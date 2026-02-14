Amanezca bien informado con La W este 20 de abril. Foto: Getty Images / DM MRKU( Thot )

Las nuevas restricciones para prevenir el contagio de COVID-19 y la caída de la economía en el segundo mes del año son algunas noticias de este martes 20 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Ordenan pico y cédula en transporte público para ciudades con ocupación UCI superior al 80%

El Gobierno Nacional ordenó nuevas medidas ante el aumento de los casos de COVID-19 en varias regiones del país.

En las ciudades y regiones que tengan una ocupación de las UCI entre el 50% y el 69% deberán instaurar el pico y cédula durante las próximas dos semanas, entre las 00:00 de este lunes 19 de abril hasta las 00:00 del lunes 3 de mayo. También deberán decretar el toque de queda nocturno entre las 00:00 de este lunes hasta las 05:00 a.m. del lunes 3 de mayo. Se permitirán los servicios domiciliarios y el tránsito de personas y vehículos que estén dentro de las excepciones.

En las ciudades y regiones con una ocupación de las UCI entre el 70% y el 79% también deberá haber pico y cédula entre la 00:00 de este lunes hasta las 00:00 del lunes 3 de mayo. Y el toque de queda será entre las 10:00 p.m. de este lunes hasta las 05:00 a.m. del 3 de mayo.

Hay novedades y es que en las ciudades y regiones que tengan una ocupación de las UCI entre el 80% y el 84% deberán instaurar el pico y cédula, incluyendo el transporte público, entre las 00:00 de este lunes hasta las 00:00 del 3 de mayo.

También deberá decretarse el toque de queda nocturno entre las 8:00 p.m., de este lunes, hasta las 05:00 a.m. del 3 de mayo. En este punto se aclara que no estará prohibido el acceso a establecimientos para la adquisición de bienes de primera necesidad y que se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar.

Y en las ciudades donde haya una ocupación de las UCI superior al 85% deberá haber pico y cédula, incluso en el transporte público, desde las 00:00 de este lunes hasta las 05:00 a.m. del 3 de mayo. El toque de queda nocturno será entre las 6:00 p.m., de este lunes, hasta las 5:00 a.m. del 3 de mayo.

Gobierno anuncia la llegada de un millón de dosis de la vacuna Sinovac para el 27 de abril

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, anunció que el próximo 21 de abril llegarán al país 549.900 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, mientras que el 27 de abril llegará un millón de dosis de la farmacéutica Sinovac.

“Con este millón estamos completando las segundas dosis pendientes de llegada. Y tenemos confirmación por parte de la farmacéutica Pfizer para llegar con 551.000 dosis adicionales la próxima semana”, dijo.

Además, confirmó una proyección por parte del mecanismo COVAX para despachar 912.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Sin embargo, aclaró que este número es tentativo.

Colombia registró la cifra más alta de muertos por COVID-19 desde que inició la pandemia

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.667.136 casos de COVID-19, con 14.189 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 68.748, con 420 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.488.246. Se procesaron 62.825 pruebas (PCR: 47.637 y Antígenos: 15.188), del total de pruebas, el 22,5% dio positivo para COVID-19.

Alerta en la Cámara de Representantes por casos de COVID-19

Cerca de 30 funcionarios se contagiaron tras asistir al Capitolio, uno de ellos falleció el fin de semana y estuvo en el evento de víctimas del 9 de abril. Un funcionario advierte que el presidente ha tenido encuentros innecesarios con embajadores y otros invitados, aumentando los riesgos de contagio.

Están listos los ponentes para la reforma tributaria en el Senado

La discusión de la Reforma Tributaria empezará en los próximos días en el Congreso de la República y ya fueron designados los ponentes que liberarán la discusión en el Senado.

Los senadores, Rodrigo Villalba (Partido Liberal), Richard Aguilar (Cambio Radical), Fernando Nicolás Araújo (Centro Democrático), David Barguil (Partido Conservador) y Germán Hoyos (Partido de la U) serán coordinadores ponentes.

El grupo de ponentes lo completan los senadores Efraín Cepeda (Partido Conservador), Edgar Palacio (Colombia Justa Libres) y los congresistas de la oposición Gustavo Bolívar (Coalición Decentes) e Iván Marulanda (Alianza Verde).

Duque advierte que sin la reforma tributaria “se incubará una bomba de tiempo”

Ante expertos internacionales en programas sociales, el presidente Iván Duque aseguró que la estabilización de las finanzas públicas y las ayudas para los más vulnerables son una necesidad.

Durante el encuentro, en el que también participó el presidente del BID Mauricio Claver-Carone, el mandatario ratificó que los efectos sociales se percibirán en julio de este año, mientras que los nuevos recaudos tributarios se generarán en el 2022, teniendo efectos a partir del 2023.

En la reforma tributaria no hay una propuesta de bajar el gasto público: Camacero

La Cámara Colombiana del Acero se pronunció frente al proyecto de reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional, realizando un par de críticas ya que considera que se proponen más impuestos, pero no se hace una sola propuesta para permitir que el gasto público disminuya.

De esta manera, Camacero expresó que un país que no maneje un flujo de cartera positivo y siga aferrada a gastos, los cuales calificó como banales, está obligado a solo buscar el bienestar de unos pocos.

Economía colombiana cayó 3,48% en el segundo mes del año, según el DANE

Según el más reciente informe del Indicador de Seguimiento a la Economía del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, la economía local durante febrero del presente año registró una caída de 3,48% al compararse con el mismo mes del año pasado cuando registró un crecimiento del 4,53%.

Según explicó la entidad estadística, el resultado entregado durante este lunes, registra una leve mejoría en comparación con las cifras de febrero y enero de este año, teniendo en cuenta que para ese entonces, la economía había caído 4,63%.

Lozada anuncia pruebas para demostrar responsabilidad de Farc en asesinato de Álvaro Gómez

El senador del partido Comunes, Carlos Antonio Lozada anunció que el 20 de abril a las 9 de la mañana revelará mensajes entre miembros del Secretariado de las extintas Farc que demostrarían la responsabilidad de esa guerrilla en el asesinato del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de noviembre de 1995.

Este anuncio se da después de que Lozada y la dirigencia de las Farc admitieran su responsabilidad en ese asesinato, en el marco de las versiones voluntarias ante la Jurisdicción Especial de Paz.

El vacío de estado se torna evidente: JEP critica al gobierno por aumento de la violencia

En una petición conjunta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) y la Comisión de la Verdad le solicitaron al Defensor del Pueblo Carlos Camargo realizar un informe general que aborde la situación en materia de derechos humanos en el país y trace una "hoja de ruta" en la que fije recomendaciones al gobierno para detener la violencia.

De acuerdo con cifras del tribunal, 904 defensores de derechos humanos y 276 excombatientes de las Farc (253 comparecientes ante la jurisdicción) han sido asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz, lo cual a su juicio pone en grave riesgo el fundamento misional de la JEP.

Denuncian al defensor del pueblo por supuestos nombramientos irregulares

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, denunció ante la Procuraduría y la Contraloría al defensor del pueblo, Carlos Camargo, por presuntas irregularidades en el nombramiento de 15 funcionarios que no cumplirían con los requisitos previstos por la ley.

Según el congresista, "algunos de los nuevos defensores han estado vinculados a escándalos de paramilitarismo y corrupción" y han sido denunciados por maltrato.

Iván Duque y Guillermo Lasso se reunirán este martes en la Casa de Nariño

El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, viajará a Bogotá para reunirse con el presidente Iván Duque al mediodía.

Primero sostendrán una reunión privada y luego tendrán un encuentro ampliado con varios ministros para evaluar los temas de seguridad, asuntos fronterizos, medioambiente, comercio, entre otros. Posteriormente harán una declaración bilateral desde la Casa de Nariño.

Mindefensa confirma incursión de aeronave rusa en territorio colombiano

El Ministerio de la Defensa confirmó que en las últimas horas se registró una incursión de una aeronave rusa en territorio colombiano luego de ingresar por una posición diferente a la autorizada.

De acuerdo con el Ministerio, el hecho se registró sobre las 9:22 de la mañana cuando la aeronave Illyushin II-96-400VPU del gobierno ruso, proveniente desde Moscú, ingresó por espacio aéreo diferente a la autorizada.

Colombia protestó ante Rusia por aeronave que violó el espacio aéreo nacional

La canciller Claudia Blum, en nombre del Gobierno Nacional, le entregó una comunicación al embajador de Rusia en Colombia, Nikolay Tavdumadze, manifestándole su enérgica protesta por la aeronave rusa que violó el espacio aéreo colombiano.

En dicha nota de protesta condenó que aeronaves de ese país hayan incumplido, en varias oportunidades, las condiciones definidas por Colombia para realizar sobrevuelos.

Claudia Blum y vicecanciller de Corea del Sur ultimaron detalles de la visita de Duque a ese país

La canciller Claudia Blum recibió la visita del viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Chou Jong-Kun, en el Palacio de San Carlos.

Durante el encuentro hablaron sobre los preparativos de la visita del presidente Iván Duque a ese país, la cooperación durante la pandemia y la participación de Colombia en P4G, la plataforma global de alianzas ecológicas para el crecimiento sostenible. También dialogaron sobre los principales hitos en la relación bilateral, que el próximo año cumplirá 60 años.

Inició el juicio por la muerte de la joven Ana María Castro

La Fiscalía presentó escrito de acusación contra Paul Naranjo y Julián Ortegón, implicados en la muerte de la joven Ana María Castro, ocurrida el 5 de marzo del 2020. Naranjo es la persona que manejaba la camioneta en la que iba Ana María, Ortegón y Mateo Reyes.

Tanto Naranjo como Ortegón sostienen que la mujer bajó del automóvil en compañía de Mateo Reyes. Sin embargo, para la Fiscalía, Ana María fue arrojada desde la camioneta en movimiento.

Suscriben pacto nacional para combatir el trabajo infantil y proteger a adolescentes trabajadores

El Ministerio del Trabajo informó que junto con el Ministerio de Educación, el ICBF, las Federaciones de Departamentos y Municipios y aliados estratégicos, lideró la suscripción de un Pacto Nacional, con el fin de aumentar los esfuerzos que permitan atender la deserción escolar, factor asociado al trabajo infantil, fortalecer la prevención para evitar riesgos y vulneración y asegurar el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han tenido que ingresar al mercado laboral.

Decreto arancelario incrementará contrabando y la informalidad del sector textil: Fenalco

Como una decisión equivocada e inoportuna calificó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la expedición del Decreto 414, mediante el cual se suben los aranceles a las confecciones de forma, dice, "excesiva".

Y "sin discriminar si hay o no producción nacional, práctica a la que se ha recurrido desde el 2013 con resultados negativos para la misma industria de las confecciones, que, a pesar de estos privilegios, siguen sin progresos significativos", argumenta el gremio.

Ocurrió una nueva balacera en Bogotá: esta vez en un ‘pagadiario’ en el centro de la ciudad

En Bogotá se registró una nueva balacera, esta vez en uno de los denominados ‘pagadiarios’ del centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron en la carrera 10 con calle 22 y hasta el momento deja una persona muerta y tres más heridas.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, todo comenzó con una riña, al parecer por temas de tráfico de drogas, pues en el lugar fue hallada una gran cantidad de estupefacientes. Tres personas fueron detenidas por las autoridades y se investiga si tienen relación con lo ocurrido.

Nuevas medidas de restricción en Bogotá: Toque de queda de 8:00 p.m. a 4:00 a.m

La Alcaldía de Bogotá anunció nuevas medidas para enfrentar el tercer pico de la pandemia del COVID-19 en la ciudad.

En primer lugar, Bogotá tendrá desde este martes 20 de abril y hasta el 3 de mayo toque de queda entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. No obstante, durante el toque de queda Transmilenio funcionará hasta las 9:00 p.m. Además, el próximo viernes, sábado y domingo, la ciudad entrará nuevamente en cuarentena general bajo el modelo 4x3.

También se mantiene la medida de pico y cédula como ha venido funcionando hasta ahora. Por el momento, debido a la cantidad de gente que debe seguir movilizándose, no se aplicará el pico y cédula para el transporte público como lo recomendó el Gobierno Nacional, esto solo se implementará si se supera el 90 % de la ocupación de UCI.

Nueva cepa de COVID-19 que circula en Caldas es 35% más contagiosa que las otras

La variante británica de la COVID-19 que circula en Caldas no aumenta la letalidad, pero sí es más infecciosa, pues tiene mayor capacidad de transmisión, dieron a conocer desde la Dirección Territorial de Salud de este departamento. Expresan que se requiere menor tiempo de contacto y menos inóculo o gotas de persona a persona para su contagio.

Por esta razón, desde la entidad invitan a fortalecer la estrategia PRASS y a que la comunidad refuerce las medidas de bioseguridad.

Santa Marta se confinará totalmente en los próximos fines de semana

Despejando dudas desde ya, la Alcaldía de Santa Marta emitió el decreto 083 en el cual establece confinamiento obligatorio del 23 al 26 de abril y del 30 de abril al 3 de mayo, ente las 6 de la tarde del viernes hasta el lunes a las 5 de la mañana, modalidad que se ha implementado los 2 últimos fines de semana.

Se mantiene el ‘toque de queda’ desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, como también el ‘pico y cédula’ para todas las actividades de la ciudad, incluyendo el transporte público. La ‘Ley seca’ sigue vigente, recalcando que están prohibidas las fiestas en la zona rural del distrito.

Montería mantendrá medidas de toque de queda, ley seca y restricciones de eventos

Las autoridades municipales informaron que se mantendrán las medidas preventivas para el control de la pandemia en Montería, ante el aumento de los casos de coronavirus. El proyecto del decreto que reglamenta dichas medidas, fue enviado al Ministerio de Interior para su aprobación y regirá desde el 19 de abril hasta el próximo 2 de mayo de 2021.

Igualmente, se mantendrán las restricciones en reuniones sociales como matrimonios, bautizos, asambleas y cumpleaños con aforos superiores a 10 personas; eventos como torneos o campeonatos privados y la práctica deportiva grupal en la Villa Olímpica y demás escenarios deportivos.

Gobernador de Norte de Santander confirma primer caso de variante inglesa en Cúcuta

El Gobernador de Norte de Santander entregó un balance de los casos positivos de COVID-19 en el departamento y los procesos de vacunación que adelantan las autoridades, en medio del informe general el mandatario confirmó el primer caso de la variante inglesa en una mujer de 45 años en Cúcuta.

El gobernador Silvano Serrano aseguró “hemos sido notificados por parte del Instituto Nacional de Salud de un caso positivo en una paciente de 45 años, una mujer de nacionalidad colombiana que tiene características de fiebre, tos”.

Vuelve el toque de queda y pico y cédula en la ciudad de Ibagué

La Alcaldía de Ibagué anunció toque de queda desde las 12 hasta las 5:00 a.m. y pico y cédula para el ingreso a establecimientos comerciales. La capital del departamento del Tolima está en alerta ya que, en los últimos tres días se han registrado dos muertes y 72 nuevos contagios. Desde el inicio de la pandemia, la ciudad ha registrado 49.122 de los cuales 378 están activos.

Autoridades refuerzan la seguridad en Chocó tras los recientes hechos de inseguridad

Tras los constantes hechos de violencia en el departamento de Chocó, hoy en un consejo de seguridad del Gobierno Nacional junto a la fuerza pública, anunciaron la asignación de recursos que permita fortalecer las capacidades de comunicaciones, inteligencia, mando y control, para garantizar la seguridad en la región.

Es por esto que dentro de las medidas iniciales se incrementarán las recompensas hasta 70 millones de pesos por información que permita la desarticulación de las bandas criminales que delinquen en el departamento y hasta 100 millones de pesos por los responsables del atentado perpetrado contra uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Condoto.

Militares retenidos por civiles fueron entregados en Argelia, Cauca

Uniformados del Comando Específico del Cauca que habían sido retenidos por civiles tras las operaciones que junto a la Fuerza Aérea Colombiana realizaron en la vereda La Ceiba, corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, fueron entregados.

Según organismos defensores de derechos humanos, se trata de militares que retomaron sus labores gracias a la intervención de las instituciones y quedaron a disposición de sus mandos.

Consejo de Estado ratifica fallo que anula la elección de un concejal en Montería

El Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba conocida en diciembre de 2020, cuando declaró nulo el acto de elección del concejal de Montería, Santiago Pérez Posada, para el periodo 2020-2023.

En ese momento, la Sala Segunda de Decisión resolvió que el concejal del Centro Democrático se encontraría inhabilitado porque al momento de inscribirse como candidato para los comicios del 27 de octubre de 2019, su madre Alba Luz Posada Lerech, fungía como gerente departamental de Córdoba de la Contraloría General de la República, ejerciendo autoridad administrativa.

Ordenan retirar placa conmemorativa del Puente Pumarejo

Un plazo de 30 días otorgó el Tribunal Administrativo del Atlántico para que se retire la placa conmemorativa del nuevo Puente Pumarejo, obra que fue inaugurada en diciembre de 2019 en Barranquilla.

La placa contiene los nombres del presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; el director del Invías, Juan Esteban Gil; además del exgobernador del Atlántico Eduardo Verano y del exalcalde Alejandro Char.

Cinco municipios del Eje Cafetero están en alerta por represamiento del río Risaralda

La alerta se debe a un deslizamiento de tierra que se registró en las últimas horas en la cuenca alta del río Risaralda y que estaría generando un riesgo de avalancha en los municipios de Mistrató, La Virginia y Belén de Umbría (Risaralda), al igual que en Viterbo y Anserma (Caldas).

Debido a esta situación, el subteniente Andrés Villamarín, comandante de la estación de Policía de Mistrató, aseguró que las autoridades están monitoreando el río y están haciendo llamados a la comunidad para evitar tragedias que involucren vidas humanas.

Piden a usuarios que no hagan uso de la vía erosionada entre Salamina – El Piñón

El Instituto Nacional de Vías reiteró que actualmente la vía principal entre los municipios de Salamina y El Piñón en el Magdalena sigue siendo afectada por el fenómeno de socavación y erosión del río Magdalena y que por ese motivo, se recomienda a los usuarios hacer uso únicamente del carreteable acondicionado como vía alterna.

Quedaron definidas las llaves de cuartos de final de la liga colombiana de fútbol

El pasado domingo 18 de abril se confirmó que Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, Deportes Tolima, La Equidad, Junior y América disputarán los 'Playoffs' de la liga profesional colombiana de fútbol, para conseguir la estrella de mitad de año.

La distribución de los equipos se dará en cuatro llaves que, respectivamente, se llamarán A, B, C y D. En dicha fase se disputarán dos partidos, uno de ida y el otro de vuelta como local y visitante.

Así quedó el sorteo de cuartos:

PARTIDOS DE IDA

Llave A: La Equidad vs Atlético Nacional

Llave B: Junior FC vs Independiente Santa Fe

Llave C: América de Cali vs Millonarios FC

Llave D: Deportes Tolima vs Deportivo Cali

PARTIDOS VUELTA

Llave A: Atlético Nacional vs La Equidad

Llave B: Independiente Santa Fe vs Junior FC

Llave C: Millonarios FC vs América de Cali

Llave D: Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Desmantelan megalaboratorio de cocaína avaluado en más de 12 millones de dólares en Nariño

El Ejercito Nacional ubicó y desmanteló un megalaboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína avaluado en cerca de 12 millones de dólares. De acuerdo con las autoridades, este laboratorio sería del grupo armado organizado residual Urías Rondón en el departamento de Nariño.

El operativo se llevó a cabo en la vereda La Esperanza, municipio de Cumbitara, zona de cordillera en el norte de este departamento, en el lugar se lograron encontrar ocho estructuras, con materiales químicos para el procesamiento de droga.

Hubo protestas en la cárcel La Tramacua

Movimientos carcelarios adelantaron a una jornada de protesta pacífica y huelga de hambre en La Tramacúa, de Valledupar, cárcel famosa porque en sus celdas están detenidos presos de alta peligrosidad como Luis Fernando Garavito y Rafael Uribe Noguera.

Lo que buscan es que se les garantice el derecho a la alimentación digna y el agua potable.

A la cárcel supuesto asesino de un menor de nueve años en Boavita, Boyacá

La Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado al hombre, de 43 años de edad, que, al parecer, estaría comprometido en el asesinato de un niño de nueve años de edad, hijo de su excompañera sentimental en Boavita.

Tal como lo informó W Radio, el día del cumpleaños número nueve de la víctima, su padre biológico le regaló una bicicleta en la que el menor salió a pasear por la vereda Lagunilla del municipio.