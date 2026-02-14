Amanezca bien informado con La W este 21 de abril. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

El Gobierno no responderá por efectos adversos de vacunas compradas por privados y la protesta ciudadana contra la reforma tributaria son algunas noticias de este miércoles 21 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Gobierno no responderá por efectos adversos de las vacunas que compren los privados

En las próximas horas saldrá la resolución que permite la importación de vacunas de Covid-19 por parte del sector privado. La W conoció en primicia que en esta normativa el Estado no va a asumir la garantía de indemnidad de dichas vacunas, que es lo que tanto han pedido los privados. Una decisión que se tomó este lunes en un Consejo de Ministros.

Eso quiere decir que el Gobierno no se hará responsable por los problemas y efectos adversos que presenten las vacunas que los empresarios adquieran. Eso a pesar de que son los mismos biológicos que autorizó el Invima, las vacunas aprobadas por el Gobierno y aplicables solo a la población incluida en el Plan.

Compra de vacunas no puede ser negocio de intermediarios sin experiencia: Duque a empresas

El presidente Iván Duque entregó detalles de la resolución que autoriza a las empresas privadas para negociar e importar vacunas contra el COVID-19, a partir de este miércoles 21 de abril.

El mandatario explicó que las vacunas no podrán ser vendidas y que su aplicación será gratuita. Además, dijo que ese proceso deberá tener una concordancia con el Plan Nacional de Vacunación y garantizar una adecuada logística en términos de refrigeración y aplicación.

También aclaró que la aplicación de las vacunas “no podrá distraer los recursos humanos” del plan del Gobierno Nacional.

Amcham Colombia pone “peros” a lineamientos de vacunación a cargo del sector privado

Amcham Colombia, la Cámara de Comercio Colombo Americana, reaccionó a la Resolución 507 de 2021, que estableció los lineamientos y requisitos que deberá cumplir el sector privado para adquirir vacunas contra el COVID-19: el punto más complejo es el referente a las responsabilidades, "ya que las vacunas aplicadas por las personas de derecho privado que adquieran las vacunas no estarán cobijadas por el régimen excepcional de indemnidad frente a los efectos adversos, establecido en la Ley 2064 de 2020".

Explicó que, si bien con la resolución se hace un esfuerzo importante, queda pendiente la limitante de lograr los acuerdos entre empresas si se tiene en cuenta que cada parte debe cumplir con los compromisos establecidos en el derecho comercial, lo que limitaría a las farmacéuticas extender la indemnidad a los privados y esto podría demorar las negociaciones para su adquisición.

Presuntos fallecidos vacunados se duplicaron en abril: Contraloría

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República, encontró 44 personas que fueron vacunadas y aparecen como presuntos fallecidos en el cruce de base de datos de la Registraduría Nacional y el Registro Único de Afiliados (RUAF).

Esta cifra se duplicó con respecto a la primera alerta difundida por la DIARI la primera semana de abril, cuando el número de presuntos fallecidos vacunados fue de 20. El fenómeno de la doble vacunación se triplicó con respecto a la primera alerta publicada. Pasó de 59 personas, que fueron vacunadas dos o tres veces en menos de 10 días, a 192.

Colombia registra 16.965 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 69.177

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.684.101 casos de COVID-19, con 16.965 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 69.177, con 429 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.505.738. Se procesaron 70.977 pruebas (PCR: 45.179 y Antígenos: 25.798), del total de pruebas, el 24% dio positivo para COVID-19. Bogotá lidera la lista de nuevos contagios con 4.274 infectados, le sigue Antioquia con 3.401 y Valle 1.070.

En las últimas horas, Colombia aplicó 97.577 dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Diagnosticaron COVID-19 a 120 soldados colombianos que estaban en una misión en Egipto

Por lo menos 120 uniformados del Batallón de Infantería que cumple misiones de paz y seguridad en la península del Sinaí, Egipto, fueron confirmados con COVID 19 según indica la institución.

Los uniformados fueron trasladados a una unidad militar ubicada en el municipio de Fusagasugá, que fue acondicionada para recibir a este personal de acuerdo a los requerimientos de bioseguridad estipulados.

En total fueron 130 uniformados los que llegaron de Egipto de los cuales solo 10 resultaron negativos en la prueba de COVID 19.

Con huevo gigante ciudadanos protestaron en contra de Carrasquilla por la reforma tributaria

Tras la polémica generada luego de la entrevista del ministro de Hacienda, Allberto Carrasquilla, acerca del valor de una docena de huevos, donde demostró total desconocimiento, muchas personas lo calificaron como inconcebible que el funcionario detrás de la reforma tributaria no supiera el precio de un producto tan indispensable en la canasta familiar.

Las críticas y burlas no se hicieron esperar y causaron gran revuelo, tanto así que el precandidato presidencial por el partido verde Camilo Romero se unió a varios activistas en la tarde del lunes, para protestar pacíficamente en las inmediaciones del Ministerio de Hacienda con un inflable gigante en forma de huevo con el numeral “#TienenHuevo”.

“Si el ministro Carrasquilla y el mal gobierno Duque no saben cuánto vale un huevo, mucho menos conocen el valor de un río, de un páramo y de la dignidad de un país”, señaló el exgobernador de Nariño sentando así su posición en contra de la reforma.

Organizaciones sociales piden suspender decisiones a favor del regreso del glifosato

Por medio de una carta, 39 oenegés le solicitaron a la Corte Constitucional (que revisa una tutela interpuesta por las organizaciones) que profiera una medida cautelar de suspensión al Plan de Manejo Ambiental aprobado por la ANLA (paso fundamental para el regreso de la aspersión con glifosato a cultivos ilícitos), debido a que consideran que en su aprobación se vulneró el derecho a la consulta previa de las comunidades.

De acuerdo con las organizaciones, las audiencias adelantadas por la ANLA en diciembre del 2020 para dar a conocer el plan a la población no garantizaron su participación total.

Asimismo, criticaron el plan en puntos como las técnicas de aplicación focalizada del herbicida en los campos colombianos, señalando que no es claro cómo harán para que no termine afectando cultivos lícitos y comunidades.

ELN, disidencias y migrantes venezolanos: los principales temas entre Lasso y Duque

Lasso se refirió a la violencia en la frontera generada por los grupos al margen de la ley como el ELN y las disidencias de las Farc, el presidente electo aseguró que fue tema de conversación con el presidente Duque y que prometieron trabajar de manera mancomunada para acabar con la problemática en el límite de ambos países a través de una estrecha colaboración en materia de seguridad

Sobre los migrantes venezolanos que atraviesan Colombia para llegar a Ecuador, el presidente aseguró que Ecuador pasa de una crisis económica que causa desempleo, es un desafío incorporar a venezolanos en ecuador y que ya pidió asesoría a las naciones unidas para buscar una salida a esta problemática.

El mandatario también se refirió a las investigaciones que lleva la Fiscalía del Ecuador con respecto a la presunta financiación por parte del ELN a la campaña del candidato correista Andrés Arauz, dijo que ha expresado su apoyo a la Fiscalía del ecuador para esclarecer los hechos y de ser ciertos castigarlos con todo el peso de la ley.

JEP pidió copias de discos duros de computadores del 'Mono Jojoy' y Carlos Lozada

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le pidió a la Fiscalía que le envíe copia de cada uno de los discos de los computadores incautados a Jorge Briceño "El Mono Jojoy" y Carlos Antonio Lozada, luego de que Lozada afirmara ante la JEP que allí se encuentran las pruebas que sustentan la autoría de las Farc en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Además, el tribunal pidió a la Fiscalía investigar a una ciudadana de nombre Luisa Fernanda Rojas, quien allegó un documento a la JEP pidiendo un millón de pesos a cambio de información sobre los asesinos del líder conservador.

"La JEP no tiene la capacidad legal para pagar por esta información, dado que no cae dentro del marco de sus competencias, se solicitará a la Fiscalía General de la Nación que realice la investigación correspondiente con el fin de determinar la fuente de esta información y la posible comisión de delitos al solicitar dinero a cambio de información", indicó la jurisdicción en su decisión.

El 5% de víctimas de desplazamiento entre enero y marzo han podido volver a sus casas: ONU

La Oficina de Asuntos Humanitario de la ONU (OCHA) reveló que entre enero y marzo del 2021 19.601 colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado por cuenta de la violencia de los grupos armados criminales. Según Naciones Unidas, esa cifra representa un incremento del 84% de víctimas en comparación con el mismo periodo del año pasado.

"Los departamentos de la región Pacífico concentran el 56% de los eventos de desplazamiento y el 86% de los afectados. La causa principal de estos eventos es la amenaza y los enfrentamientos entre actores no estatales", indicó la Oficina.

Otra de las estadísticas preocupantes que entregó el informe de Naciones Unidas es que apenas el 5% de las personas desplazadas en los últimos 3 meses han podido volver a sus hogares.

"Hasta el momento sólo se ha confirmado el retorno del 5% de los desplazados, es decir 1.098 personas, mientras que 18.503 (95%) permanecen en situación de desplazamiento", expresaron.

En los primeros 3 meses la cifra de personas afectadas por confinamiento debido a la violencia alcanzó las 18.958 víctimas, de las cuales el 65% continúan en esa condición.

"El 73% de los confinamientos es causado por amenazas de grupos armados no estatales contra la población civil, el 20% por enfrentamientos entre actores no estatales y el 7% restante por incursiones armadas. Los confinamientos afectan en mayor medida a la población de la región Pacífico", indicó la OCHA.

Comisión de la Verdad y JEP condenaron asesinato de gobernadora indígena en el Cauca

Los dos órganos del sistema transicional condenaron la muerte de la gobernadora del resguardo La Laguna-Siberia de la comunidad Nasa, Sandra Liliana Peña, quien fue sacada de su vivienda y asesinada por hombres armados.

La Jurisdicción expresó sus condolencias con el pueblo Nasa y reiteró que el asesinato de la gobernadora indígena muestra la necesidad de hacer un diagnóstico de la crítica situación humanitaria que viven los defensores de derechos humanos.

"...cada vez que se asesina a un defensor de derechos humanos se pierde la oportunidad de conocer la verdad y avanzar hacia una paz estable y duradera", reiteró el presidente del tribunal Eduardo Cifuentes.

La Comisión por su parte indicó su sorpresa, porque solo hace tres semanas la gobernadora Peña había participado en un encuentro por la verdad de ese órgano transicional.

"Con indignación y clamor de justicia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, llama al Estado colombiano, a los organismos de seguridad y a la sociedad, a despertar ante lo intolerable de este crimen atroz que sentimos tan cerca y al que se suman muchos otros en el Cauca y en todo el país para acrecentar la incertidumbre de millones de víctimas del conflicto armado", señalaron.

Alan Jara fue imputado por presunta corrupción

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá a los exgobernadores del Departamento del Meta, Darío Vásquez Sánchez (2008-2011) y Alan Edmundo Jara Urzola (2012 -2015) por presuntas irregularidades en el trámite, celebración y liquidación de las obras de remodelación de un colegio internado en el Parque Nacional Natural Tinigua, ubicado en el área de especial protección ambiental de La Macarena.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de justicia imputó a los dos exfuncionarios los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

Los hechos materia de investigación iniciaron en el año 2010, durante el período del entonces gobernador, Darío Vásquez Sánchez, cuando en el Instituto de Desarrollo del Meta se tramitó y celebró el contrato N° 081 de 2011, para el mejoramiento de la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, sede Juan León, en la vereda Brisas del Guayabero, en La Macarena (Meta).

El citado contrato, que contenía el Proyecto No. 641 de 2010, cuyo valor superó los 4.100 millones de pesos, se habría tramitado y celebrado sin el cumplimiento de una licencia ambiental y otros permisos de ley.

Avanza proyecto que regula la coca en Colombia

Con 15 votos contra 5, la Comisión Primera del Senado aprobó un histórico proyecto que regula el uso adulto de la hoja de coca y sus derivados psicoactivos y medicinales, incluida la cocaína.

En la iniciativa, se establece la posibilidad de que el Ministerio de Salud pueda "contratar la transformación de la hoja de coca en derivados psicoactivos con establecimientos farmacéuticos, universidades y centros de investigación".

También se abre la puerta a que el Ministerio de Salud, o quien este determine, garantice "el abastecimiento de derivados psicoactivos de la hoja de coca" y otorgue "licencias a establecimientos farmacéuticos para el almacenamiento y venta de derivados psicoactivos de la hoja de coca".

El texto, de iniciativa de los senadores Iván Marulanda, Armando Benedetti y Feliciano Valencia, también establece el mecanismo para que el Estado compre la hoja de coca a los campesinos, priorizando a las comunidades vulnerables, y asuma el consumo problemático de derivados psicoactivos de la hoja de coca como "un asunto de salud pública".

"Lo que sucedió es un hito. El Estado tendrá el monopolio de la hoja de coca, quitándole el negocio a los violentos", aseguró Benedetti.

El proyecto pasará ahora a la plenaria del Senado para su segundo debate.

Avanza en el Congreso el proyecto de código de bienestar animal

La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate un proyecto que regula temas relacionados con los animales como la actividad de los criaderos, paseadores, de las clínicas, las peluquerías, los centros de baño y las fundaciones, que deben tener mayor responsabilidad a la hora de adoptar.

Entre las medidas incluidas en el articulado se prohíbe el abandono de los animales, así como su sacrificio sin diagnóstico veterinario previo y la tenencia de animales silvestres en calidad de animales de compañía.

También se regula lo relacionado con los animales usados para trabajo, con el fin de garantizar que tengan jornadas y periodos laborables, así como espacios de descanso, recreación, alimentación y chequeos veterinarios.

"Estamos creando instituciones nacionales para los animales, para que ellos tengan un doliente en el Gobierno Nacional, que vele por sus derechos", aseguró el autor del proyecto, Juan Carlos Losada.

El proyecto pasará ahora a segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

Creación de empresas aumentó 9,3% en el primer trimestre: Confecámaras

Según cifras del Registro Único Empresarial y Social, que recoge información de las 57 Cámaras de Comercio del país, entre enero y marzo pasado, se crearon en el país 96.431 empresas, 9,3% más que en el mismo periodo de 2020, cuando la cifra fue de 88.248 unidades productivas.

Del total de empresas nuevas registradas, 75,4% corresponden a personas naturales y 24,6% a sociedades.

"Se consolida un indicador de reactivación de la actividad económica frente a los efectos que ha generado la pandemia y que viene punteando desde el tercer trimestre de 2020. La Cámaras de Comercio vienen trabajando en alianza con el Gobierno en programas que buscan que las empresas colombianas perduren, sean fuente de crecimiento y de generación de empleo, para lo cual es fundamental que la actividad productiva pueda ejercerse sin más restricciones”, destacó Julián Domínguez, presidente de Confecámaras.

Por sectores, el que más creció fue comercio al por mayor y al por menor que presentó una variación positiva de 27,2% comparado con 2020, seguido por industria, con un incremento de 17,9%.

El 56,7% de las empresas creadas en el en el primer trimestre de 2021, de acuerdo con la Confederación, se constituyeron generando al menos un empleo, y el conjunto de nuevas unidades productivas está conformado principalmente por microempresas (99,6%).

Gobierno aumentó mezcla de biodiésel que mejora la calidad de los combustibles y del aire

Los Ministerios de Agricultura, Ambiente y Minas aumentaron las mezclas obligatorias de alcohol carburante hasta llegar al 10% y de biodiesel, pasando de 10 % al 12 %, cumpliendo así lo que se había expedido en la resolución 40111 del 9 de abril.

La cartera agrícola recordó que en la resolución 40111 se establecen incrementos y periodos de aplicación, de tal forma que el aumento de la mezcla de biodiesel con diésel fósil, que pasa al 12%, entra en vigencias desde abril en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Bogotá D.C., Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

En Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chocó, Nariño y Putumayo las mezclas de B12 se deberán comenzar a implementar a partir de octubre de 2021. En La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Guanía, Vaupés, Vichada y Rio de Oro, Cesar la aplicación de la medida se realizará de manera gradual (a partir de abril de 2021 2 %; octubre de 2021 6 % y abril de 2022 el 12 %).

Así mismo, en la resolución también se implementan mezclas de etanol con gasolina corriente y extra hasta el 10%. También se realizará de manera escalonada: 5 % a octubre de 2021 y 10 % a abril de 2022.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Agropecuarios del Minagricultura, Juan Gonzalo Botero, indicó que “Le cumplimos al sector de Biocombustibles en Colombia con la resolución 40111, que aumenta el porcentaje de biodiesel en el diésel del 10% al 12%. Estamos cumpliendo con el compromiso del presidente Duque”.

Easyfly reiniciará la operación de su ruta Villavicencio – Cali a mitad de mayo

Easyfly anunció que su ruta Cali – Villavicencio – Cali, estará disponible para todos los viajeros desde el próximo 12 de mayo, siendo operada con tres vuelos semanales los días lunes, miércoles y viernes, por aviones ATR42 con capacidad para 46 pasajeros.

Los horarios establecidos para el reinició de esta ruta, serán:

Cali – Villavicencio 9:10 am – 10:25 am, los lunes, miércoles y viernes.

Villavicencio – Cali 11:05 am – 12:15 pm, los lunes, miércoles y viernes.

La aerolínea resaltó la reactivación de esta ruta, ya que desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que sirve a Cali, el cual es considerado uno de sus puntos estratégico de operación, Easyfly tiene vuelos directos desde y hacia Tumaco con cinco frecuencias semanales, Neiva y Puerto Asís con tres frecuencias semanales, Quibdó con dos frecuencias semanales y Pasto con un vuelo diario

De igual manera, desde el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio Easyfly llega a Medellín a través del Aeropuerto Enrique Olaya Herrera con un vuelo diario.

Conductores de SITP se pelearon a golpes en vía pública en Bogotá

A través de las redes sociales se conoció un video en el que quedó evidenciado la fuerte pelea que tuvieron dos conductores del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, SITP, en plena vía pública.

Varios usuarios del servicio grabaron el momento en el que dos hombres se golpearon a patadas tras una discusión verbal. Los pasajeros les pidieron a los sujetos que se separan, pero ellos hicieron caso omiso a las peticiones.

En las grabaciones se evidencia que un motociclista vestido de negro es el encargado de separar a los hombres que en medio de las groserías y malas miradas se levantaron del suelo y dieron por finalizada la pelea.

De acuerdo con las declaraciones que dio Transmilenio a Alerta Bogotá, “Actualmente los dos trabajadores se encuentran suspendidos y deberán asistir a un curso de recapacitación en temas de tolerancia y en técnicas para el manejo de la ira”.

Explosión de una fábrica de madera en Engativá dejó un muerto

En la mañana de este martes se registró una explosión en una fábrica de madera del barrio Villas del Dorado, de la localidad de Engativá.

El hecho ocurrió en la carrera 109 con calle 68C. Un hombre falleció, otra mujer resultó lesionada y 10 viviendas tuvieron daños en vidrios y fachadas.

La víctima mortal era el dueño del lugar, quien desde hacía varios años se dedicaba a la carpintería.

Envían a la cárcel dos hombres que presuntamente hurtaban relojes de alta gama en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Dirección Seccional Bogotá, con apoyo de la policía judicial Sijín, judicializó y obtuvo medida de aseguramiento en contra de dos presuntos integrantes de la red delincuencial denominada Los Rolex.

Se trata de Steven Ossa González y Walter Steven Guzmán Restrepo, quienes fueron capturados durante un operativo el 18 de abril último en Medellín (Antioquia), mediante orden judicial.

Estos hombres supuestamente participaron en el hurto perpetrado el pasado 6 de febrero en un establecimiento comercial, ubicado en la zona del Parque de la 93, en el norte de la ciudad, donde la víctima se encontraba tomando un café cuando fue intimidada con arma de fuego para que entregara su reloj. El asaltante luego huyó del lugar.

Mediante labores investigativas se identificó el modus operandi de este grupo delincuencial, el cual consiste en que un hombre se encarga de marcar a la víctima, después otro se acerca y la intimida con arma de fuego y la obliga a entregar sus pertenencias, mientras que otro de los integrantes de la banda lo espera para salir del lugar con el botín.

El ente acusador evidenció que los detenidos estarían implicados en cuatro eventos delictivos, ocurridos desde el 4 de noviembre de 2020 hasta el 6 de febrero de 2021 en la ciudad de Bogotá, con una cuantía aproximada de $211'000.000.

En audiencias concentradas ante el juez 36 penal municipal, con función de control de garantías, ninguno de los procesados aceptó los cargos que la Fiscalía les endilgó por hurto calificado y agravado, y concierto para delinquir.

Condenan a 40 años de prisión a implicado en asesinato de menores en Usaquén

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado condenó a uno de los responsables por la desaparición y muerte de tres menores de edad, cuyos restos óseos fueron encontrados después de dos años de desaparecidos.

Se trata de la desaparición y asesinato de Juan Esteban Moreno, de 14 años; Brayan Andrés Montaña, de 17, y Mauricio Castillo, de 16, en febrero del 2017, en la localidad de Usaquén.

Los menores trabajaban haciendo acarreos en una camioneta que fue fichada por una banda delincuencial de la zona de Cerro Norte. En medio del robo del vehículo, los jóvenes fueron llevados a una zona boscosa y ultimados por estos criminales, quienes enterraron los cuerpos en los cerros.

Por esto hechos, el juzgado condenó a 40 años de prisión a Daniel Prieto, uno de los implicados en el caso.

En proceso también fueron condenados Sandra Liliana Cajicá Escárraga, Héctor Medardo Duarte Rodríguez, Brayan Alexander Martínez Muñoz, José Andrés Ceballos y Fabián Garzón.

INS confirmó que en Cartagena ya circula la variante británica del COVID-19

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó este martes al Departamento de Salud de Cartagena que en esa ciudad ya circula la variante británica del COVID-19, que es mucho más contagiosa que el resto de las que se han detectado en el país.

La directora de Salud de Cartagena, Johana Bueno, explicó que fue notificada de esto en reunión con el Centro de Investigaciones del INS y que a través de la intensificación de la vigilancia en salud pública, se logró identificar la cepa británica de manera oportuna y tomar las medidas en este caso.

“Su característica es que es altamente contagiosa, y se considera que si hay un gran número de susceptibles, es mayor el número de contagios, y mayor será el porcentaje de positivos que requerirán cuidados hospitalarios. Sus síntomas son los mismos que presentan todas las variantes”, detalló el Departamento de Salud en un comunicado.

Al confirmar la noticia, Bueno hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de autocuidado y de responsabilidad personal, debido a que, “de las 50 variantes que circulan a nivel nacional, esta es más contagiosa, y no se requiere mucho tiempo de contacto con un positivo para contagiarse”.

“Se invita a la ciudadanía a no realizar visitas familiares, a utilizar el tapabocas, incluso, dentro de sus casas, y no exclusivamente en sitios concurridos o en la calle”, afirmó la funcionaria.

Personería de Medellín cuestiona aplicación de triages éticos en la región

A través de su cuenta en Twitter, el personero de Medellín, William Vivas, cuestionó la aplicación de los triages éticos en esta región del país.

Para el jefe del ministerio público debe primar el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos y por ello el Estado debe garantizar la atención a quien está requiriendo una UCI en estos momentos, ampliando la capacidad de la red hospitalaria.

El personero ofició al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud de Antioquia y de Medellín para que aclaren cómo se está aplicando esa medida extrema.

Advierten confinamiento total en Tunja por alta ocupación en las UCI

El alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, advirtió que la capital boyacense podría entrar en los próximos días a un confinamiento total por el crecimiento de contagios de coronavirus.

Según Fúneme la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos es de 74% si llega al 80% aplicará la medida restrictiva.

El mandatario municipal, hizo un llamado a los comerciantes formales e informales, empresarios y habitantes, mantener las medidas de bioseguridad y de aislamiento social.

Es de recordar, que en Tunja fueron decretadas medidas como pico y cédula y toques de queda para adultos y menores de edad.

Justamente, este 20 de abril, el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Santoyo, dijo que el departamento se encuentra en alerta naranja, teniendo en cuenta que de 162 camas UCI, 106 se encuentra ocupadas por causas de COVID-19.

Según Santoyo, en los últimos 16 días, la cantidad de pacientes en UCI por coronavirus, se triplicó.

Para el caso de Duitama, la ocupación está cerca del 70%; Chiquinquirá al 40%; Moniquirá 71%; Puerto Boyacá continua por encima del 100%.

Advierten sobre llegada de 600 indígenas a la ciudad de Montería

Temiendo que la llegada de un grupo de indígenas a la capital de Córdoba, se convierta en un foco de contagio y que afecte la criticidad de la ciudad, el alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia Sanin, pidió a las autoridades correspondientes, atender las demandas de esta población que procede del municipio de Tierralta y se han venido ubicando en el parque Simón Bolívar, durante este 20 de abril.

El mandatario agregó que "lo que corresponde a las autoridades en el marco del Comité de Justicia Transicional es determinar el motivo de la movilización de los indígenas para tomar, en la medida de las competencias de sus miembros, cartas en el asunto, para resolverlo lo más pronto posible y que la población pueda retornar a sus lugares de origen. Requerimos el compromiso real y efectivo de todos los actores y autoridades del caso, pues el equilibrio en materia de salud que hemos logrado con sacrificio de todos en la ciudad, se puede afectar con cualquier situación en la que la bioseguridad esté comprometida”, manifestó.

Igualmente, mostró su preocupación por esta comunidad que no cuenta con las condiciones humanas para permanecer en este lugar “en el grupo que llegó esta mañana vemos una gran cantidad de niños, adultos que por la falta de condiciones mínimas sanitarias se podría generar una grave situación de emergencia, para lo cual se requiere la concurrencia de los entes en todos los niveles”.

Según el reporte de las autoridades se prevé que cerca de 500 a 600 personas arriben en las próximas horas a Montería. A través, de la Secretaría de Salud municipal y la ESE Vidasinú se han atendido casos de indígenas que han requerido atención médica.

Familiares de mineros fallecidos en Caldas exigen entrega de sus cuerpos lo antes posible

En medio de una protesta que tuvo lugar en Irra, corregimiento de Quinchía, Risaralda, familiares y comunidad minera de la región, piden que se acelere el proceso de entrega, pues aseguran que solo sepultándolos podrán calmar el dolor de sus pérdidas.

Continúa la espera para las familias de los mineros que murieron atrapados en un socavón en la vereda El Bosque de Neira, tras ser inundada por la creciente del río Cauca el pasado viernes 26 de marzo y que luego de un proceso de recuperación de 22 días, el proceso siguió con el traslado de los cuerpos hacia Medicina Legal en Manizales para su identificación.

Por su parte, Ana Acevedo, madre de uno de los mineros pidió a Medicina Legal “que nos entreguen a nuestros familiares, como es eso que 30, 60 días, todo lo que duraron allá metidos en ese hueco, ya necesitamos que por favor nos los entreguen, ya no más dolor”.

“Primero nos dijeron que por ahí en cuatro días nos los entregaban, luego que ocho y ya dicen que 36, no creo que sea justo porque esperamos con ansiedad el rescate, para otra larga espera, estamos desesperados. A mí me duele en el alma tener que seguir con esta espera tan larga para retener unos cuerpos que ya con lo que les hagan, no nos los van a devolver vivos”, dijo entre lágrimas Rosa Morales, madre de tres de los mineros fallecidos.

Tras la consulta realizada a Medicina Legal sobre el proceso de identificación de los cuerpos, advierten que debido a las circunstancias en las que permanecieron durante esos días, no es posible identificarlos a través de las huellas dactilares o las placas dentales, por lo que la única manera es a través de pruebas de ADN, procedimiento que podría tardar hasta dos semanas.

Defensoría del Pueblo alerta por hacinamiento en centros transitorios de Córdoba

La W conoció que mediante una acción de tutela, la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba, alerta sobre la difícil situación de hacinamiento en varios centros transitorios de reclusión del departamento, donde se encontrarían más 200 personas detenidas.

El panorama más crítico se registraría en el Centro de Protección a Personas, ubicado en el centro de la ciudad de Montería, donde solo hay capacidad para 60 personas y hoy albergaría a más de 90 según los datos obtenidos por este medio.

A través de redes sociales, desde la Fundación ‘No Hay Derecho Pequeño’, dirigida por Shajira Alí, se indicó que “los hechos hablan por sí solos, hay 80 personas privadas de la libertad, de las cuales 72 son hombres y 8 mujeres. Ellos no están en habitaciones, no están en unos patios dignos, están recluidos en seis carceletas de aproximadamente 18 metros cuadrados y viven en total hacinamiento”. Ese balance fue entregado hasta el pasado 6 de abril de 2021.

“También hay desaseo, ellos no tienen para moverse, están prácticamente uno sobre el otro. Duermen en hamacas porque no caben todos para dormir en el piso, las únicas que salen a dormir fuera son las ocho mujeres. En un derecho de petición que hice sobre la alimentación ante el Secretario de Gobierno de Montería, se me dio una respuesta que no está completa, pero tengo constancia por visitas que se han hecho allá que varios internos han manifestado que tienen problemas de salud”, sostuvo Shajira Alí.

De acuerdo con lo informado a este medio, en dicho centro transitorio habrían personas recluidas desde hace un año, que no contarían con los elementos de bioseguridad requeridos en plena pandemia generada por el coronavirus.

“Los internos viven sin tapabocas, únicamente los portan los miembros de la Policía y tengo aquí la constancia”, aseguró Shajira Alí, pues el sitio es custodiado por miembros de la Policía.

Megabiblioteca en Santa Marta será inaugurada el 14 de mayo después de 6 años de retraso

Después de 6 años, entre atrasos y presuntos sobrecostos de hasta $30 mil millones de pesos, la Megabiblioteca fue entregada y estará lista para su inauguración este 14 de mayo.

La W conoció que el proyecto se encuentra terminado y dotado, incluyendo los puntos abordados en la última mesas técnicas, donde además de la Alcaldía y los contratistas, también participaron la Contraloría y la veeduría ciudadana.

Sin embargo, previamente a la obra se le sumó un nuevo aplazamiento en este 2021, pues, debió ser terminada el 15 de febrero, fecha pactada desde el principio, pero la culminación de algunos detalles no lo permitió.

El acto inaugural contará con la presencia del contralor Felipe Córdoba, dado que la Megabiblioteca, contó con la vigilancia del ente de control.

Transportadores de Bucaramanga seguirán en paro tras no alcanzar ningún acuerdo

Los conductos de buses y taxis aseguraron que luego de una reunión que se tuvo con las autoridades no se llegó a ningún acuerdo para combatir el transporte informal.

Por lo anterior, anunciaron paro indefinido, incluso, dijeron que se unirán al que hay el 28 de mayo a nivel nacional.

Esto quiere decir que seguirán aglomerados en varias zonas del área, como lo son la carrera 27 con calle 56, en la Puerta del Sol, en la vía al aeropuerto Palonegro, al norte de Bucaramanga, al frente del centro comercial Cacique, en la autopista en Piedecuesta, por el Anillo Vial, en vía hacia la mar y en el centro de la ciudad.

Los transportadores aseguraron que a la reunión solo asistió la alcaldesa de Girón y, al parecer, de los otros municipios mandaron a funcionarios, pero no a los directamente implicados.

En medio de un atraco fue asesinado un ciudadano norteamericano en el sur de Barranquilla

Se trata de Timoty Rebell Reed, de 52 años, quien recibió dos impactos de bala tras oponerse al parecer a un atraco.

Testigos indican que, al norteamericano, quien falleció en el lugar de los hechos, le intentaron quitar una cadena de oro que llevaba puesta y que los victimarios luego de disparar huyeron con rumbo desconocido en una motocicleta.

El comandante de la Policía en Barranquilla, el general Diego Rosero, confirmó que el hombre había llegado a la ciudad en el mes de diciembre desde Georgia, Estados Unidos.

Las autoridades anunciaron que continúan investigando este caso.