goleó a Santa Fe y da un paso gigante para su nueva estrella

En juego correspondiente a la ida de la gran final de la Liga Betplay, América de Cali goleó 3-0 a Independiente Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero y dio pasos de gigante rumbo a la consecución de su bicampeonato en el fútbol colombiano. Los goles del partido fueron anotados por Yesus Cabrera Duván Vergara y Santiago Moreno.

América de Cali fue absoluto dominador del partido y se vio reflejado en el marcador; no sin antes Santa Fe tener la opción de abrir el marcador a los 12 minutos con un cabezazo de Jeison Palacios que se estrelló en el palo, pero minutos más tarde Cabrera puso el primero.